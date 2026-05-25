Xavier Dupont de Ligonnès mort ou vivant ? Cette piste privilégiée par le procureur créateur du pôle "cold-case"

L'émission "Appel à témoins" sur M6 a promis de faire des révélations sur des "preuves de vie récente" de Xavier Dupont de Ligonnès, le 2 juin. L'ancien procureur général, Jacques Dallest, a un avis sur la question.

Xavier Dupont de Ligonnès n'a plus été vu depuis les meurtres de sa femme et de ses enfants en 2011. Est-il encore en vie ou non ? C'est la question qui tient en haleine tous les amateurs de faits divers en France et à l'étranger depuis une quinzaine d'année. Certains ont une réponse à donner comme Jacques Dallest, ancien procureur général et créateur du pôle "cold-case" à Nanterre. "Dans ma carrière, j'ai régulièrement été confronté à des tueries familiales. À chaque fois, l'auteur des faits a mis fin à ses jours", a-t-il déclaré dans une interview accordée au journal Le Figaro.

Xavier Dupont de Ligonnès se serait suicidé selon l'intime conviction de cet ancien procureur. Une analyse qu'il partage avec d'autres acteurs proches du système judiciaire, à l'instar de Daniel Zagury, psychiatre spécialiste de la psychiatrie légale intervenant en tant qu'expert auprès de la cour d'appel de Paris et auteur de L'Énigme publique n°1 Xavier Dupont de Ligonnès.

La thèse du suicide de Xavier Dupont de Ligonnès se confronte pourtant à d'autres théories, principalement celle de la fuite aux Etats-Unis. L'émission Appel à témoins diffusée sur M6 a d'ailleurs promis des informations exclusives et des "preuves de vie récente" de l'homme porté disparu dans son prochain numéro prévu le 2 juin. Des éléments sur lesquels Jacques Dallest, qui a participé à l'émission de M6, ne s'est pas exprimé. "Xavier Dupont de Ligonnès pourrait tout à fait être encore vivant. Comme nous n'avons pas le corps, personne ne peut le dire", reconnaît l'ancien procureur qui n'écarte aucune piste malgré ses convictions personnelles.

Cependant, le magistrat estime que l'absence d'avancée significative dans l'enquête va dans le sens du suicide plus que dans celle d'une fuite du père de famille. "S'il se trouvait aux États-Unis, je pense que cela aurait été assez vite découvert par les enquêteurs", fait remarquer Jacques Dallest.

Xavier Dupont de Ligonnès aux États-Unis ?

Les défenseurs de la thèse d'une fuite de Xavier Dupont de Ligonnès aux Etats-Unis assurent pourtant avoir des éléments appuyant leur théorie. Parmi eux, Gilles Gadoux, un ancien policier spécialisé en cybercriminalité qui a participé à l'enquête en 2011 et poursuit les investigations à titre personnel. Il a même été interviewé récemment dans le cadre du podcast à succès Legend ou encore dans le journal La Dépêche. Jusqu'à aujourd'hui, l'ancien policier l'a toujours dit : Xavier Dupont de Ligonnès serait caché aux États-Unis, plus précisément dans un ranch perdu au Texas. Un lieu inaccessible que le criminel aurait rejoint après avoir quitté la France.

L'hypothèse d'une fuite vers le Texas a été validée par Romain Puertolas dans son roman Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès : "On a une piste d'une de ses petites amies des années 1990, il allait séjourner chez elle et il a fait plus d'une trentaine de voyages aux États-Unis, il a vécu en Floride". Coïncidence : cette femme et compagne potentielle de Xavier Dupont de Ligonnès serait la propriétaire d'un "ranch très isolé dans le Texas, à Alpine, avec des chèvres, en autarcie."

En dépit de ces éléments, Jacques Dallest préfère rester prudent. "Le fait qu'on ne retrouve pas de corps ne signifie pas que la personne n'est pas décédée". Il évoque enfin la possibilité que Xavier Dupont de Ligonnès ait bel et bien tenté de fuir mais qu'il se serait aujourd'hui suicidé : "Peut-être que les deux hypothèses sont cohérentes : on ne peut pas non plus exclure qu'il soit parti à l'étranger... puis qu'il ait mis fin à ses jours".