Car scolaire percuté par un train à Buggenhout en Belgique : ce que l'on sait de l'accident
Un accident entre un car scolaire et un train s'est produit à Buggenhout, dans le nord de la Belgique. Le drame a fait plusieurs morts.
Ce mardi 26 mai, un car scolaire a percuté un train, à Buggenhout dans le nord de la Belgique. L'accident est survenu dans des circonstances qui ne sont pas encore établies, mais le drame a fait plusieurs victimes, selon le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin. Ce dernier a publié un message sur les réseaux sociaux. "C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le tragique accident survenu à Buggenhout. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite beaucoup de courage aux blessés. Je remercie nos services de secours pour leur intervention rapide sur place", a-t-il écrit sur X.
Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferré belge, a donné quelques éléments d'information à l'agence France Presse, évoquant un "bilan dramatique" et plusieurs morts : "Ça c'est passé vers 8h08. Un minibus a été percuté par un train qui devait marquer l'arrêt à la station suivante, qui était à un kilomètre environ. [...] Le choc a été excessivement violent".
11:53 - Plusieurs morts dans l'accident en Belgique
Selon les informations du Soir, l'accident entre le train et le car scolaire a fait "plusieurs victimes" décédées. La porte-parole de la police fédérale préfère pour le moment ne pas communiquer sur le bilan. "Nous ne donnons pas encore d’informations concernant les victimes. Les premières constatations de la police ferroviaire ont été effectuées. [...] Le parquet se rendra sur place. Un expert de la circulation ainsi que le laboratoire sont également sur place", a-t-elle indiqué.