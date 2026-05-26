Car scolaire percuté par un train à Buggenhout en Belgique : ce que l'on sait de l'accident

Un accident entre un car scolaire et un train s'est produit à Buggenhout, dans le nord de la Belgique. Le drame a fait plusieurs morts.

Ce mardi 26 mai, un car scolaire a percuté un train, à Buggenhout dans le nord de la Belgique. L'accident est survenu dans des circonstances qui ne sont pas encore établies, mais le drame a fait plusieurs victimes, selon le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin. Ce dernier a publié un message sur les réseaux sociaux. "C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le tragique accident survenu à Buggenhout. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite beaucoup de courage aux blessés. Je remercie nos services de secours pour leur intervention rapide sur place", a-t-il écrit sur X.

Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferré belge, a donné quelques éléments d'information à l'agence France Presse, évoquant un "bilan dramatique" et plusieurs morts : "Ça c'est passé vers 8h08. Un minibus a été percuté par un train qui devait marquer l'arrêt à la station suivante, qui était à un kilomètre environ. [...] Le choc a été excessivement violent".

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