A Paris, un mineur avoue le meurtre de son petit frère, sa mère agressée

Ce mardi 26 mai, un mineur s'est présenté à la police en affirmant qu'il a tué son petit frère et grièvement blessé sa mère.

Dans la nuit du 25 au 26 mai, un adolescent de 16 ans s'est rendu dans un commissariat pour signaler avoir tué son frère de 14 ans et violement frappé sa mère. Le jeune homme, habitant dans le 19ème arrondissement de la capitale a été placé en garde à vue pour "suspicion d'homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans et tentative d'homicide sur ascendant". Une enquête a par ailleurs été ouverte et confiée à la brigade de protection des mineurs.

Selon Le Parisien, suite au drame, la mère de famille a été transportée aux urgences. Pour autant, son pronostic vital est toujours engagé. Il était environ 3 heures du matin quand l'adolescent s'est présenté à l'un des poste de police du XIXème arrondissement de Paris pour avouer les faits dont il est "s'est déclaré coupable". Devant les policiers, le jeune homme a expliqué "avoir tué sa mère et son frère de 14 ans", partage le parquet de Paris.

Son frère avait des plaies de sang sur le cou

A l'annonce des violences, une équipe de gardiens de la paix et de secours s'est rendue à l'adresse du domicile familial, situé rue de Crimée. A leur arrivée sur le lieux des faits, les agents de police ont découvert "le corps sans vie" d'un adolescent de 14 ans allongé sur le lit de l'une des chambres de l'appartement, explique Cnews. Ce dernier présentait "plusieurs plaies saignantes au niveau de la gorge". Il s'agissait du frère cadet du suspect dont les secours n'ont pu sauver "le corps sans vie".

Dans une autre pièce du domicile, les forces de l'ordre ont découvert le corps d'une femme nue allongée qui était grièvement blessée au niveau de la tête. La mère du suspect, âgée de 54 ans, semblait avoir reçu plusieurs coups de marteau ayant tendu à ouvrir sa boite crânienne. Le parquet de Paris a indiqué que la femme avait reçu un massage cardiaque avant d'être transportée aux urgences.

Un couteau et un marteau, ont été retrouvés dans la salle de bain. L'adolescent de 16 ans, par ailleurs, disposait d'une "reconnaissance de handicap". Selon Le Parisien, le procurer de la république de Paris s'est rendu sur les lieux du drame en soulignant que des investigations étaient en cours afin de déterminer les causes de cette violence.