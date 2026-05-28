Incendie à la Grande-Motte : un mort et plusieurs blessés, ce que l'on sait

Dans la nuit du 27 au 28 mai, un incendie s'est déclaré dans un appartement de Montpellier faisant un mort et de nombreux blessés.

Dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 mai, un violent incendie s'est déclaré dans un immeuble résidentiel de La Grande-Motte, dans l'Hérault. C'est précisément allée Saint-Augustin, entre le quai Georges-Pompidou et l'Hôtel de Ville, que le drame s'est produit, provoquant le décès d'un septuagénaire, piégé par les flammes. L'alerte a été donnée aux sapeurs-pompiers aux alentours d'1h30 du matin. Trois blessés en état d'urgence relative sont également à déplorer ; ils ont été transportés au CHU de Montpellier pour y recevoir des soins.

Afin de venir en aide aux occupants de cet immeuble de trois étages, des pompiers de plusieurs casernes se sont rapidement rendus sur les lieux. Au total, près de 40 soldats du feu ont été mobilisés pour circonscrire le sinistre. Ces derniers ont également procédé au sauvetage et à la mise en sécurité d'une dizaine de résidents, rapporte Midi Libre.

Un septuagénaire mort dans l'incendie de la Grande-Motte

Face à ce drame qui a touché plusieurs appartements de la résidence, la mairie de La Grande-Motte a immédiatement pris en charge 23 locataires. Ces derniers ont été accueillis temporairement au sein du centre culturel des Pyramides en attendant une solution de relogement rapide, souligne Actu.fr.

Les forces de l'ordre, policiers et gendarmes des compagnies locales, se sont également déployées sur place afin d'identifier les causes de ce feu tragique. Ce jeudi matin, l'appartement dans lequel l'incendie s'est déclaré a été bouclé et interdit d'accès par les techniciens de la cellule d'identification criminelle du groupement de gendarmerie de l'Hérault.

Pour le moment, aucune piste officielle n'est privilégiée quant à l'origine du sinistre. Une enquête en "recherche des causes de la mort" a été ouverte par le procureur de la République de Montpellier.