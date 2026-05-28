Attaque au couteau près de Zurich : plusieurs blessés, un attentat terroriste ?

Un homme de 31 ans a blessé trois personnes à l'arme blanche dans une gare près de Zurich. La police précise que "les motivations de l'agression font l'objet d'une enquête".

Trois personnes ont été blessées à l'arme blanche ce jeudi matin à la gare de Winterthour, près de Zurich, en Suisse. L'assaillant, un homme suisse de 31 ans a été interpellé par les forces de l'ordre, annonce la police cantonale. Il a les cheveux longs bruns, est vêtu d'un tee-shirt sombre et d'un short.

Les faits se sont déroulés vers 8h30 et les trois personnes blessées sont âgées de 28, 43 et 52 ans. Elles ont dû être transportées à l'hôpital pour y être soignées, indique la RTS. Le périmètre de la gare est actuellement bouclé et a police a précisé que " les motivations de l'agression font l'objet d'une enquête".

BREAKING: At least four people were injured in a stabbing attack at a train station in Winterthur, Switzerland, where the perpetrator was heard shouting Allahu Akbar. pic.twitter.com/y0IL3qfIiH — World Source News (@Worldsource24) May 28, 2026

L'homme a crié "Allahu Akbar"

Selon les informations de 20Minutes Suisse et de Tages-Anzeiger, l'auteur des faits a crié "Allahu Akbar". La police municipale de Winterthour, la police des transports des CFF, le service de secours de l'hôpital cantonal de Winterthour et la protection et le sauvetage de Zurich sont arrivés sur place. La piste terroriste n'est pas exclue.

Tages-Anzeiger précise que "les attaques ont eu lieu à différents endroits". L'homme aurait fait le tour d'un passage souterrain pour attaquer des passants. Il y avait une classe d'école à proximité, l'enseignante s'est placée devant les élèves pour les protéger. Plusieurs vidéos de l'agresseur présumé circulent déjà sur les réseaux sociaux.