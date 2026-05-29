Accident mortel de tronçonneuse près de Montélimar : le geste à l'origine de la mort identifié

Un élève en lycée professionnel de 15 ans est mort après un accident de tronçonneuse, ce jeudi à Charols (Drôme). L'accident s'est déroulé dans le cadre de sa formation dans un lycée agricole.

Drame dans la Drôme. Jeudi 28 mai 2026, un adolescent âgé de 15 ans est mort après s'être blessé accidentellement au cou avec une tronçonneuse. Elève au lycée professionnel privé Sylva Campus de Montélimar, il a perdu la vie à Charols pendant une activité de formation. Une information confirmée par la préfecture de la Drôme.

Touché à la carotide

Il effectuait un exercice dans le cadre de sa formation, la tronçonneuse a rebondi, blessant le jeune élève au cou, au niveau de la carotide. Malgré une arrivée rapide sur place, les pompiers n'ont pas réussi à le sauver. Il est décédé en fin de matinée, indique ICI Drôme Ardèche.

Une cellule médico-psychologique (CUMP) a été activée afin de proposer une prise en charge aux personnes ayant assisté à la scène, ainsi qu'aux parents qui le souhaiteraient, indiquait hier soir la préfecture de la Drôme. Trois encadrants de l'école et 17 élèves se trouvaient sur place, selon les pompiers, indique l'Agence France-Presse (AFP).