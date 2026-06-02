Disparition de Lyhanna dans le Gers : ces éléments troublants sur le profil du suspect de 41 ans mis en examen

Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue à Fleurance (Gers) vendredi dernier, est toujours introuvable. La piste d'un enlèvement et d'une séquestration est privilégiée et un homme de 41 ans a été mis en examen lundi, son profil présente des éléments troublants.

Lyhanna, une collégienne de 11 ans, n'a plus donné signe de vie depuis sa sortie du collège Hubert-Reeves de Fleurance, dans le Gers, vendredi 29 mai, "aux alentours de 15 heures" a indiqué le parquet d'Auch dans un communiqué dimanche. Sa disparition a été signalée le jour même aux alentours de 19 heures par ses proches. Lyhanna a été aperçue pour la dernière fois "assise à l'ombre, sur un trottoir" aux abords de l'établissement indique France 3 Occitanie avant d'être vue par un témoin "après sa sortie du collège dans le véhicule d'un homme", a déclaré le parquet dans le week-end.

Une enquête pour "enlèvement et séquestration de mineure" a été ouverte et a été été transmuée en information judiciaire le lundi 1er juin, a annoncé le parquet d’Auch dans un communiqué. Clémence Meyer, procureure de la République dans le Gers, a ainsi annoncé que le parquet d'Auch se dessaisit de l'affaire pour "le parquet d'Agen, pôle criminel".

Le suspect de 41 ans mis en examen

Un homme de 41 ans, domicilié à Montestruc-sur-Gers selon La Dépêche du Midi - commune située à 7km au sud de Fleurance, ndlr - et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Lyhanna a été déféré devant le tribunal judiciaire d’Agen avant d'être finalement mis en examen lundi 1er juin pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans, annoncent franceinfo et BFMTV, crime puni de 30 ans de réclusion criminelle. Il a également été placé en détention provisoire.

Dans un communiqué publié en fin de soirée lundi, le procureur a livré quelques précisions : "Le mis en cause, âgé de 41 ans, demeurant dans le Gers non loin de Fleurance, au casier judiciaire vierge, n’a pas souhaité s’exprimer devant le magistrat, ni répondre à d’éventuelles questions". Cet homme, marié et père de deux filles âgées de 7 et 11 ans dont l'une est une amie de Lyhanna, est connu de la famille de l'adolescente disparue.

Le domicile du suspect a été passé aux cribles selon BFMTV et des scellés ont été posés sur la maison. Le véhicule du suspect a par ailleurs été transféré vers l'Institut de recherche criminelles de la gendarmerie. Des "constatations extrêmement poussées" doivent y être menées. Les enquêteurs doivent notamment essayer de décrypter les équipements de ce véhicule plutôt "moderne" pour obtenir des précisions sur les déplacements du suspect.

L'homme de 41 ans "a rapidement été identifié" comme l'homme ayant été vu avec Lyhanna dans sa voiture par les enquêteurs a fait savoir la procureure d'Auch, Clément Meyer. Il a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville de Fleurance, petite commune de 6 000 habitants, située entre Auch et Agen. Interrogé en garde à vue, le suspect a "reconnu avoir déposé l'enfant, à sa demande, aux abords de la piscine de Fleurance", a indiqué le parquet, tout en précisant que "ses déclarations sont néanmoins apparues contradictoires et imprécises". À noter que l'homme "a été brièvement hospitalisé samedi 30 mai, peu après son interpellation par les gendarmes", indique La Dépêche du Midi. Il se plaignait de problèmes cardiaques.

Des "chatouilles" et un comportement inapproprié avec une lycéenne

L'homme de 41 ans et principale suspect connaissait Lyhanna selon les parents de l'adolescente. "Il venait au collège tous les matins (...). Il amenait des goûters à Lyhanna tous les jours. Elle nous a dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle", raconte-t-elle au micro de M6. Certains comportements avaient d'ailleurs alerté les parents, notamment après une soirée pyjama chez l'une des fille du suspect : ."Elle a fait une soirée pyjama en début d'année scolaire chez Sofia, sa meilleure amie (...). On a demandé si ça avait été plus loin. Elle nous a regardés un peu choquée, sans trop comprendre de quoi on parlait. Elle m'a dit que non, qu'il avait juste joué avec elle, comme un papa qui jouerait avec sa fille", précise-t-elle auprès de BFMTV.

"Ils avaient senti qu’il y avait eu un comportement inapproprié, sans forcément parler d’agression sexuelle, mais en tout cas, un comportement qui n’était pas adapté à un père qui reçoit les amis de sa fille pour une soirée pyjama. Lyhanna en avait parlé à sa mère qui avait stoppé tout contact", a expliqué l'avocat des parents à Sud Ouest.

Le suspect aurait déjà eu des comportements inappropriés avec une autre jeune fille selon les informations de BFMTV. L'homme, qui a assuré des remplacements en tant qu'agent d'entretien contractuel dans différents lycées du Gers pendant environ trois ans à compter de septembre 2018, a vu un de ses contrats prendre fin après une procédure disciplinaire en février 2021. Celle-ci faisait suite à un signalement de la proviseure concernant des messages insistants qu'il avait envoyé à une lycéenne sur les réseaux sociaux.

Lyhanna victime d'harcèlement ?

Certains des "camarades" de Lyhanna font état d'un harcèlement subi par l'adolescente. Ce que confirme le père de l'enfant, Martial Bernard, auprès de France 3 Occitanie : "Des élèves la frappent, la volent, on a beau faire remonter ça à la directrice, rien n'a été fait". Les parents assurent toutefois que le moral de la jeune fille était bon ces derniers jours. "Elle n'a jamais écrit de [mauvaises] pensées et à la maison, elle jouait avec son frère, elle était comme d'habitude", a insisté Martial Bernard.

Ils ne font d'ailleurs pas de lien direct entre le harcèlement de Lyhanna et sa disparition. Le journal intime de l'adolescente a été retrouvé et il ne mentionne aucune pensée suicidaire. Le parquet d'Auch conforte cette analyse, ne disposant d'"aucun élément permettant d'orienter les investigations vers une disparition volontaire de la mineure".

"Elle ne serait jamais partie toute seule"

La procureure de la République d'Auch a souligné, lors d'une conférence de presse, que Lyhanna n'avait jamais fugué et qu'aucun élément n'orientait l'enquête vers une telle piste. Une hypothèse confirmée par les parents de Lyhanna : "C'est une certitude qu'elle a été enlevée, elle n'est pas partie d'elle-même", tous deux parlent d'une adolescente qui "ne serait jamais partie toute seule", au micro de France 3 Occitanie. En revanche, "si elle a confiance en quelqu'un, elle serait capable de monter dans la voiture s'il lui avait proposé de la ramener à la maison", indique sa mère. Un scénario qui, couplé aux témoignages décrivant Lyhanna à bord d'une voiture avec un homme à la sortie de l'école vendredi, corrobore la piste de l'enlèvement et de la séquestration.

Lyhanna est toujours activement recherchée par les enquêteurs, malgré plusieurs battues organisées depuis vendredi. "On est dans une logique de continuer notre montée en puissance, d'aller toujours plus fort et d'engager toujours plus de moyens", a déclaré le colonel Philippe de Laforcade lors d'un point presse lundi matin. Une centaine de gendarmes ont été mobilisés dès vendredi et ont été appuyés par des hélicoptère équipé de caméras thermiques survolant chemins et cours d'eau, des drones thermiques pour les bâtiments, des équipes cynophiles et des plongeurs. Ils étaient encore 180 gendarmes mobilisés lundi.

Des civils volontaires ont également participé à des battues et "afin de coordonner les actions et faciliter le travail des agents mobilisés un centre de coordination des aides volontaires" a été mis en place a fait savoir le maire de Fleurance, Grégory Bobbat, dimanche. Les éléments relevés par les volontaires sont ainsi analysés par la police scientifique.

Un appel à témoins a été diffusé pour aider à retrouver Lyhanna : l'adolescente mesure 1,57m, est de corpulence normale, a les yeux marrons, les cheveux longs et marron attachés au moment de sa disparition, des boucles d'oreilles discrètes, est porteuse d'un débardeur à marinière à grosses rayures noires et blanches, d'un short noir, et de chaussettes jaunes 'ONE PIECE'", apprend-on. En cas d'informations sur cette disparition, une adresse mail existe pour les transmettre aux forces de l'ordre : disparition-fleurance@gendarmerie.interieur.gouv.fr. "Dans tous les cas, n'intervenez pas", demande la gendarmerie.

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