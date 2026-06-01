Disparition de Lyhanna dans le Gers : "enlèvement et séquestration", la piste des enquêteurs

Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue à Fleurance (Gers) vendredi dernier, reste introuvable ce lundi. Alors que la piste d'un enlèvement et d'une séquestration retient l'attention des enquêteurs, un homme de 41 ans a été déféré devant le tribunal d'Agen.

Lyhanna, une collégienne de 11 ans, n'a plus donné signe de vie depuis sa sortie du collège Hubert-Reeves de Fleurance, dans le Gers, vendredi 29 mai, "aux alentours de 15 heures" a indiqué le parquet d'Auch dans un communiqué ce dimanche. Sa disparition a été signalée aux alentours de 19 heures par ses proches. Lyhanna a été aperçue pour la dernière fois "assise à l'ombre, sur un trottoir" aux abords de l'établissement, indique France 3 Occitanie.

Une enquête pour "enlèvement et séquestration de mineure" a été ouverte et va être transmuée en information judiciaire ce lundi, a annoncé le parquet d’Auch dans un communiqué. Ce cadre d’enquête permet d’effectuer des actes d’investigations plus larges que lors d’une enquête préliminaire.

En ce sens, Clémence Meyer, procureure de la République dans le Gers, a annoncé que le parquet d'Auch se dessaisit de l'affaire pour "le parquet d'Agen, pôle criminel". "C’est une affaire qui galvanise toute la population... Plus les jours passent, et plus c’est difficile" a confié le maire de Fleurance (Gers) Grégory Bobbato, au micro de BFMTV ce lundi midi. Selon les informations du quotidien Sud Ouest, le procureur de la République d'Agen, Olivier Naboulet, "pourrait communiquer sur l'affaire cet après-midi".

Le suspect de 41 ans déféré devant le tribunal d’Agen

Un homme de 41 ans, domicilié à Montestruc-sur-Gers selon La Dépêche du Midi - commune située à 7km au sud de Fleurance, ndlr - et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Lyhanna a été déféré devant le tribunal judiciaire d’Agen, comme indiqué par Sud Ouest. Le principal suspect sera présenté à un magistrat instructeur ce lundi après-midi, apprend-on. Il était placé en garde à vue du chef d'enlèvement et séquestration de mineur de 15 ans, crime puni de 30 ans de réclusion criminelle. L'homme "a été brièvement hospitalisé samedi 30 mai, peu après son interpellation par les gendarmes", indique La Dépêche du Midi, il se plaignait de problèmes cardiaques.

"Un témoin a indiqué l'avoir vue après sa sortie du collège dans le véhicule d'un homme", a déclaré le parquet dans le week-end. Ce dernier "a rapidement été identifié par les enquêteurs", ajoute la procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer. Cet homme, âgé de 41 ans, aurait été identifié pour la première fois grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville de Fleurance, petite commune de 6 000 habitants, située entre Auch et Agen. Le suspect a "reconnu avoir déposé l'enfant, à sa demande, aux abords de la piscine de Fleurance", a indiqué le parquet, tout en précisant que "ses déclarations sont néanmoins apparues contradictoires et imprécises".

L'homme de 41 ans "amenait des goûters à Lyhanna tous les jours"

"C'est horrible ce qui se passe (...). Ça fait deux nuits qu'elle n'est pas là (...). Je garde espoir, mais ça commence à être dur", confiait Charly, la maman de Lyhanna, ce dimanche, au micro de M6. Selon elle, l'homme connaissait sa fille : "Il venait au collège tous les matins (...). Il amenait des goûters à Lyhanna tous les jours. Elle nous a dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle", raconte-t-elle.

"Elle a fait une soirée pyjama en début d'année scolaire chez Sofia, sa meilleure amie (...). On a demandé si ça avait été plus loin. Elle nous a regardés un peu choquée, sans trop comprendre de quoi on parlait. Elle m'a dit que non, qu'il avait juste joué avec elle, comme un papa qui jouerait avec sa fille", précise-t-elle auprès de BFMTV. Le père de la jeune collégienne, cité par l'AFP, a lui bien précisé que le suspect est le parent d'une amie de Lyhanna.

Certains de ses "camarades" interrogés ce lundi font état d'un harcèlement : "Des élèves la frappent, la volent, on a beau faire remonter ça à la directrice, rien n'a été fait", a déclaré son père, Martial Bernard, auprès de France 3 Occitanie. Ils assurent toutefois que son moral était bon ces derniers jours. "Elle n'a jamais écrit de pensées comme ça et à la maison, elle jouait avec son frère, elle était comme d'habitude", a insisté Martial Bernard.

"Battue citoyenne" et importants moyens de recherche

"On est dans une logique de continuer notre montée en puissance, d'aller toujours plus fort et d'engager toujours plus de moyens", a déclaré le colonel Philippe de Laforcade lors d'un point presse ce lundi matin. Des "camarades" de la jeune fille sont en train d’être interrogés, a précisé le commandant de la brigade du Gers.

Sur le terrain, de premières patrouilles sont déjà organisées pour tenter de retrouver Lyhanna. Dimanche après-midi, 400 personnes se sont rassemblées à l'espace culturel et sportif, dont 250 ont pris part à une première battue lancée vers 16 heures, près de la piscine. Le maire de Fleurance Grégory Bobbato a annoncé, dans un communiqué, qu'"afin de coordonner les actions et faciliter le travail des agents mobilisés, sur ordre de la gendarmerie, un centre de coordination des aides volontaires" a ouvert à 14 heures. Les éléments relevés par les volontaires seront ensuite analysés par la police scientifique.

Un important dispositif de recherche a également été mis en place dès samedi par les forces de l'ordre : hélicoptère équipé de caméras thermiques survolant chemins et cours d'eau, drones thermiques pour les bâtiments, équipes cynophiles et plongeurs. "Les investigations se concentrent autour de la base de loisirs, dernier lieu de passage connu de l'adolescente", précise France 3 Occitanie. Dimanche 31 mai, environ 130 militaires étaient engagés sur le terrain.

De plus, une centaine de gendarmes sont mobilisés depuis vendredi, a indiqué le lieutenant de gendarmerie, Philippe de Laforcade, lors d'une conférence de presse ce dimanche. "La rivière Gers et les points d'eau proches de Fleurance ont été, ou sont en cours de sondage par des plongeurs", a ajouté le lieutenant. La procureure de la République a indiqué à BFMTV que la "battue" n'a pas permis de retrouver Lyhanna.

"Elle ne serait jamais partie toute seule"

La procureure de la République d'Auch a souligné, lors d'une conférence de presse, que l'adolescente n'avait jamais fugué et qu'aucun élément n'orientait l'enquête vers une telle piste. Une hypothèse confirmée par les parents de Lyhanna : "C'est une certitude qu'elle a été enlevée, elle n'est pas partie d'elle-même", tous deux parlent d'une adolescente qui "ne serait jamais partie toute seule", au micro de France 3 Occitanie. en revanche, "si elle a confiance en quelqu'un, elle serait capable de monter dans la voiture s'il lui avait proposé de la ramener à la maison", indique sa mère.

Ils concèdent que leur fille était victime de harcèlement, mais ne font pas de lien avec sa disparition. Son journal intime a été retrouvé et il ne mentionne aucune pensée suicidaire de la part de Lyhanna. Le parquet d'Auch conforte cette analyse, ne disposant d'"aucun élément permettant d'orienter les investigations vers une disparition volontaire de la mineure". Selon les mots de l'avocat de de la famille de Lyhanna, ses parents "sont dans l'attente, l'expectative, dans l'angoisse constante. C'est ce qu'il y a de pire qui peut arriver à un parent. Ils ne savent pas ce qui est arrivé à leur fille, ce qu'il y a dans le dossier, ce qu'a dit le mis en cause (...) Ils sont très reconnaissants envers la gendarmerie, la section de recherches de Toulouse, qui fait un travail extraordinaire", indique-t-il à La Dépêche du Midi. "Comme l’a dit la mère, le mis en cause avait eu une attitude qui aurait été jugée inappropriée, et c’est la raison pour laquelle elle avait stoppé tout contact", précise l'avocat.

Un appel à témoins a été diffusé : l'adolescente mesure 1,57m, est de corpulence normale, a les yeux marrons, les cheveux longs et marron attachés au moment de sa disparition, des boucles d'oreilles discrètes, est porteuse d'un débardeur à marinière à grosses rayures noires et blanches, d'un short noir, et de chaussettes jaunes 'ONE PIECE'", apprend-on. En cas d'informations sur cette disparition, une adresse mail existe pour les transmettre aux forces de l'ordre : disparition-fleurance@gendarmerie.interieur.gouv.fr. "Dans tous les cas, n'intervenez pas", demande la gendarmerie.

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