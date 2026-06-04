Disparition de Lyhanna : le suspect Jérome Barella concerné par 5 procédures, des témoignages choc

Lyhanna, 11 ans, disparue la semaine dernière à Fleurance dans le Gers reste introuvable. Jérôme Barella, le principal suspect, était déjà visé par plusieurs plaintes pour viol. Sur le terrain, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver la jeune fille.

L'essentiel :

Les recherches se poursuivaient ce jeudi 4 juin pour tenter de retrouver Lyhanna, 11 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis sa sortie du collège Hubert-Reeves de Fleurance (Gers) le vendredi 29 mai vers 15 heures. Le véhicule du principal suspect a été passé au crible et 180 gendarmes sont toujours mobilisées sur le terrain.

se poursuivaient ce jeudi 4 juin pour tenter de retrouver Lyhanna, 11 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis sa sortie du collège Hubert-Reeves de Fleurance (Gers) le vendredi 29 mai vers 15 heures. Le véhicule du principal suspect a été passé au crible et 180 gendarmes sont toujours mobilisées sur le terrain. Le principal suspect , Jérôme Barella, 41 ans, a déjà fait l'objet de trois procédures avant la disparition de Lyhanna. La première porte sur un renseignement judiciaire établi par la gendarmerie en décembre 2017. Devant les gendarmes, la jeune fille a assuré que la relation était "consentie". Une seconde procédure a été reçue au parquet d’Auch (Gers) en janvier 2024 : "une plainte datant de 2022 pour des faits de viol sur mineure de 15 ans commis courant 2020 (...) au domicile du mis en cause", a révélé la procureure. Enfin, une troisième procédure vise Jérôme Barella, initiée le 22 août 2025 par le "dépôt de plainte d’une mineure née en 2014". L’enfant a été entendu et a dénoncé "des faits de viols". Elle évoque "des pénétrations, en disant que ça lui avait fait très mal".

, Jérôme Barella, 41 ans, a déjà fait l'objet de trois procédures avant la disparition de Lyhanna. La première porte sur un renseignement judiciaire établi par la gendarmerie en décembre 2017. Devant les gendarmes, la jeune fille a assuré que la relation était "consentie". Une seconde procédure a été reçue au parquet d’Auch (Gers) en janvier 2024 : "une plainte datant de 2022 pour des faits de viol sur mineure de 15 ans commis courant 2020 (...) au domicile du mis en cause", a révélé la procureure. Enfin, une troisième procédure vise Jérôme Barella, initiée le 22 août 2025 par le "dépôt de plainte d’une mineure née en 2014". L’enfant a été entendu et a dénoncé "des faits de viols". Elle évoque "des pénétrations, en disant que ça lui avait fait très mal". Une nouvelle plainte pour viol - faisant grimper à cinq le nombre de procédures concernant Jérome Barella y compris avec l'affaire Lyhanna - a été déposée mercredi 3 juin par le père d’une enfant de 11 ans, contre. Selon les informations de La Dépêche du Midi, "les faits se seraient déroulés lors d’une soirée pyjama, l’été dernier", au domicile du mis en cause à Montestruc-sur-Gers, où trois ou quatre mineures étaient conviées. "Il l'a réveillée en lui caressant les fesses", confie-t-il à Franceinfo.

- faisant grimper à cinq le nombre de procédures concernant Jérome Barella y compris avec l'affaire Lyhanna - a été déposée mercredi 3 juin par le père d’une enfant de 11 ans, contre. Selon les informations de La Dépêche du Midi, "les faits se seraient déroulés lors d’une soirée pyjama, l’été dernier", au domicile du mis en cause à Montestruc-sur-Gers, où trois ou quatre mineures étaient conviées. "Il l'a réveillée en lui caressant les fesses", confie-t-il à Franceinfo. Lors de sa première audition , Jérôme Barella a nié avoir vu la collégienne de 11 ans le jour de sa disparition, même s'il a reconnu la connaître pour être une amie de sa fille aînée, selon les informations du Parisien. Ce n’est qu'après que les gendarmes lui ont montré les images de vidéosurveillance ayant permis de l'identifier dans la voiture qu'il a reconnu avoir fait monter Lyhanna dans son véhicule. Il a ensuite indiqué l'avoir déposée à la piscine. Un changement de version qui a alerté les enquêteurs.

, Jérôme Barella a nié avoir vu la collégienne de 11 ans le jour de sa disparition, même s'il a reconnu la connaître pour être une amie de sa fille aînée, selon les informations du Parisien. Ce n’est qu'après que les gendarmes lui ont montré les images de vidéosurveillance ayant permis de l'identifier dans la voiture qu'il a reconnu avoir fait monter Lyhanna dans son véhicule. Il a ensuite indiqué l'avoir déposée à la piscine. Un changement de version qui a alerté les enquêteurs. Le parquet d'Auch a fait savoir que les enquêtes judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs vont se poursuivre, et "vraisemblablement faire l’objet d’un regroupement afin de les traiter à la lumière les unes des autres".

En direct

09:40 - La petite Rosa avait subi un examen médico-légal en 2025, des lésions "compatibles" avec les viols évoquées Un examen médico-légal attestait de lésions compatibles avec les viols décrits dès septembre 2025, révèle ce jeudi BFMTV. Cela concerne la petite Rosa, 11 ans. Le 11 septembre 2025, la jeune fille a subi un "examen médico-légal aux unités médico-judiciaires, qui a attesté de la présence de lésions pouvant être compatibles avec les viols qu'elle avait décrits", dit BFMTV, confirmant une information du Figaro. Autrement dit, depuis cette date, les déclarations de la jeune fille pouvaient être jugées crédibles par la gendarmerie et le parquet de Toulouse. "Le suspect n'a pourtant jamais été auditionné", abonde la chaîne info. De son côté, la maman de Rosa assure n'avoir "jamais su quels étaient les résultats de cet examen, malgré ses multiples demandes". 08:36 - Les recherches continuent, le point sur le dispositif sur le terrain Ce jeudi 4 juin 2026, les recherches se poursuivent dans le Gers. "Nous sommes toujours aujourd'hui sur volume engagé d'environ 170 gendarmes, évoque le lieutenant-colonel Christophe Romand. On définit des priorités en tenant compte de la météo. Il y aura donc déjà un brief vers 9 heures avec cavaliers et gendarmes encadrants", indique-t-il dans les colonnes de La Dépêche du Midi. Le journal local précise que les recherches vont avoir lieu dans "des parties boisées au sud de l’axe D654 à la sortie de Fleurance". Une nouvelle séance de porte à porte chez les habitants est également prévue. "Il y aura deux bois au moins à faire par les gendarmes mobiles en cours de journée", abonde le lieutenant. Pour l'heure, il reste impossible de retrouver la trace de Lyhanna, disparue depuis le 29 mai dernier dans cette commune de 6 000 habitants située entre Auch et Agen. 03/06/26 - 23:37 - Bien avant la disparition de Lyhanna, Jérôme B. déjà attiré par les jeunes filles FIN DU DIRECT - Auprès du Parisien, un témoin explique qu'au début des années 2010, lorsqu'il vivait en centre-ville à Auch, avec celle qui est depuis devenue la mère de ses deux filles, Jérôme B. entretenait déjà une certaine obsession pour les jeunes filles. Il aurait notamment tenté de séduire une de ses plus proches voisines. Elle était alors âgée d'une quinzaine d'années. "Il était vraiment très insistant, c’était gênant. D’autant que cela se passait dans le dos de sa compagne", explique ce témoin. 03/06/26 - 23:09 - Ces troublantes découvertes dans le téléphone du principal suspect dans l'affaire Lyhanna Des sources judiciaires concordantes confient au Parisien, que lors d'un passage au crible du téléphone du suspect dans l'affaire Lyhanna, à savoir Jérôme B., beaucoup de discussions avec des jeunes filles mineures ont été découvertes. Avec, de très nombreuses photos que ces mineures lui envoyaient. 03/06/26 - 22:33 - Le principal suspect dans l'affaire Lyhanna licencié pour comportement inapproprié envers une lycéenne Alors que la petite Lyhanna est toujours activement recherchée, la procureure a révélé ce jour que le mis en examen dans cette affaire, Jérôme Barella, avait été licencié il y a quelques années "en raison d'une relation inappropriée avec une lycéenne". Un dirigeant d'établissement scolaire aurait en effet contacté la gendarmerie le 31 mai 2026 pour indiquer que Jérôme Barella avait "fait l’objet d’un licenciement initié en 2020 alors qu’il était employé comme agent d’entretien", selon la procureure. 03/06/26 - 22:05 - Un hangar fouillé par les enquêteurs, à la recherche de Lyhanna À la mi-journée, BFMTV rapportait ce mercredi que la gendarmerie fouillait, "depuis plusieurs heures", un hangar agricole à Fleurance. Le grand local est un lieu très connu du suspect, puisqu'il y a travaillé au cours des derniers mois. 03/06/26 - 21:35 - Ce que l'on sait des investigations réalisées sur le véhicule du suspect dans l'affaire Lyhanna Le véhicule de Jérôme B., mis en examen dans l'affaire Lyhanna, est au cœur des investigations. Il est passé au crible en région parisienne, à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. "On regarde tout ce qui lui est rattaché : sa maison, son véhicule", explique Jacques Dallest, ex-procureur général auprès de la Cour d'appel de Grenoble, à France 2. Objectif : rechercher une preuve matérielle. Dans le détail, des prélèvements génétiques sont réalisés sur les sièges passagers, mais aussi dans le coffre. Autre point qui intéresse particulièrement les enquêteurs : l'électronique embarquée. Il permet de savoir où et quand s'est rendu un véhicule. 03/06/26 - 21:02 - La femme de Jérôme B. à la gendarmerie ce mercredi Selon le JT de 20 Heures de France 2, la femme de Jérôme Barrella ainsi qu'une de ses filles se sont rendues à la gendarmerie mercredi en fin de matinée. On ignore toutefois si elles étaient convoquées ou si elles étaient venues d'elles-mêmes. 03/06/26 - 20:36 - "Il aimait beaucoup être avec les enfants" Au micro du 20 Heures, un entraîneur qui accueillait Jérôme B. dans son club sportif explique que son attitude l'a toujours mis très mal à l'aise. "On trouvait qu'il avait une attitude bizarre, suspecte... On surveillait pas mal, on faisait en sorte qu'il n'y ait pas de débordements", explique-t-il. Questionné sur ce qu'il trouvait bizarre, il ajoute : "Il aimait beaucoup être avec les enfants, il ne s'entraînait pas avec les adultes. En gros, il était avec les autres enfants comme il pouvait être avec les siens. Les prendre dans les bras, jouer à leur courir après. Nouvelles révélations inquiétantes sur le principal suspect dans la disparition de la petite Lyhanna : 3 plaintes, dont une pour viol sur mineure, visaient déjà Jérôme Barella. Nous avons pu échanger avec un des plaignants. #JT20h pic.twitter.com/GMPpMrCCum — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) June 3, 2026 03/06/26 - 20:08 - Ce que l'on sait de la plainte pour viol sur mineure déposée en 2022 Une plainte pour viol sur mineure avait été déposée contre Jérôme B., aujourd'hui mis en examen dans l'affaire Lyhanna, à Béthune en 2022. Classée sans suite en 2024, elle va être réexaminée à la lumière des nouvelles accusations dont il fait l'objet. Selon les révélations de RTL, Jérôme B. est accusé d'avoir violé la fille d'un ami qui était venue en visite avec sa famille. La plainte intervenait toutefois à l'époque dans un contexte de séparation difficile des parents de la fillette. Les examens médico-légaux tout comme l'expertise psychologique et les témoignages n'avaient pas non plus permis d'étayer les déclarations de l'enfant alors âgée de 9 ans. 03/06/26 - 19:31 - Le maire de Fleurance dénonce "un dysfonctionnement profond" et apporte son soutien aux gendarmes Après la conférence de presse de la procureure de la République, le maire de Fleurance, Grégory Babbato, a pris la parole face la presse pour dénoncer ce qu'il appelle un "dysfonctionnement profond". Il est en effet revenu sur l'intervention du député David Taupiac lors des questions au gouvernement ce mercredi, qui a lui réclamé la lumière sur "de possibles dysfonctionnements judiciaires" liés au suspect. "La réalité, c'est que nous faisons les frais de décennies d'économies sur le dos de sujets cruciaux que son l'accompagnement de la parole des victimes et l'urgence que devrait revêtir les procédures quand il s'agit d'enfants", a déclaré le maire, jugeant que les enfants sont deux fois victimes : une première fois par un criminel pédophile, puis par "un système qui les écrase par sa lenteur". Et Grégory Babbato d'apporter son soutien aux forces de gendarmerie locale qui, selon lui, paient aujourd'hui les pots cassés. Disparition de Lyhanna: le maire de Fleurance (Gers) dénonce "un dysfonctionnement profond" pic.twitter.com/8IpmYI7cft — BFM (@BFMTV) June 3, 2026 03/06/26 - 19:13 - Jérôme Barella a nié avoir vu Lyhanna le jour de sa disparition lors du premier interrogatoire Jérôme Barella a été identifié comme le conducteur la voiture dans laquelle Lyhanna a été vue pour la dernière fois. Pourtant, lors de sa première audition, il a nié avoir vu la collégienne de 11 ans le jour de sa disparition, même s'il a reconnu la connaître pour être une amie de sa fille aînée, selon les informations du Parisien. Ce n’est qu'après que les gendarmes lui ont montré les images de vidéosurveillance ayant permis de l'identifier dans la voiture qu'il a reconnu avoir fait monter Lyhanna dans son véhicule. Il a ensuite indiqué l'avoir déposée à la piscine. Un changement de version qui a alerté les enquêteurs. 03/06/26 - 18:33 - À Fleurance, une ambiance particulièrement "pesante" depuis la disparition de Lyhanna "J'ai toujours vécu ici. Le collège de Lyhanna, j’y étais. C’est dur de se dire que nos enfants ne vivront pas dans la même insouciance que nous", confie une mère de famille de 37 ans rencontrée ce mercredi par Sud Ouest. Et de poursuivre : "L’ambiance est pesante, déjà que je suis en survigilance tout le temps, là je suis en alerte. Normalement l’aire de jeux est remplie d’enfants." Cette habitante de Fleurance confie par ailleurs sa "colère" contre la justice. "Je suis encore plus en colère quand j’apprends que ce type a eu des plaintes ! Qu’est-ce que la justice attend pour nous protéger de ces gens la !” 03/06/26 - 17:55 - Un "regroupement" des enquêtes pour viols sur mineurs concernant Jérôme Barella La procureure Clémence Meyer a indiqué qu'"en parallèle de l'information judiciaire ouverte pour 'enlèvement et séquestration'" après la disparition de Lyhanna, "les enquêtes judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs vont se poursuivre, et vraisemblablement faire l’objet d’un regroupement afin de les traiter à la lumière les unes des autres". Elle a également jugée "envisageable que la procédure qui avait fait l’objet d’un classement sans suite en 2024 soit réexaminée à la lumière des événements récents pour envisager une reprise des investigations". 03/06/26 - 17:52 - Une nouvelle plainte pour viol sur mineur déposée ce mercredi contre le suspect Une nouvelle plainte pour viol sur mineur a été déposée contre Jérôme Barella, principal suspect dans la disparition de Lyhanna, ce mercredi 3 juin a confirmé la procureure Clémence Meyer. Elle n'a cependant pas précisé le contexte ou la nature des faits. LIRE PLUS

Tout savoir sur l'affaire Lyhanna :

La disparition de Lyhanna a été signalée le vendredi 29 mai 2026 vers 19 heures par ses proches. La dernière trace de l'adolescente de 11 ans remonte au jour même, vers 15 heures, lorsqu'elle a été aperçue "assise à l'ombre, sur un trottoir" aux abords de son établissement scolaire avant d'être vue par un témoin "après sa sortie du collège dans le véhicule d'un homme", a déclaré le parquet dans le week-end. Le conducteur est le principal suspect : Jérôme Barella. Il a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville

Une enquête pour "enlèvement et séquestration de mineure" a été ouverte et a été transmuée en information judiciaire le lundi 1er juin, a annoncé le parquet d’Auch dans un communiqué. Clémence Meyer, procureure de la République dans le Gers, a ainsi annoncé que le parquet d'Auch se dessaisissait de l'affaire pour "le parquet d'Agen, pôle criminel".

Selon Clémence Meyer, Lyhanna n'avait jamais fugué et aucun élément n'orientait l'enquête vers une telle piste. Une hypothèse confirmée par les parents de Lyhanna : "C'est une certitude qu'elle a été enlevée, elle n'est pas partie d'elle-même", tous deux parlent d'une adolescente qui "ne serait jamais partie toute seule", au micro de France 3 Occitanie. En revanche, "si elle a confiance en quelqu'un, elle serait capable de monter dans la voiture". Un scénario qui corrobore la piste de l'enlèvement et de la séquestration.

Toutes les procédures concernant Jérôme Barella depuis 2017

Jérome Barella a d'abord été déféré devant le tribunal judiciaire d’Agen avant d'être finalement mis en examen lundi 1er juin pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans, crime puni de 30 ans de réclusion criminelle. Il a également été placé en détention provisoire. Il reste, à ce stade, présumé innocent. Cet homme, marié et père de deux filles âgées de 7 et 11 ans dont l'une est une amie de Lyhanna, est connu de la famille de l'adolescente disparue.

La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, a fait le point sur toutes les procédures concernant Jérôme Barella - 41 ans, domicilié à Montestruc-sur-Gers, principal suspect dans la disparition de Lyhanna - menée par son parquet lors d'une conférence de presse, mercredi 3 juin. Elle a fait état de "trois procédures" anciennes en plus des enquêtes en cours : un renseignement de 2017 classé sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en 2022 et reçue par le parquet d'Auch en 2024 également classée sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en août 2025 pour laquelle une affaire est en cours et une plainte pour viol sur mineur déposée le mercredi 3 juin 2026.

La première procédure concernant le principal suspect dans la disparition de Lyhanna est un renseignement judiciaire "établi en 2017 par la mère d’une jeune fille de 17 ans" qui venait de découvrir que sa fille entretenait une relation avec cet homme. L'adolescente avait alors évoqué une relation consentie. "Au regarde de l’âge [de la jeune fille], il n'y a eu aucune infraction susceptible d’être enregistrée", a ajouté la procureure. L'affaire a été classée sans suite en février 2018.

Une autre procédure mettant en cause Jérôme Barella "a été reçue par le parquet d’Auch en janvier 2024". Celle-ci fait suite à "une plainte déposée en 2022" et dénonçant un "viol sur mineur de 15 ans commis courant 2020". La plainte déposée au commissariat de Béthune a d'abord été prise en charge par le parquet de Béthune avant d'être transmise au parquet d'Auch en 2024 en raison du lieu de domiciliation du suspect. Les actes d’enquête diligentés, notamment des examens médico-légaux, n’ont pas "permis d’étayer les déclarations" de la fillette. L'affaire a donc été classée sans suite.

Selon les révélations de RTL, Jérôme B. est accusé d'avoir violé la fille d'un ami qui était venue en visite avec sa famille. La plainte intervenait toutefois à l'époque dans un contexte de séparation difficile des parents de la fillette. Les examens médico-légaux tout comme l'expertise psychologique et les témoignages n'avaient pas non plus permis d'étayer les déclarations de l'enfant alors âgée de 9 ans.

La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, est aussi revenue sur la plainte déposée en août 2025 par une mère dénonçant un viol sur sa fille mineure. "La plainte a été déposée le 22 août 2025", auprès du parquet de Toulouse qui s'est dessaisi de l'affaire au profit du parquet d'Auch en octobre 2025. "Le 27 août, la plaignante a été entendue et a dénoncé des faits de viols qui auraient été commis sur sa personne par le mise en cause entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de ce dernier", a précisé la procureure. "Les examens médico-légaux et psychologiques ont été réalisés en septembre et octobre 2025", ajoute-t-elle. "Le 9 janvier 2026, la procédure a été adressée par le parquet d'Auch à la gendarmerie de Lectoure dans le Gers pour poursuite de l'enquête" qui est actuellement en cours.

Dans le cadre de l'enquête faisant suite à la plainte pour viol sur mineure déposée en août 2025, la procureure d'Auch a fait savoir que, le 23 janvier 2026, le parquet avait prescrit "un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires" dont un complément d'audition de la mère de la mineure, des auditions de témoins, des réquisitions téléphoniques. "Il a été prescrit à l'issue de ces actes d'enquête en placement en garde à vue du mis en cause pour audition", mais Clémence Meyer a rappelé que "dans une enquête pénale, l’audition du mis en cause est toujours le dernier acte d’enquête à effectuer" et que "cette enquête était en cours au moment de la disparition".

Enfin, une nouvelle plainte pour viol sur mineur a été déposée contre Jérôme Barella, principal suspect dans la disparition de Lyhanna, ce mercredi 3 juin a confirmé la procureure Clémence Meyer. Elle n'a cependant pas précisé le contexte ou la nature des faits. "Les faits se seraient déroulés lors d’une soirée pyjama, l’été dernier", au domicile du mis en cause, Jérôme Barella, à Montestruc-sur-Gers, où trois ou quatre mineures étaient conviées. Nicolas, le père de la victime, exprime sa colère : "Je ne comprends pas pourquoi il faut attendre qu’une jeune fille disparaisse pour que les choses soient prises au sérieux". "Des caresses sur les fesses quand elle sortait de l’eau..." sont évoquées par La Dépêche du Midi. "Ma fille, elle a subi ça à la soirée pyjama, le lendemain matin, quand il a voulu la réveiller, il l'a réveillée en lui caressant les fesses", raconte-t-il, cette fois-ci à Franceinfo.

La procureure Clémence Meyer a indiqué qu'"en parallèle de l'information judiciaire ouverte pour 'enlèvement et séquestration'" après la disparition de Lyhanna, "les enquêtes judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs vont se poursuivre, et vraisemblablement faire l’objet d’un regroupement afin de les traiter à la lumière les unes des autres". Elle a également jugée "envisageable que la procédure qui avait fait l’objet d’un classement sans suite en 2024 soit réexaminée à la lumière des événements récents pour envisager une reprise des investigations".

Une enquête administrative ouverte sur le traitement de la plainte de 2025

Une plainte pour viols a donc été déposée contre le suspect en août 2025 par la mère d'une fillette âgée de 11 ans au moment des faits et prénommée Rosa. La mère de l'enfant a expliqué sur BFMTV qu'à l'époque sa fille avait changé de comportement depuis plusieurs mois et posait beaucoup de questions sur la sexualité. Elle aurait finalement révélé, en larmes, à sa mère et son compagnon avoir été violée à plusieurs reprises par Jérôme Barella, qui se trouve être le père d'une amie à elle, qu'elle côtoyait dans le cadre d'un sport commun. Ces viols qui auraient été commis entre septembre 2024 et mai 2025.

Rosa était "amie avec les enfants de Jérôme Barella" et se rendait "régulièrement à son domicile pour jouer avec ses copines", révèle BFMTV. Après plusieurs questions de l'adolescente au sujet du sexe, le conjoint d'Audrey, la maman, se doute de quelque chose. "Quand mon ex-compagnon a posé la question 'est ce qu'il t'a violée?' Ma fille a répondu 'oui'", raconte-t-elle. "Je me suis écroulée", concède la maman.

Affaire Lyhanna: elle accuse le suspect d'avoir violé sa fille pic.twitter.com/Uo6qfcQJ7i — BFM (@BFMTV) June 3, 2026

"Elle nous a décrit des pénétrations, en disant que ça lui avait fait très mal", explique la mère de famille. "Il dit qu'il va se pendre, qu'il va se suicider si elle ne dit pas qu'elle a menti", se souvient-elle. Justement, sous la pression, Rosa déclare qu'elle a menti alors qu'elle n'a que 11 ans. Mais avec les détails donnés par sa fille, Audrey se rend compte qu'elle disait vrai. En août 2025, Rosa et Audrey déposent plainte auprès de la gendarmerie mais neuf mois plus tard, en juin 2026, "le suspect n'a jamais été entendu sur ce dossier". "J'ai appelé les policiers, et ils m'ont dit clairement que je les saoûle et que si je n'arrête pas d'appeler, ils déposeraient une main courante pour harcèlement", regrette la maman de Rosa.

La procureure d'Auch a assuré le 3 juin avoir été récupéré l'affaire initiée par le parquet de Toulouse en octobre 2025. Elle soutient que la gendarmerie de Lectoure (Gers) a été informée de la poursuite de l'enquête le 6 janvier et que des actes d'enquête complémentaires ont été prescrits à la gendarmerie le 23 janvier ainsi que le placement en garde à vu du suspect en vue d'une audition après les actes d'enquête. Le parquet confirme cependant qu'il n'y a eu "aucune audition" du suspect, celle-ci étant le dernier acte d'enquête à mener.L'une des avocates de l'homme mis en examen le défend et confirme : "Mon client est toujours présumé innocent, il n’a jamais été entendu dans le cadre de cette enquête, il n’a jamais été interrogé".

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez a annoncé mercredi 3 juin l'ouverture d'une enquête administrative pour "identifier d'éventuels dysfonctionnements" dans le traitement de cette plainte pour viols sur mineure déposée en 2025 contre le principal suspect. Elle sera confiée à l'inspection générale de la Justice et à l'inspection générale de la gendarmerie, précise Laurent Nuñez. "Quels sont les actes d'enquête qui ont été engagés, quelles suites ont été données ?" s'interroge le ministre, qui répondait au député Liot du Gers David Taupiac, lors de la séance des questions au gouvernement dans la chambre basse du Parlement.

Un examen médico-légal attestait de lésions compatibles avec les viols décrits dès septembre 2025, révèle ce jeudi BFMTV. Cela concerne bien la petite Rosa. Le 11 septembre 2025, la jeune fille a subi un "examen médico-légal aux unités médico-judiciaires, qui a attesté de la présence de lésions pouvant être compatibles avec les viols qu'elle avait décrits", dit BFMTV, confirmant une information du Figaro. Autrement dit, depuis cette date, les déclarations de la jeune fille pouvaient être jugées crédibles par la gendarmerie et le parquet de Toulouse. "Le suspect n'a pourtant jamais été auditionné", abonde la chaîne info. De son côté, la maman de Rosa assure n'avoir "jamais su quels étaient les résultats de cet examen, malgré ses multiples demandes".

Des "chatouilles" et un comportement inapproprié avec une lycéenne

L'homme de 41 ans et principal suspect connaissait Lyhanna selon les parents de l'adolescente. "Il venait au collège tous les matins (...). Il amenait des goûters à Lyhanna tous les jours. Elle nous a dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle", raconte-t-elle au micro de M6. Certains comportements avaient d'ailleurs alerté les parents, notamment après une soirée pyjama chez l'une des fille du suspect : "Elle a fait une soirée pyjama en début d'année scolaire chez Sofia, sa meilleure amie (...). On a demandé si ça avait été plus loin. Elle nous a regardés un peu choquée, sans trop comprendre de quoi on parlait. Elle m'a dit que non, qu'il avait juste joué avec elle, comme un papa qui jouerait avec sa fille", précise-t-elle auprès de BFMTV.

"Ils avaient senti qu’il y avait eu un comportement inapproprié, sans forcément parler d’agression sexuelle, mais en tout cas, un comportement qui n’était pas adapté à un père qui reçoit les amis de sa fille pour une soirée pyjama. Lyhanna en avait parlé à sa mère qui avait stoppé tout contact", a expliqué l'avocat des parents à Sud Ouest.

Jérôme Barella aurait déjà eu des comportements inappropriés avec une autre jeune fille selon les informations de BFMTV. L'homme, qui a assuré des remplacements en tant qu'agent d'entretien contractuel dans différents lycées du Gers pendant environ trois ans à compter de septembre 2018, a vu un de ses contrats prendre fin après une procédure disciplinaire en février 2021. Celle-ci faisait suite à un signalement de la proviseure concernant des messages insistants que le suspect avait envoyés à une lycéenne sur les réseaux sociaux.

Au micro de RMC, le professeur de sport de l'homme soupçonné d'avoir enlevé la jeune Lyhanna, a déclaré mercredi 3 juin qu'il avait des soupçons concernant Jérôme Barella. "Nous trouvions qu’il passait trop de temps avec les enfants ; en particulier avec une gamine qui prenait elle aussi des cours de sport", explique-t-il. "On l’avait toujours à l’œil. Hélas, je ne suis pas allé jusqu’à le virer du club. C’est affreux", dit-il.

"J’ai appris seulement hier que la maman de cette gamine de notre club, auquel Jérôme B. semblait très attaché, avait porté plainte. Elle m’a appelé, m’a expliqué qu’elle avait déposé plainte pour viol contre Jérôme B. Comme elle avait déménagé en juin avec sa fille, elle ne m’avait pas informé de la plainte et la gendarmerie ne m’avait pas informé non plus", poursuit-il. Enfin, ce professeur a rencontré l’épouse du suspect. "Elle venait pour les passages de grades, mais je ne lui ai jamais parlé ; elle était assez effacée", conclut-il.

Le parcours de Jérôme Barella, de 15h05 à 20h30, le 29 mai

Le domicile du suspect a été passé aux cribles selon BFMTV et des scellés ont été posés sur la maison. Le véhicule du suspect a par ailleurs été transféré vers l'Institut de recherche criminelles de la gendarmerie. Des "constatations extrêmement poussées" doivent y être menées. Les enquêteurs doivent notamment essayer de décrypter les équipements de ce véhicule plutôt "moderne" pour obtenir des précisions sur les déplacements du suspect, Jérome Barella.

Interrogé en garde à vue, le suspect a "reconnu avoir déposé l'enfant, à sa demande, aux abords de la piscine de Fleurance" le 29 mai, a indiqué le parquet, tout en précisant que "ses déclarations sont néanmoins apparues contradictoires et imprécises". À noter que l'homme "a été brièvement hospitalisé samedi 30 mai, peu après son interpellation par les gendarmes", indique La Dépêche du Midi. Il se plaignait de problèmes cardiaques.

Vers 15h05, Jérome Barella est donc filmé par la vidéosurveillance de la commune de Fleurance, transportant Lyhanna dans sa voiture. Il dit l’avoir déposée aux abords de la piscine municipale, or cette dernière était fermée ce jour-là. Entre 18h30 et 20 heures, il est aperçu par plusieurs témoins à la fête de l’école primaire de sa plus jeune fille, dans le village de Montestruc-sur-Gers où il réside. "Le suspect était présent à la fête de l’école pour la bonne raison que sa fille participait au spectacle", indique Anne-Marie Pisoni, la maire de la commune, pendant le JT de 20 Heures de France 2. "Mon fils, lui, l’a vu, il prenait la vidéo avec son téléphone, il était tout souriant", indique un autre habitant.

Ensuite, il serait retourné à Fleurance alerter les parents d’une amie de Lyhanna de sa disparition. "Le téléphone de mon conjoint a sonné. Il m’a dit : 'C’est Jérôme. Je le rappellerai après'. Il a insisté plusieurs fois et, à 20h15, 20h30, on a entendu sonner à la maison et c’était lui. Il nous a dit : 'La petite Lyhanna a disparu. Vous ne l’avez pas vue ?'", révèle à France 2 Audrey Portalié, maman d’une amie de Lyhanna. Selon elle, le suspect aurait demandé si Lyhanna avait pu fuguer. Enfin, plusieurs témoins disent ensuite l’avoir vu participer aux premières battues avant son interpellation samedi 30 mai.

Lors de sa première audition, Jérôme Barella a nié avoir vu la collégienne de 11 ans le jour de sa disparition, même s'il a reconnu la connaître pour être une amie de sa fille aînée, selon les informations du Parisien. Ce n’est qu'après que les gendarmes lui ont montré les images de vidéosurveillance ayant permis de l'identifier dans la voiture qu'il a reconnu avoir fait monter Lyhanna dans son véhicule. Il a ensuite indiqué l'avoir déposée à la piscine. Un changement de version qui a alerté les enquêteurs.

Des recherches minutieuses pour capter le moindre "indice"

Jeudi 4 juin, près de 180 gendarmes sont mobilisés pour tenter de retrouver la jeune fille, appuyés par des hélicoptères équipés de caméras thermiques survolant chemins et cours d'eau, des drones thermiques pour les bâtiments, des équipes cynophiles et des plongeurs. Des cavaliers équestres sont également attendus sur site selon La Dépêche du Midi.

Des civils volontaires ont également participé à des battues et "afin de coordonner les actions et faciliter le travail des agents mobilisés", a fait savoir le maire de Fleurance, Grégory Bobbat, dimanche dernier. À ce stade, "un certain nombre d’objets, d’indices" ont été trouvés et son en cours d'analyse a indiqué le colonel de Laforcade lors d'un point presse lundi. D'autres analyses doivent être menées sur le véhicule du suspect qui a été saisi.

Le véhicule de Jérôme B. est au cœur des investigations. Il est passé au crible à Pontoise (Val-d'Oise), à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. "On regarde tout ce qui lui est rattaché : sa maison, son véhicule", explique Jacques Dallest, ex-procureur général auprès de la Cour d'appel de Grenoble, à France 2. Objectif : rechercher une preuve matérielle.

Dans le détail, des prélèvements génétiques sont réalisés sur les sièges passagers, mais aussi dans le coffre. Autre point qui intéresse particulièrement les enquêteurs : l'électronique embarquée. Il permet de savoir où et quand s'est rendu un véhicule. À la mi-journée, mercredi, BFMTV rapportait que la gendarmerie fouillait, "depuis plusieurs heures", un hangar agricole à Fleurance. Le grand local est un lieu très connu du suspect, puisqu'il y a travaillé au cours des derniers mois.