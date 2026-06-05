Disparition de Lyhanna : de nouveaux indices mettant en cause Jérôme Barella

Six jours après la disparition de Lyhanna à Fleurance dans le Gers, un corps a été retrouvé jeudi. Si l'identification du corps est en cours, des indices suggèrent qu'il s'agit de la collégienne de 11 ans. Quant au principal suspect, de nouveaux éléments pointent vers lui.

L'essentiel :

Un corps a été retrouvé ce jeudi dans un silo agricole situé sur une zone isolée, à une quinzaine de kilomètres du lieu de disparition de la petite Lyhanna. Le corps doit être formellement identifié lors d'une autopsie, mais est celui d'un enfant portant des vêtements similaires à ceux de la collégienne de 11 ans a indiqué le parquet d'Agen. "Statistiquement (...) il ne peut s'agir que de la petite Lyhanna", a déclaré l'ex-commandant de la section de recherches d'Orléans, Jacques Fombonne, sur BFMTV.

ce jeudi dans un silo agricole situé sur une zone isolée, à une quinzaine de kilomètres du lieu de disparition de la petite Lyhanna. Le corps doit être formellement identifié lors d'une autopsie, mais est celui d'un enfant portant des vêtements similaires à ceux de la collégienne de 11 ans a indiqué le parquet d'Agen. "Statistiquement (...) il ne peut s'agir que de la petite Lyhanna", a déclaré l'ex-commandant de la section de recherches d'Orléans, Jacques Fombonne, sur BFMTV. Le principal suspect , Jérôme Barella, 41 ans, avait travaillé sur le site agricole où le corps a été retrouvé. Un nouvel élément suspect qui s'ajoute au fait que l'homme est la dernière personne à avoir été vue avec Lyhanna avant sa mort. Le suspect a reconnu avoir déposé la jeune fille à la piscine le vendredi 29 mai avant de se murer dans le silence lors de sa garde à vue.

, Jérôme Barella, 41 ans, avait travaillé sur le site agricole où le corps a été retrouvé. Un nouvel élément suspect qui s'ajoute au fait que l'homme est la dernière personne à avoir été vue avec Lyhanna avant sa mort. Le suspect a reconnu avoir déposé la jeune fille à la piscine le vendredi 29 mai avant de se murer dans le silence lors de sa garde à vue. Plusieurs plaintes pour viol sur mineur ont été déposées contre Jérôme Barella. Deux procédures datent de 2022 et 2025, avant la disparition de Lyhanna, et une nouvelle plainte a été déposée le mercredi 3 juin. La plus ancienne a été classée sans suite et celle d'août 2025 fait l'objet d'une enquête mais a révélé des dysfonctionnements dans la procédure.

sur mineur ont été déposées contre Jérôme Barella. Deux procédures datent de 2022 et 2025, avant la disparition de Lyhanna, et une nouvelle plainte a été déposée le mercredi 3 juin. La plus ancienne a été classée sans suite et celle d'août 2025 fait l'objet d'une enquête mais a révélé des dysfonctionnements dans la procédure. La disparition de Lyhanna et les manquements dans le traitement des plaintes visant le principal suspect font réagir au plus au haut niveau. Le Premier ministre a convoqué les ministres de l'Intérieur et de la Justice ce vendredi matin, tandis que la direction de la gendarmerie exige un état des lieux des procédures concernant des victimes mineures.

En direct

11:25 - Gérald Darmanin convoque les procureurs généraux à une réunion Gérald Darmanin convoque tous les procureurs généraux à une réunion de travail à la Chancellerie lundi matin, après la mise en évidence de failles ans l'affaire Lyhanna, a annoncé l'entourage du garde des Sceaux ce vendredi matin. La réunion débutera à 8h30 a précisé cette source. Le ministre de la Justice, actuellement en réunion à Matignon, sera également l'invité du 20 Heures de TF1 ce soir. Il pourra répondre aux questions sur l'affaire, mais aussi sur les dysfonctionnement relevés et préciser le but de la réunion des procureurs. 10:59 - Réunion en cours à Matignon pour "faire un point de situation" sur l'affaire Lyhanna Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez et celui de la Justice Gérald Darmanin sont arrivés peu après 10h30 à Matignon pour la réunion convoquée par le Premier ministre pour "faire un point de situation" sur l'affaire Lyhanna, et peut-être évoquer les dysfonctionnements mis en évidence dans le traitement des procédures visant le principal suspect. 10:43 - Le suspect a gardé le silence en garde à vue, un moyen de "se protéger" Le suspect mis en examen pour la disparition de Lyhanna n'a répondu à aucune question des enquêteurs lors de sa garde à vue. "C'est quelqu'un qui se mure dans le silence, dans le déni, qui refuse d'admettre son implication dans ce type d'acte" analyse Florent Gathérias, irecteur général de l'Ecole Supérieure de Psychanalyse, Psychocriminologie et Psychothérapies (ES3P), auprès de Franceinfo. Le spécialiste y voit une façon de "se protéger car il pense qu'il n'est 'pas vu, pas pris'". "Le déni sert aussi à protéger sa propre image" ajoute Florent Gathérias estimant cependant que le suspect "aurait dû lâcher un petit peu pour avoir une stratégie de défense beaucoup plus efficace" après avoir été confronté aux preuves. Jérôme Barella est toujours présumé innocent dans l'affaire de la disparition de Lyhanna, mais aussi dans les affaires de viols sur mineurs ayant fait l'objet de plaintes. 10:14 - Une cérémonie d'hommage organisée au collège de Lyhanna Une cérémonie d'hommage est organisée au collège de Lyhanna ce vendredi a appris France Télévisions. Le recteur de Toulouse a indiqué à BFMTV se rendre dans l'établissement scolaire ce matin pour "soutenir toute la communauté scolaire très éprouvée par ce drame". Il devrait rencontrer les équipes médico-psychologiques qui sont mobilisées dans le dispositif de soutien mis en place dans l'établissement. 09:58 - Pourquoi les enquêteurs se sont intéressés au silo agricole où un corps a été retrouvé Dès mercredi, les enquêteurs se sont intéressés au siège d'une coopérative agricole dans laquelle Jérôme Barella avait été employé et ont menée un perquisition sur "un site est composé de vastes hangars et de très hauts silos" rapporte Le Parisien. Mais c'est dans un autre silo fouillé jeudi que les enquêteurs ont trouvé le corps. Ce silo est "de taille plus modeste et surtout beaucoup plus isolé [...] dans un lieu éloigné de plusieurs centaines de mètres des plus proches habitations". "Ce silo servait il y a encore quelques années à stocker le blé après les moissons mais il n’était plus en activité depuis deux ou trois ans" a expliqué Louis Turchi, le maire de Puycasquier au journal. Le bâtiment était toutefois encore entretenu par une personne qui a permis aux enquêteurs d'accéder aux lieux selon BFMTV. 09:24 - Pourquoi Jérome Barella n'a pas été entendu après la plainte pour viols sur mineur déposée en 2025 ? L'enquête qui visait Jérôme Barella a été ouverte après une plainte déposée en août 2025 auprès du parquet de Toulouse, lequel a menée l'enquête jusqu'à fin octobre 2025 lorsqu'il a transmis le dossier au parquet d'Auch territorialement compétent en raison de la domiciliation du suspect. Un délai jugé rapide au regard des standards actuels de la justice. Le parquet d'Auch a toutefois pris connaissance du dossier en fin d'année 2025 à cause de délais de transmission généralement longs et a adressé l'enquête à la gendarmerie de Lescoure le 9 janvier et prescrit "un certain nombre d'actes d'enquête complémentaire" ainsi qu'un placement en garde à vue du suspect à l'issue de ces actes le 26 janvier, a fait savoir le procureure d'Auch en point presse le 3 juin. Alors comment expliquer qu'entre le fin janvier et fin mai, soit quatre mois, Jérôme Barella n'ait pas été entendu ? L'enquête administrative demandée par le gouvernement devra répondre à cette question. 09:09 - Le syndicat Unité magistrats reconnaît un "échec collectif" dans l'affaire Lyhanna La magistrate et secrétaire générale du syndicat Unité magistrats (UM), Béatrice Brugère, parle d'un "échec collectif" dans l'affaire Lyhanna au micro de BFMTV : "Il y a des enquêtes administratives en cours qui verront s'il y a eu des responsabilités individuelles mais c'est un échec collectif car la personne mise en examen était déjà dans nos radars". Plus généralement, elle estime que "nous avons un problème en France sur la protection de l'enfance" et soutient qu'il "faut qu'on s'organise avec nos moyens pour faire en sorte que ces choses n'arrivent plus", plutôt que de "se cacher derrière l'excuse [du manque] de moyens". Béatrice Brugère plaide pour "une montée en puissance sur la prise en charge des signaux d'alerte, sur le partage des informations pour évaluer les profils à risque" comme celui de Jérôme Barella et "prendre des mesures de prévention". 08:53 - Le maire de Fleurance dénonce le "silence" et le "dysfonctionnement" de l'Etat dans l'affaire Lyhanna Le maire de Fleurance, commune où a disparu Lyhanna, dénonce le "silence assourdissant" des autorités dans cette affaire ce vendredi matin sur BFMTV. Mais Grégory Bobbato déplore surtout un "dysfonctionnement d'Etat, de la France". "On ne peut plus se contenter d'avoir des réponses partielles ou étouffées", lance-t-il indiquant avoir été appelé par l'Elysée jeudi soir, près d'une semaine après la disparition de l'enfant et plusieurs heures après la confirmation de l'existence de procédures visant le principale suspect. Le maire a également souligné le "courage des victimes, des enfants qui vont pousser une porte de gendarmerie avec leurs parents, le courage de ceux qui doivent surmonter leur honte et leur terreur pour y aller". 08:40 - La gendarmerie exige un état des lieux des procédures de viol et agression sexuelle sur mineur Après la mise en évidence de certains dysfonctionnements dans l'affaire de la disparition de Lyhanna - en particulier le traitement trop lent d'une procédure pour viols sur mineure visant le principal suspect -, la gendarmerie prend des mesures. D'après le Parisien, un membre de la direction de la gendarmerie a envoyé, jeudi soir, un courrier à toutes les unités pour demander un état des lieux des procédures en cours concernant des viols et des agressions sur mineurs. Il demande à ce que la mention "sensible et urgente" soit apposée sur ces dossiers, mais aussi à ce que les enquêtes soient menée "dans les plus brefs délais" et avec les "moyens adaptés". Enfin, il exhorte les unités à remonter "toute difficulté constatée sur ces procédures" et a précisé les mesures prises. 08:26 - "Il y a un constat d'échec" face à l'affaire Lyhanna et procédures visant le principal suspect "Il y a un constat d'échec" a déclaré le porte-parole de la Justice, Sacha Straub‑Kahn, ce vendredi au micro de Franceinfo, après les dysfonctionnements manifestes dans le traitement des plaintes visant le principal suspect dans la disparition de Lyhanna. Il a reconnu plusieurs "failles" au niveau "de l’institution judiciaire, des gendarmes, (…) de l'Education nationale". "On se rend compte qu’on ne protège pas encore assez les enfants. (...) Ce serait mentir que de dire que le système répond aux attentes de nos concitoyens puisque manifestement (...) on peut pendant plusieurs années passer à côté d’un éventuel pédocriminel", a ajouté le porte-aprole de la Justice. 08:20 - Cause de la mort, violences sexuelles.. Le résultat de l'autopsie attendu ce vendredi Le résultat de l'autopsie du corps retrouvé hier dans un site agricole de Puycasquier est attendu ce vendredi selon les informations du Parisien. L'examen doit permettre d'identifier le corps, mais aussi de déterminer la date et les causes de la mort, mais aussi identifier si des violences sexuelles ont été commises sur la victime. 08:12 - Un corps retrouvé sur une zone isolée et connue du principal suspect Le corps d'enfant a été retrouvé "dans un espace écarté d’une vue directe", plus précisément dans un silo d'une exploitation agricole. Selon les informations de BFMTV, le principal suspect dans la disparition de Lyhanna avait travaillé par le passé sur cette exploitation agricole. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles des recherches ont été menées sur cette zone, fouillée une première fois mercredi selon les informations du Parisien. 08:06 - Une autopsie doit permettre l'identification du corps retrouvé Un corps a été retrouvé hier et une quinzaine de kilomètres de Fleurance, où a disparu Lyhanna six jours plus tôt. Le corps n'a été formellement identifié mais est probablement celui de la collégienne de 11 ans puisqu'il paraît être "celui d'un enfant [...] porteur de vêtements similaires à ceux que la mineure enlevée et séquestrée portait au moment de sa disparition", a affirmé le procureur d'Agen Olivier Naboulet dans un communiqué. Une autopsie doit avoir lieu pour identifié la dépouille. 04/06/26 - 23:51 - Le corps, qui pourrait être celui de Lyhanna, retrouvé dans une zone "isolée" FIN DU DIRECT - "J’ai travaillé pendant 15 ans chez l’agriculteur qui a les champs de chaque côté du silo. Effectivement c’est un silo qui est isolé, qui est aujourd’hui fermé depuis quelques années donc plus personne n’y passe", a expliqué à BFMTV Thierry Guilbert, agriculteur près de Fleurance. Le lieu aurait une entrée et une sortie distinctes et serait situé dans une zone "avec très peu de passage", où il n'est par ailleurs pas difficile de "passer inaperçu", selon lui. 04/06/26 - 23:36 - Jérôme B. avait travaillé sur le site agricole où a été découvert le corps qui pourrait être celui de Lyhanna La zone où a été retrouvé le corps, qui pourrait être celui de Lyhanna, avait été particulièrement ciblée par les enquêteurs. Et pour cause, révèle BFMTV en cette fin de soirée, Jérôme Barella, principal suspect, avait travaillé par le passé sur ce site agricole. LIRE PLUS

Tout savoir sur l'affaire Lyhanna :

La disparition de Lyhanna a été signalée le vendredi 29 mai 2026 vers 19 heures par ses proches. La dernière trace de l'adolescente de 11 ans remonte au jour même, vers 15 heures, lorsqu'elle a été aperçue "assise à l'ombre, sur un trottoir" aux abords de son établissement scolaire avant d'être vue par un témoin "après sa sortie du collège dans le véhicule d'un homme", a déclaré le parquet dans le week-end. Le conducteur est le principal suspect : Jérôme Barella. Il a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville.

Ce jeudi 4 juin, un corps a été retrouvé près du lieu de disparition de la jeune fille, révèle BFMTV. "Statistiquement, c'est forcément elle", a déclaré l'ex-commandant de la section de recherches d'Orléans, Jacques Fombonne, au micro d'une chaine info. "Il sera facile de la reconnaitre", dit-il. "Il faudra déterminer les causes de la mort et la chronologie". "Il est possible qu'il y ait plusieurs coups, une agression sexuelle avant le décès", poursuit-il.

Une enquête pour "enlèvement et séquestration de mineure" a été ouverte et a été transmuée en information judiciaire le lundi 1er juin, a annoncé le parquet d’Auch dans un communiqué. Clémence Meyer, procureure de la République dans le Gers, a ainsi annoncé que le parquet d'Auch se dessaisissait de l'affaire pour "le parquet d'Agen, pôle criminel".

Selon Clémence Meyer, Lyhanna n'avait jamais fugué et aucun élément n'orientait l'enquête vers une telle piste. Une hypothèse confirmée par les parents de Lyhanna : "C'est une certitude qu'elle a été enlevée, elle n'est pas partie d'elle-même", tous deux parlent d'une adolescente qui "ne serait jamais partie toute seule", au micro de France 3 Occitanie. En revanche, "si elle a confiance en quelqu'un, elle serait capable de monter dans la voiture". Un scénario qui corrobore la piste de l'enlèvement et de la séquestration.

Toutes les procédures concernant Jérôme Barella depuis 2017

Jérome Barella a d'abord été déféré devant le tribunal judiciaire d’Agen avant d'être finalement mis en examen lundi 1er juin pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans, crime puni de 30 ans de réclusion criminelle. Il a également été placé en détention provisoire. Il reste, à ce stade, présumé innocent. Cet homme, marié et père de deux filles âgées de 7 et 11 ans dont l'une est une amie de Lyhanna, est connu de la famille de l'adolescente disparue.

La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, a fait le point sur toutes les procédures concernant Jérôme Barella - 41 ans, domicilié à Montestruc-sur-Gers, principal suspect dans la disparition de Lyhanna - menée par son parquet lors d'une conférence de presse, mercredi 3 juin. Elle a fait état de "trois procédures" anciennes en plus des enquêtes en cours : un renseignement de 2017 classé sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en 2022 et reçue par le parquet d'Auch en 2024 également classée sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en août 2025 pour laquelle une affaire est en cours et une plainte pour viol sur mineur déposée le mercredi 3 juin 2026.

La première procédure concernant le principal suspect dans la disparition de Lyhanna est un renseignement judiciaire "établi en 2017 par la mère d’une jeune fille de 17 ans" qui venait de découvrir que sa fille entretenait une relation avec cet homme. L'adolescente avait alors évoqué une relation consentie. "Au regarde de l’âge [de la jeune fille], il n'y a eu aucune infraction susceptible d’être enregistrée", a ajouté la procureure. L'affaire a été classée sans suite en février 2018.

Une autre procédure mettant en cause Jérôme Barella "a été reçue par le parquet d’Auch en janvier 2024". Celle-ci fait suite à "une plainte déposée en 2022" et dénonçant un "viol sur mineur de 15 ans commis courant 2020". La plainte déposée au commissariat de Béthune a d'abord été prise en charge par le parquet de Béthune avant d'être transmise au parquet d'Auch en 2024 en raison du lieu de domiciliation du suspect. Les actes d’enquête diligentés, notamment des examens médico-légaux, n’ont pas "permis d’étayer les déclarations" de la fillette. L'affaire a donc été classée sans suite.

Selon les révélations de RTL, Jérôme B. est accusé d'avoir violé la fille d'un ami qui était venue en visite avec sa famille. La plainte intervenait toutefois à l'époque dans un contexte de séparation difficile des parents de la fillette. Les examens médico-légaux tout comme l'expertise psychologique et les témoignages n'avaient pas non plus permis d'étayer les déclarations de l'enfant alors âgée de 9 ans.

La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, est aussi revenue sur la plainte déposée en août 2025 par une mère dénonçant un viol sur sa fille mineure. "La plainte a été déposée le 22 août 2025", auprès du parquet de Toulouse qui s'est dessaisi de l'affaire au profit du parquet d'Auch en octobre 2025. "Le 27 août, la plaignante a été entendue et a dénoncé des faits de viols qui auraient été commis sur sa personne par le mise en cause entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de ce dernier", a précisé la procureure. "Les examens médico-légaux et psychologiques ont été réalisés en septembre et octobre 2025", ajoute-t-elle. "Le 9 janvier 2026, la procédure a été adressée par le parquet d'Auch à la gendarmerie de Lectoure dans le Gers pour poursuite de l'enquête" qui est actuellement en cours.

Dans le cadre de l'enquête faisant suite à la plainte pour viol sur mineure déposée en août 2025, la procureure d'Auch a fait savoir que, le 23 janvier 2026, le parquet avait prescrit "un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires" dont un complément d'audition de la mère de la mineure, des auditions de témoins, des réquisitions téléphoniques. "Il a été prescrit à l'issue de ces actes d'enquête en placement en garde à vue du mis en cause pour audition", mais Clémence Meyer a rappelé que "dans une enquête pénale, l’audition du mis en cause est toujours le dernier acte d’enquête à effectuer" et que "cette enquête était en cours au moment de la disparition".

Enfin, une nouvelle plainte pour viol sur mineur a été déposée contre Jérôme Barella, principal suspect dans la disparition de Lyhanna, ce mercredi 3 juin a confirmé la procureure Clémence Meyer. Elle n'a cependant pas précisé le contexte ou la nature des faits. "Les faits se seraient déroulés lors d’une soirée pyjama, l’été dernier", au domicile du mis en cause, Jérôme Barella, à Montestruc-sur-Gers, où trois ou quatre mineures étaient conviées. Nicolas, le père de la victime, exprime sa colère : "Je ne comprends pas pourquoi il faut attendre qu’une jeune fille disparaisse pour que les choses soient prises au sérieux". "Des caresses sur les fesses quand elle sortait de l’eau..." sont évoquées par La Dépêche du Midi. "Ma fille, elle a subi ça à la soirée pyjama, le lendemain matin, quand il a voulu la réveiller, il l'a réveillée en lui caressant les fesses", raconte-t-il, cette fois-ci à Franceinfo.

La procureure Clémence Meyer a indiqué qu'"en parallèle de l'information judiciaire ouverte pour 'enlèvement et séquestration'" après la disparition de Lyhanna, "les enquêtes judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs vont se poursuivre, et vraisemblablement faire l’objet d’un regroupement afin de les traiter à la lumière les unes des autres". Elle a également jugée "envisageable que la procédure qui avait fait l’objet d’un classement sans suite en 2024 soit réexaminée à la lumière des événements récents pour envisager une reprise des investigations".

Une enquête administrative ouverte sur le traitement de la plainte de 2025

Une plainte pour viols a donc été déposée contre le suspect en août 2025 par la mère d'une fillette âgée de 11 ans au moment des faits et prénommée Rosa. La mère de l'enfant a expliqué sur BFMTV qu'à l'époque sa fille avait changé de comportement depuis plusieurs mois et posait beaucoup de questions sur la sexualité. Elle aurait finalement révélé, en larmes, à sa mère et son compagnon avoir été violée à plusieurs reprises par Jérôme Barella, qui se trouve être le père d'une amie à elle, qu'elle côtoyait dans le cadre d'un sport commun. Ces viols qui auraient été commis entre septembre 2024 et mai 2025.

Rosa était "amie avec les enfants de Jérôme Barella" et se rendait "régulièrement à son domicile pour jouer avec ses copines", révèle BFMTV. Après plusieurs questions de l'adolescente au sujet du sexe, le conjoint d'Audrey, la maman, se doute de quelque chose. "Quand mon ex-compagnon a posé la question 'est ce qu'il t'a violée?' Ma fille a répondu 'oui'", raconte-t-elle. "Je me suis écroulée", concède la maman.

Affaire Lyhanna: elle accuse le suspect d'avoir violé sa fille pic.twitter.com/Uo6qfcQJ7i — BFM (@BFMTV) June 3, 2026

"Elle nous a décrit des pénétrations, en disant que ça lui avait fait très mal", explique la mère de famille. "Il dit qu'il va se pendre, qu'il va se suicider si elle ne dit pas qu'elle a menti", se souvient-elle. Justement, sous la pression, Rosa déclare qu'elle a menti alors qu'elle n'a que 11 ans. Mais avec les détails donnés par sa fille, Audrey se rend compte qu'elle disait vrai. En août 2025, Rosa et Audrey déposent plainte auprès de la gendarmerie mais neuf mois plus tard, en juin 2026, "le suspect n'a jamais été entendu sur ce dossier". "J'ai appelé les policiers, et ils m'ont dit clairement que je les saoûle et que si je n'arrête pas d'appeler, ils déposeraient une main courante pour harcèlement", regrette la maman de Rosa.

La procureure d'Auch a assuré le 3 juin avoir été récupéré l'affaire initiée par le parquet de Toulouse en octobre 2025. Elle soutient que la gendarmerie de Lectoure (Gers) a été informée de la poursuite de l'enquête le 6 janvier et que des actes d'enquête complémentaires ont été prescrits à la gendarmerie le 23 janvier ainsi que le placement en garde à vu du suspect en vue d'une audition après les actes d'enquête. Le parquet confirme cependant qu'il n'y a eu "aucune audition" du suspect, celle-ci étant le dernier acte d'enquête à mener.L'une des avocates de l'homme mis en examen le défend et confirme : "Mon client est toujours présumé innocent, il n’a jamais été entendu dans le cadre de cette enquête, il n’a jamais été interrogé".

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez a annoncé mercredi 3 juin l'ouverture d'une enquête administrative pour "identifier d'éventuels dysfonctionnements" dans le traitement de cette plainte pour viols sur mineure déposée en 2025 contre le principal suspect. Elle sera confiée à l'inspection générale de la Justice et à l'inspection générale de la gendarmerie, précise Laurent Nuñez. "Quels sont les actes d'enquête qui ont été engagés, quelles suites ont été données ?" s'interroge le ministre, qui répondait au député Liot du Gers David Taupiac, lors de la séance des questions au gouvernement dans la chambre basse du Parlement.

Un examen médico-légal attestait de lésions compatibles avec les viols décrits dès septembre 2025, révèle ce jeudi BFMTV. Cela concerne bien la petite Rosa. Le 11 septembre 2025, la jeune fille a subi un "examen médico-légal aux unités médico-judiciaires, qui a attesté de la présence de lésions pouvant être compatibles avec les viols qu'elle avait décrits", dit BFMTV, confirmant une information du Figaro. Autrement dit, depuis cette date, les déclarations de la jeune fille pouvaient être jugées crédibles par la gendarmerie et le parquet de Toulouse. "Le suspect n'a pourtant jamais été auditionné", abonde la chaîne info. De son côté, la maman de Rosa assure n'avoir "jamais su quels étaient les résultats de cet examen, malgré ses multiples demandes".

Des "chatouilles" et un comportement inapproprié avec une lycéenne

L'homme de 41 ans et principal suspect connaissait Lyhanna selon les parents de l'adolescente. "Il venait au collège tous les matins (...). Il amenait des goûters à Lyhanna tous les jours. Elle nous a dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle", raconte-t-elle au micro de M6. Certains comportements avaient d'ailleurs alerté les parents, notamment après une soirée pyjama chez l'une des fille du suspect : "Elle a fait une soirée pyjama en début d'année scolaire chez Sofia, sa meilleure amie (...). On a demandé si ça avait été plus loin. Elle nous a regardés un peu choquée, sans trop comprendre de quoi on parlait. Elle m'a dit que non, qu'il avait juste joué avec elle, comme un papa qui jouerait avec sa fille", précise-t-elle auprès de BFMTV.

"Ils avaient senti qu’il y avait eu un comportement inapproprié, sans forcément parler d’agression sexuelle, mais en tout cas, un comportement qui n’était pas adapté à un père qui reçoit les amis de sa fille pour une soirée pyjama. Lyhanna en avait parlé à sa mère qui avait stoppé tout contact", a expliqué l'avocat des parents à Sud Ouest.

Jérôme Barella aurait déjà eu des comportements inappropriés avec une autre jeune fille selon les informations de BFMTV. L'homme, qui a assuré des remplacements en tant qu'agent d'entretien contractuel dans différents lycées du Gers pendant environ trois ans à compter de septembre 2018, a vu un de ses contrats prendre fin après une procédure disciplinaire en février 2021. Celle-ci faisait suite à un signalement de la proviseure concernant des messages insistants que le suspect avait envoyés à une lycéenne sur les réseaux sociaux.

Au micro de RMC, le professeur de sport de l'homme soupçonné d'avoir enlevé la jeune Lyhanna, a déclaré mercredi 3 juin qu'il avait des soupçons concernant Jérôme Barella. "Nous trouvions qu’il passait trop de temps avec les enfants ; en particulier avec une gamine qui prenait elle aussi des cours de sport", explique-t-il. "On l’avait toujours à l’œil. Hélas, je ne suis pas allé jusqu’à le virer du club. C’est affreux", dit-il.

"J’ai appris seulement hier que la maman de cette gamine de notre club, auquel Jérôme B. semblait très attaché, avait porté plainte. Elle m’a appelé, m’a expliqué qu’elle avait déposé plainte pour viol contre Jérôme B. Comme elle avait déménagé en juin avec sa fille, elle ne m’avait pas informé de la plainte et la gendarmerie ne m’avait pas informé non plus", poursuit-il. Enfin, ce professeur a rencontré l’épouse du suspect. "Elle venait pour les passages de grades, mais je ne lui ai jamais parlé ; elle était assez effacée", conclut-il.

Le parcours de Jérôme Barella, de 15h05 à 20h30, le 29 mai

Le domicile du suspect a été passé aux cribles selon BFMTV et des scellés ont été posés sur la maison. Le véhicule du suspect a par ailleurs été transféré vers l'Institut de recherche criminelles de la gendarmerie. Des "constatations extrêmement poussées" doivent y être menées. Les enquêteurs doivent notamment essayer de décrypter les équipements de ce véhicule plutôt "moderne" pour obtenir des précisions sur les déplacements du suspect, Jérome Barella.

Interrogé en garde à vue, le suspect a "reconnu avoir déposé l'enfant, à sa demande, aux abords de la piscine de Fleurance" le 29 mai, a indiqué le parquet, tout en précisant que "ses déclarations sont néanmoins apparues contradictoires et imprécises". À noter que l'homme "a été brièvement hospitalisé samedi 30 mai, peu après son interpellation par les gendarmes", indique La Dépêche du Midi. Il se plaignait de problèmes cardiaques.

Vers 15h05, Jérome Barella est donc filmé par la vidéosurveillance de la commune de Fleurance, transportant Lyhanna dans sa voiture. Il dit l’avoir déposée aux abords de la piscine municipale, or cette dernière était fermée ce jour-là. Entre 18h30 et 20 heures, il est aperçu par plusieurs témoins à la fête de l’école primaire de sa plus jeune fille, dans le village de Montestruc-sur-Gers où il réside. "Le suspect était présent à la fête de l’école pour la bonne raison que sa fille participait au spectacle", indique Anne-Marie Pisoni, la maire de la commune, pendant le JT de 20 Heures de France 2. "Mon fils, lui, l’a vu, il prenait la vidéo avec son téléphone, il était tout souriant", indique un autre habitant.

Ensuite, il serait retourné à Fleurance alerter les parents d’une amie de Lyhanna de sa disparition. "Le téléphone de mon conjoint a sonné. Il m’a dit : 'C’est Jérôme. Je le rappellerai après'. Il a insisté plusieurs fois et, à 20h15, 20h30, on a entendu sonner à la maison et c’était lui. Il nous a dit : 'La petite Lyhanna a disparu. Vous ne l’avez pas vue ?'", révèle à France 2 Audrey Portalié, maman d’une amie de Lyhanna. Selon elle, le suspect aurait demandé si Lyhanna avait pu fuguer. Enfin, plusieurs témoins disent ensuite l’avoir vu participer aux premières battues avant son interpellation samedi 30 mai.

Lors de sa première audition, Jérôme Barella a nié avoir vu la collégienne de 11 ans le jour de sa disparition, même s'il a reconnu la connaître pour être une amie de sa fille aînée, selon les informations du Parisien. Ce n’est qu'après que les gendarmes lui ont montré les images de vidéosurveillance ayant permis de l'identifier dans la voiture qu'il a reconnu avoir fait monter Lyhanna dans son véhicule. Il a ensuite indiqué l'avoir déposée à la piscine. Un changement de version qui a alerté les enquêteurs.

Des recherches minutieuses pour capter le moindre "indice"

Jeudi 4 juin, près de 180 gendarmes sont mobilisés pour tenter de retrouver la jeune fille, appuyés par des hélicoptères équipés de caméras thermiques survolant chemins et cours d'eau, des drones thermiques pour les bâtiments, des équipes cynophiles et des plongeurs. Des cavaliers équestres sont également attendus sur site selon La Dépêche du Midi.

Les plongeurs sont mobilisés pour poursuivre les recherches "dans le lac au nord d’Urdens, à l’intersection de la D953 et de la D568", indique Sud-Ouest. Les gendarmes doivent également balayer "le bois de Labarthe, au sud de l’hippodrome". Un peu plus tard dans la journée, les personnes mobilisées sur les recherches "reprendront le porte-à-porte", précise le quotidien.

Des civils volontaires ont également participé à des battues et "afin de coordonner les actions et faciliter le travail des agents mobilisés", a fait savoir le maire de Fleurance, Grégory Bobbat, dimanche dernier. À ce stade, "un certain nombre d’objets, d’indices" ont été trouvés et son en cours d'analyse a indiqué le colonel de Laforcade lors d'un point presse lundi. D'autres analyses doivent être menées sur le véhicule du suspect qui a été saisi.

Le véhicule de Jérôme B. est au cœur des investigations, il est passé au crible à Pontoise (Val-d'Oise), à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. "On regarde tout ce qui lui est rattaché : sa maison, son véhicule", explique Jacques Dallest, ex-procureur général auprès de la Cour d'appel de Grenoble, à France 2. Objectif : rechercher une preuve matérielle.

Dans le détail, des prélèvements génétiques sont réalisés sur les sièges passagers, mais aussi dans le coffre. Aucun élément accablant n'a été découvert à ce stade, révèle BFMTV jeudi 4 juin, confirmant une information du Parisien. Des traces ADN de Lyhanna ont bien été retrouvées à l’intérieur du véhicule puisque l'adolescente a été vue à son bord par un témoin le jour de sa disparition. Autre point qui intéresse particulièrement les enquêteurs : l'électronique embarquée. Il permet de savoir où et quand s'est rendu un véhicule. Ici, les analyses sont toujours en cours.