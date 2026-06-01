Lyhanna disparue dans le Gers : "il s'était amusé à lui faire des chatouilles", le principal suspect était connu de la famille

Les gendarmes poursuivent ce lundi les recherches pour retrouver Lyhanna, une collégienne de 11 ans, qui a disparu vendredi à Fleurance, dans le Gers, où un suspect a été interpellé et placé en garde à vue.

Lyhanna, une collégienne de 11 ans, n'a plus donné signe de vie depuis sa sortie du collège Hubert-Reeves de Fleurance, dans le Gers, vendredi 29 mai, "aux alentours de 15 heures" a indiqué le parquet d'Auch dans un communiqué ce dimanche. Sa disparition a été signalée aux alentours de 19 heures par ses proches. Une enquête en disparition inquiétante a été ouverte avant que le parquet ne décide de basculer en enquête de flagrance du chef d'"enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans".

Les recherches se poursuivent ce lundi matin. Justement, le Colonel Philippe de Laforcade fait le point sur le dispositif face à la presse. "On est dans une logique de continuer notre montée en puissance, d'aller toujours plus fort et d'engager toujours plus de moyens. On sait que le temps passe, c'est le principal ennemi dans toute affaire de disparition de personne", a-t-il expliqué. Des propos rapportés par BFMTV.

Un appel à témoins a été diffusé : l'adolescente mesure 1,57m, est de corpulence normale, a les yeux marrons, les cheveux longs et marron attachés au moment de sa disparition, des boucles d'oreilles discrètes, est porteuse d'un débardeur à marinière à grosses rayures noires et blanches, d'un short noir, et de chaussettes jaunes 'ONE PIECE'", apprend-on. Lyhanna a été aperçue pour la dernière fois "assise à l'ombre, sur un trottoir" aux abords de l'établissement, indique France 3 Occitanie.

En cas d'informations sur cette disparition, une adresse mail existe pour les transmettre aux forces de l'ordre : disparition-fleurance@gendarmerie.interieur.gouv.fr. "Dans tous les cas, n'intervenez pas", demande la gendarmerie.

Un homme de 41 ans en garde à vue, il connaissait Lyhanna

"Un témoin a indiqué l'avoir vue après sa sortie du collège dans le véhicule d'un homme", a déclaré le parquet dans le week-end. Ce dernier "a rapidement été identifié par les enquêteurs", ajoute la procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer. Cet homme, âgé de 41 ans, aurai été identifié pour la première fois grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville de Fleurance, petite commune de 6 000 habitants, située entre Auch et Agen.

Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue samedi à 12h35. Il a "reconnu avoir déposé l'enfant, à sa demande, aux abords de la piscine de Fleurance", a indiqué le parquet, tout en précisant que "ses déclarations sont néanmoins apparues contradictoires et imprécises". Sa garde à vue a été prolongée, dimanche à 12h30.

"Je ne rêve que d'une chose, c'est qu'on la retrouve"



Lyhanna, 11 ans, a disparu depuis vendredi dans le Gers pic.twitter.com/51QSgaoe5V — BFM (@BFMTV) June 1, 2026

"C'est horrible ce qui se passe (...). Ça fait deux nuits qu'elle n'est pas là (...). Je garde espoir, mais ça commence à être dur", confiait la maman de Lyhanna, ce dimanche, au micro de M6. Selon elle, l'homme connaissait sa fille : "Il venait au collège tous les matins (...). Il amenait des goûters à Lyhanna tous les jours. Elle nous a dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle", raconte-t-elle.

"Elle a fait une soirée pyjama en début d'année scolaire chez Sofia, sa meilleure amie (...). On a demandé si ça avait été plus loin. Elle nous a regardés un peu choquée, sans trop comprendre de quoi on parlait. Elle m'a dit que non, qu'il avait juste joué avec elle, comme un papa qui jouerait avec sa fille", précise-t-elle auprès de BFMTV. Le père de la jeune collégienne, cité par l'AFP, a lui bien précisé que le suspect est le parent d'une amie de Lyhanna.

"Battue citoyenne" et importants moyens de recherche

Sur le terrain, de premières patrouilles sont déjà organisées pour tenter de retrouver Lyhanna. Dimanche après-midi, 400 personnes se sont rassemblées à l'espace culturel et sportif, dont 250 ont pris part à une première battue lancée vers 16 heures, près de la piscine. Le maire de Fleurance Grégory Bobbato a annoncé, dans un communiqué, qu'"afin de coordonner les actions et faciliter le travail des agents mobilisés, sur ordre de la gendarmerie, un centre de coordination des aides volontaires" a ouvert à 14 heures. Les éléments relevés par les volontaires seront ensuite analysés par la police scientifique.

Un important dispositif de recherche a également été mis en place dès samedi par les forces de l'ordre : hélicoptère équipé de caméras thermiques survolant chemins et cours d'eau, drones thermiques pour les bâtiments, équipes cynophiles et plongeurs. "Les investigations se concentrent autour de la base de loisirs, dernier lieu de passage connu de l'adolescente", précise France 3 Occitanie. Dimanche 31 mai, environ 130 militaires étaient engagés sur le terrain.

De plus, une centaine de gendarmes sont mobilisés depuis vendredi, a indiqué le lieutenant de gendarmerie, Philippe de Laforcade, lors d'une conférence de presse ce dimanche. "La rivière Gers et les points d'eau proches de Fleurance ont été, ou sont en cours de sondage par des plongeurs", a ajouté le lieutenant. La procureure de la République a indiqué à BFMTV que la "battue" n'a pas permis de retrouver Lyhanna.

"Elle ne serait jamais partie toute seule"

La procureure de la République d'Auch a souligné, lors d'une conférence de presse, que l'adolescente n'avait jamais fugué et qu'aucun élément n'orientait l'enquête vers une telle piste. Une hypothèse confirmée par les parents de Lyhanna : "C'est une certitude qu'elle a été enlevée, elle n'est pas partie d'elle-même", tous deux parlent d'une adolescente qui "ne serait jamais partie toute seule", au micro de France 3 Occitanie. en revanche, "si elle a confiance en quelqu'un, elle serait capable de monter dans la voiture s'il lui avait proposé de la ramener à la maison", indique sa mère.

Ils concèdent que leur fille était victime de harcèlement, mais ne font pas de lien avec sa disparition. Son journal intime a été retrouvé et il ne mentionne aucune pensée suicidaire de la part de Lyhanna. Le parquet d'Auch conforte cette analyse, ne disposant d'"aucun élément permettant d'orienter les investigations vers une disparition volontaire de la mineure".

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