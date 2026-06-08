Mort de Lyhanna : nouvelles analyses, la cause de la mort érigée en priorité

L'expertise du corps de Lyhanna n'a pas permis de déterminer les causes de sa mort. Une analyse complémentaire, plus poussée, pourrait permettre de lever le voile sur d'éventuelles lésions.

L'essentiel :

Le corps découvert jeudi dans un silo agricole est bien celui de la jeune Lyhanna, 11 ans, portée disparue depuis le 29 mai dernier. L’autopsie a permis de confirmer qu'il s'agissait bien de la collégienne. "L'identification de la victime est confirmée", a déclaré vendredi dernier le procureur de la République d'Agen.

jeudi dans un silo agricole est bien celui de la jeune Lyhanna, 11 ans, portée disparue depuis le 29 mai dernier. L’autopsie a permis de confirmer qu'il s'agissait bien de la collégienne. "L'identification de la victime est confirmée", a déclaré vendredi dernier le procureur de la République d'Agen. Les causes de la mort restent à ce stade indéterminées. Voilà pourquoi, les médecins légistes vont désormais s'appuyer sur des anatomopathologistes, révèle BFMTV. Autrement dit : une analyse au microscope des tissus et organes prélevés lors de l’autopsie afin de détecter d’éventuelles lésions, maladies ou anomalies invisibles à l’œil nu. L'objectif est de rechercher des signes d’asphyxie. "Pour être analysés, certains organes doivent rester dans le formol plusieurs jours, d'autres au moins un mois", indique Emmanuel Margueritte, médecin légiste au CHU de Montpellier au micro de la chaine info.

restent à ce stade indéterminées. Voilà pourquoi, les médecins légistes vont désormais s'appuyer sur des anatomopathologistes, révèle BFMTV. Autrement dit : une analyse au microscope des tissus et organes prélevés lors de l’autopsie afin de détecter d’éventuelles lésions, maladies ou anomalies invisibles à l’œil nu. L'objectif est de rechercher des signes d’asphyxie. "Pour être analysés, certains organes doivent rester dans le formol plusieurs jours, d'autres au moins un mois", indique Emmanuel Margueritte, médecin légiste au CHU de Montpellier au micro de la chaine info. Jérôme Barella reste le principal suspect dans l’affaire Lyhanna. L’homme de 41 ans connaît bien le site agricole où le corps a été retrouvé puisqu’il y a travaillé par le passé. Le profil de l’individu est au centre de cette enquête puisque plusieurs plaintes pour viol sur mineur ont été déposées contre lui par le passé. Selon les informations de BFMTV, quatre nouvelles procédures ont été ouvertes contre Jérôme Barella depuis sa mise en examen pour le meurtre de Lyhanna, portant à neuf le nombre d'"affaires" contre le suspect. Dimanche, Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a indiqué sur France 2 que "d'autres plaintes" pourraient être déposées.

reste le principal suspect dans l’affaire Lyhanna. L’homme de 41 ans connaît bien le site agricole où le corps a été retrouvé puisqu’il y a travaillé par le passé. Le profil de l’individu est au centre de cette enquête puisque plusieurs plaintes pour viol sur mineur ont été déposées contre lui par le passé. Selon les informations de BFMTV, quatre nouvelles procédures ont été ouvertes contre Jérôme Barella depuis sa mise en examen pour le meurtre de Lyhanna, portant à neuf le nombre d'"affaires" contre le suspect. Dimanche, Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a indiqué sur France 2 que "d'autres plaintes" pourraient être déposées. Des rassemblements sont prévus ce lundi aux alentours de 19 heures aujourd'hui à Paris et dans toute la France pour dénoncer les défaillances du système judiciaire. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, réunit lui les procureurs généraux pour une réunion de travail à la Chancellerie à la suite de l'affaire Lyhanna. Une conférence de presse est prévue à 10 heures. Le Garde des Sceaux a également annoncé qu'il allait demander aux procureurs généraux de reprendre "l’intégralité des plaintes qui touchent les enfants", soit environ 70 000 dossiers, d’ici au 14 juillet.

En direct

09:06 - "Les magistrats ne sont à l’abri de rien", rappelle le président de la conférence nationale des procureurs Au micro de RMC ce lundi matin, Frédéric Chevallier, président de la conférence nationale des procureurs, jure que la colère "est souvent mauvaise conseillère". Il regrette la "dérive" qui consiste aujourd’hui à "jeter en pâture les magistrats du parquet", alors que "tous les matins on se lève pour faire en sorte que ces drames n’existent jamais". "Les magistrats ne sont à l’abri de rien", rappelle-t-il. "Il y a un Conseil supérieur de la magistrature dont l’un des objectifs est de faire la discipline des magistrats", précise-t-il. 08:57 - Fustigé par l'opposition, Gérald Darmanin prendra la parole à 10h30 Le ministre de l'Intérieur tiendra un point presse à 10h30, deux heures après sa réunion de travail avec les procureurs généraux, indique Le Parisien. Sur RTL, le député RN du Nord Sébastien Chenu affirme ce lundi avoir "zéro confiance" et estime que "personne ne peut avoir confiance dans le garde des Sceaux" face à cet "énorme scandale d'État". De son côté, le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, estime que Gérald Darmanin "s'exonère de sa propre responsabilité, qui est une responsabilité politique". 08:47 - Qui est vraiment Jérôme Barella, le principal suspect ? Principal suspect après la disparition de Lyhanna dans le Gers et mis en examen dans cette affaire, Jérôme Barella est désormais visé dans neuf affaires. Quatre nouvelles procédures ont été ouvertes contre l'homme de 41 ans. Lire l'article Jérôme Barella suspecté du meurtre de Lyhanna : 9 procédures, "ami", parcours... Qui est le principal suspect ? 08:29 - Jérome Barella, principal suspect, impliqué dans 9 procédures Selon les informations de BFMTV, quatre nouvelles procédures ont été ouvertes contre Jérôme Barella depuis sa mise en examen pour le meurtre de Lyhanna, portant à neuf le nombre d'"affaires" contre le suspect, indique la chaîne info, dimanche 7 juin. "Trois nouvelles plaintes et un signalement de l’ASE ont été portés à la connaissance du parquet", apprend-on. Pour rappel, un renseignement de 2017 classé sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en 2022 et reçue par le parquet d'Auch en 2024 également classée sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en août 2025 pour laquelle une affaire est en cours et une plainte pour viol sur mineur déposée le mercredi 3 juin 2026 concernent également Jérome Barella, en plus de l'affaire Lyhanna, portant à neuf le nombre de procédures déclenchées contre l'homme de 41 ans. 08:21 - Les procureurs généraux convoqués par Gérald Darmanin ce matin Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a convoqué les procureurs généraux - représentants du ministère public au sein des 36 cours d’appel de France - à 08H30 pour une "réunion de travail". Il va leur dire qu’ils ont jusqu’au 14 juillet "pour reprendre l’intégralité des plaintes qui touchent les enfants", soit environ 70 000, comme le ministre l’a annoncé dès dimanche sur LCI. "On va prendre ressort par ressort, toutes les plaintes" et "il n’y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances" tant que ce recensement n’aura pas été fait, a prévenu Gérald Darmanin. 08:16 - Les médecins légistes vont faire appel à des anatomopathologistes Désormais, pour tenter de déterminer les causes de la mort de Lyhanna, les médecins légistes vont faire appel à des anatomopathologistes, selon BFMTV. "Pour être analysés, certains organes doivent rester dans le formol plusieurs jours, d'autres au moins un mois", explique le docteur Emmanuel Margueritte, médecin légiste au CHU de Montpellier. Cette analyse pourrait permettre de déceler des lésions "sur un larynx d'enfant, plus souple que celui d'un adulte, et d'identifier des traces de suffocation", apprend-on. Enfin, des analyses toxicologiques devraient également être menées sur la collégienne afin d'identifier un éventuel empoisonnement ou la prise d'une substance. 07/06/26 - 17:10 - 6 000 personnes présentes à Fleurance, selon la préfecture du Gers Selon la préfecture du Gers, environ 6 000 personnes participent à la marche blanche en hommage à Lyhanna organisée ce dimanche à Fleurance, la ville d'origine de la collégienne. La commune disait, avant ce rassemblement, attendre 5 000 personnes. 07/06/26 - 16:55 - "Nous t'aimons tellement" : les mots de la famille Lyhanna La famille de Lyhanna s'est exprimée dimanche 7 juin lors de la marche blanche organisée en hommage à la jeune fille. La tante de la collégienne a lu une lettre écrite par la mère de la victime. "Ma fille doit être tellement émue de voir tout ce monde rassemblé spécialement pour elle". Elle a aussi parlé d'un "drame abominable" lors de cette prise de parole. "Pardon pour ce que tu as vécu, nous t'aimons tellement". Marche blanche en hommage à Lyhanna: "Les mots me manquent", déclare la tante de la fillette pic.twitter.com/Rdm686yQbv — BFM (@BFMTV) June 7, 2026 07/06/26 - 16:45 - Jérôme Barella : quatre procédures depuis sa mise en examen Jérôme Barella reste le principal suspect dans cette affaire. Les témoignages sur la personnalité de cet homme se multiplient. Des plaintes et des signalements avaient été faits par le passé sans mener à des sanctions judiciaires. Selon les informations de BFMTV, depuis sa mise en examen, Jérôme Barella est visé par quatre nouvelles procédures, trois plaintes et un signalement de l'ASE. 07/06/26 - 16:10 - "Plus jamais ça" : le message des participants à la marche blanche Le cortège de la marche blanche se rapproche du collège où allait la jeune Lyhanna. Des milliers de personnes défilent quasiment silencieusement pour saluer la mémoire de la jeune fille. Des participants portent t-shirts avec l'inscription "plus jamais ça" et le visage de Lyhanna. 07/06/26 - 15:20 - La marche blanche à Fleurance a débuté L'émotion est forte à Fleurance à ce dimanche 7 juin où la marche blanche en hommage à Lyhanna vient de débuter. Les parents de la collégienne et le maire de la ville sont bien présents. "Plus jamais ça. Lyhanna on t'aime, tu nous manques", peut-on lire sur la banderole en tête de cortège. 07/06/26 - 14:35 - Pourquoi Jérôme Barella a-t-il été viré d'un lycée en 2021 ? Le passé de Jérôme Barella, suspect numéro un dans l'affaire de la mort de la jeune Lyhanna, est troublant. Il a déjà été cité dans plusieurs affaires impliquant des mineures. En février 2021, l'homme, alors agent d'entretien dans un lycée, est viré. "En février 2021, il a été mis fin à son contrat après une procédure disciplinaire, suite au signalement d'un comportement inapproprié envers une lycéenne", a expliqué la région Occitanie, selon franceinfo. La direction du lycée avait été mise au courant de messages envoyés entre Jérôme Barella et une lycéenne. 07/06/26 - 14:10 - Une mère parle du comportement de Jérôme Barella après la disparition de Lyhanna Jérôme Barella est toujours le principal suspect dans cette affaire. Une mère de famille a vu l'homme quelques après la disparition de Lyhanna à l'occasion d'une fête scolaire à Montestruc-sur-Gers. "On commençait à en parler avec les parents et il était là. Je me suis fait la réflexion que les papas étaient toujours en retard parce que j'ai vu qu'il était arrivé 15 minutes après", explique-t-elle à franceinfo. Jérôme Barella s'est assis, durant cette fête, juste à côté de cette mère. Selon elle, il avait une attitude normale. Néanmoins, elle se souvient que, dans les discussions entre parents, le suspect "n'intervenait pas vraiment, il était plutôt derrière, un peu souriant". Elle a été choquée d'apprendre que Jérôme Barella était le principal suspect dans cette affaire. "C'est une histoire de dingue. C'est très choquant de se dire que cette personne qui dit bonjour, qui sourit, peut en fait être le pire pervers qu'on ait jamais côtoyé", a-t-elle expliqué. 07/06/26 - 13:40 - Mathilde Panot réclame la démission de Gérald Darmanin Gérald Darmanin dans le viseur de Mathilde Panot. Sur LCI, dimanche 7 juin, la cheffe des députés LFI a réclamé la démission du ministre de la Justice. Pour Mathilde Panot, un départ de Gérald Darmanin ne permettrait pas "de changer la politique de fond" mais "enverrait un signal politique". Disparition de Lyhanna : "Ça enverrait un signal politique" : @MathildePanot espère que Gérald Darmanin présentera sa démission pic.twitter.com/FWGy7XRZCQ — LCI (@LCI) June 7, 2026 07/06/26 - 13:20 - "Ce drame aurait dû être évité" : Jean-Noël Barrot revient sur la mort de Lyhanna Jean-Noël Barrot est revenu, dimanche 7 juin, sur la mort de la jeune Lyhanna et sur les révélations autour du principal suspect de l'affaire, visé par plusieurs plaintes mais qui n'a reçu aucune sanction judiciaire. Invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - Public Sénat - M6, le ministre des Affaires étrangères a notamment parlé d'un "échec immense". "Ce drame aurait pu, aurait dû être évité", a affirmé Jean-Noël Barrot. Selon lui, les résultats de l'enquête visant à mettre en lumière les failles judiciaire vont conduire "sans doute à ce que des sanctions soient prises". Lyhanna : "Ce drame aurait pu, aurait dû être évité."



@jnbarrot, ministre de lEurope et des Affaires étrangères, estime que cette affaire est une "défaillance et un échec majeur des pouvoirs publics".#LeGrandJury @publicsenat @Le_Figaro @m6info pic.twitter.com/g2HHSQKWiC — RTL France (@RTLFrance) June 7, 2026 LIRE PLUS

Tout savoir sur l'affaire Lyhanna :

La disparition de Lyhanna a été signalée le vendredi 29 mai 2026 vers 19 heures par ses proches. La dernière trace de l'adolescente de 11 ans remonte au jour même, vers 15 heures, lorsqu'elle a été aperçue "assise à l'ombre, sur un trottoir" aux abords de son établissement scolaire avant d'être vue par un témoin "après sa sortie du collège dans le véhicule d'un homme", a déclaré le parquet. Le conducteur est le principal suspect : Jérôme Barella. Il a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville.

Jeudi 4 juin, un corps a été retrouvé près du lieu de disparition de la jeune fille, révèle BFMTV. "Statistiquement, c'est forcément elle", a déclaré l'ex-commandant de la section de recherches d'Orléans, Jacques Fombonne, au micro d'une chaine info. "Il sera facile de la reconnaitre", dit-il. "Il faudra déterminer les causes de la mort et la chronologie". "Il est possible qu'il y ait plusieurs coups, une agression sexuelle avant le décès", poursuit-il.

Une enquête pour "enlèvement et séquestration de mineure" a été ouverte et a été transmuée en information judiciaire le lundi 1er juin, a annoncé le parquet d’Auch dans un communiqué. Clémence Meyer, procureure de la République dans le Gers, a ainsi annoncé que le parquet d'Auch se dessaisissait de l'affaire pour "le parquet d'Agen, pôle criminel".

Selon Clémence Meyer, Lyhanna n'avait jamais fugué et aucun élément n'orientait l'enquête vers une telle piste. Une hypothèse confirmée par les parents de Lyhanna : "C'est une certitude qu'elle a été enlevée, elle n'est pas partie d'elle-même", tous deux parlent d'une adolescente qui "ne serait jamais partie toute seule", au micro de France 3 Occitanie. En revanche, "si elle a confiance en quelqu'un, elle serait capable de monter dans la voiture". Un scénario qui corrobore la piste de l'enlèvement et de la séquestration.

Toutes les procédures concernant Jérôme Barella depuis 2017

Jérome Barella a d'abord été déféré devant le tribunal judiciaire d’Agen avant d'être finalement mis en examen lundi 1er juin pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans, crime puni de 30 ans de réclusion criminelle. Il a également été placé en détention provisoire. Il reste, à ce stade, présumé innocent. Cet homme, marié et père de deux filles âgées de 7 et 11 ans dont l'une est une amie de Lyhanna, est connu de la famille de l'adolescente disparue.

Selon les informations de BFMTV, quatre nouvelles procédures ont été ouvertes contre Jérôme Barella depuis sa mise en examen pour le meurtre de Lyhanna, portant à neuf le nombre d'"affaires" contre le suspect, indique la chaîne info, dimanche 7 juin. "Trois nouvelles plaintes et un signalement de l’ASE ont été portés à la connaissance du parquet", apprend-on.

Lors d'un point presse du 3 juin, la procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer faisait le point sur toutes les procédures concernant Jérôme Barella - 41 ans, domicilié à Montestruc-sur-Gers, principal suspect dans la disparition de Lyhanna - menée par son parquet lors d'une conférence de presse. Elle a fait état de "trois procédures" anciennes en plus des enquêtes en cours : un renseignement de 2017 classé sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en 2022 et reçue par le parquet d'Auch en 2024 également classée sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en août 2025 pour laquelle une affaire est en cours et une plainte pour viol sur mineur déposée le mercredi 3 juin 2026. En plus de l'affaire Lyhanna, donc, et des quatre nouvelles procédures évoquées par BFMTV.

La première procédure concernant le principal suspect dans la disparition de Lyhanna est un renseignement judiciaire "établi en 2017 par la mère d’une jeune fille de 17 ans" qui venait de découvrir que sa fille entretenait une relation avec cet homme. L'adolescente avait alors évoqué une relation consentie. "Au regarde de l’âge [de la jeune fille], il n'y a eu aucune infraction susceptible d’être enregistrée", a ajouté la procureure. L'affaire a été classée sans suite en février 2018.

Une autre procédure mettant en cause Jérôme Barella "a été reçue par le parquet d’Auch en janvier 2024". Celle-ci fait suite à "une plainte déposée en 2022" et dénonçant un "viol sur mineur de 15 ans commis courant 2020". La plainte déposée au commissariat de Béthune a d'abord été prise en charge par le parquet de Béthune avant d'être transmise au parquet d'Auch en 2024 en raison du lieu de domiciliation du suspect. Les actes d’enquête diligentés, notamment des examens médico-légaux, n’ont pas "permis d’étayer les déclarations" de la fillette. L'affaire a donc été classée sans suite.

Selon les révélations de RTL, Jérôme B. est accusé d'avoir violé la fille d'un ami qui était venue en visite avec sa famille. La plainte intervenait toutefois à l'époque dans un contexte de séparation difficile des parents de la fillette. Les examens médico-légaux tout comme l'expertise psychologique et les témoignages n'avaient pas non plus permis d'étayer les déclarations de l'enfant alors âgée de 9 ans.

La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, est aussi revenue sur la plainte déposée en août 2025 par une mère dénonçant un viol sur sa fille mineure. "La plainte a été déposée le 22 août 2025", auprès du parquet de Toulouse qui s'est dessaisi de l'affaire au profit du parquet d'Auch en octobre 2025. "Le 27 août, la plaignante a été entendue et a dénoncé des faits de viols qui auraient été commis sur sa personne par le mise en cause entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de ce dernier", a précisé la procureure. "Les examens médico-légaux et psychologiques ont été réalisés en septembre et octobre 2025", ajoute-t-elle. "Le 9 janvier 2026, la procédure a été adressée par le parquet d'Auch à la gendarmerie de Lectoure dans le Gers pour poursuite de l'enquête" qui est actuellement en cours.

Dans le cadre de l'enquête faisant suite à la plainte pour viol sur mineure déposée en août 2025, la procureure d'Auch a fait savoir que, le 23 janvier 2026, le parquet avait prescrit "un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires" dont un complément d'audition de la mère de la mineure, des auditions de témoins, des réquisitions téléphoniques. "Il a été prescrit à l'issue de ces actes d'enquête en placement en garde à vue du mis en cause pour audition", mais Clémence Meyer a rappelé que "dans une enquête pénale, l’audition du mis en cause est toujours le dernier acte d’enquête à effectuer" et que "cette enquête était en cours au moment de la disparition".

Enfin, une plainte pour viol sur mineur a été déposée contre Jérôme Barella, principal suspect dans la disparition de Lyhanna, mercredi 3 juin. "Les faits se seraient déroulés lors d’une soirée pyjama, l’été dernier", au domicile du mis en cause, Jérôme Barella, à Montestruc-sur-Gers, où trois ou quatre mineures étaient conviées. Nicolas, le père de la victime, exprime sa colère : "Je ne comprends pas pourquoi il faut attendre qu’une jeune fille disparaisse pour que les choses soient prises au sérieux". "Des caresses sur les fesses quand elle sortait de l’eau..." sont évoquées par La Dépêche du Midi. "Ma fille, elle a subi ça à la soirée pyjama, le lendemain matin, quand il a voulu la réveiller, il l'a réveillée en lui caressant les fesses", raconte-t-il, cette fois-ci à Franceinfo.

La procureure Clémence Meyer a indiqué qu'"en parallèle de l'information judiciaire ouverte pour 'enlèvement et séquestration'" après la disparition de Lyhanna, "les enquêtes judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs vont se poursuivre, et vraisemblablement faire l’objet d’un regroupement afin de les traiter à la lumière les unes des autres". Elle a également jugée "envisageable que la procédure qui avait fait l’objet d’un classement sans suite en 2024 soit réexaminée à la lumière des événements récents pour envisager une reprise des investigations".

Une enquête administrative ouverte sur le traitement de la plainte de 2025

Une plainte pour viols a donc été déposée contre le suspect en août 2025 par la mère d'une fillette âgée de 11 ans au moment des faits et prénommée Rosa. La mère de l'enfant a expliqué sur BFMTV qu'à l'époque sa fille avait changé de comportement depuis plusieurs mois et posait beaucoup de questions sur la sexualité. Elle aurait finalement révélé, en larmes, à sa mère et son compagnon avoir été violée à plusieurs reprises par Jérôme Barella, qui se trouve être le père d'une amie à elle, qu'elle côtoyait dans le cadre d'un sport commun. Ces viols qui auraient été commis entre septembre 2024 et mai 2025.

Rosa était "amie avec les enfants de Jérôme Barella" et se rendait "régulièrement à son domicile pour jouer avec ses copines", révèle BFMTV. Après plusieurs questions de l'adolescente au sujet du sexe, le conjoint d'Audrey, la maman, se doute de quelque chose. "Quand mon ex-compagnon a posé la question 'est ce qu'il t'a violée?' Ma fille a répondu 'oui'", raconte-t-elle. "Je me suis écroulée", concède la maman.

Affaire Lyhanna: elle accuse le suspect d'avoir violé sa fille pic.twitter.com/Uo6qfcQJ7i — BFM (@BFMTV) June 3, 2026

"Elle nous a décrit des pénétrations, en disant que ça lui avait fait très mal", explique la mère de famille. "Il dit qu'il va se pendre, qu'il va se suicider si elle ne dit pas qu'elle a menti", se souvient-elle. Justement, sous la pression, Rosa déclare qu'elle a menti alors qu'elle n'a que 11 ans. Mais avec les détails donnés par sa fille, Audrey se rend compte qu'elle disait vrai. En août 2025, Rosa et Audrey déposent plainte auprès de la gendarmerie mais neuf mois plus tard, en juin 2026, "le suspect n'a jamais été entendu sur ce dossier". "J'ai appelé les policiers, et ils m'ont dit clairement que je les saoûle et que si je n'arrête pas d'appeler, ils déposeraient une main courante pour harcèlement", regrette la maman de Rosa.

La procureure d'Auch a assuré le 3 juin avoir été récupéré l'affaire initiée par le parquet de Toulouse en octobre 2025. Elle soutient que la gendarmerie de Lectoure (Gers) a été informée de la poursuite de l'enquête le 6 janvier et que des actes d'enquête complémentaires ont été prescrits à la gendarmerie le 23 janvier ainsi que le placement en garde à vu du suspect en vue d'une audition après les actes d'enquête. Le parquet confirme cependant qu'il n'y a eu "aucune audition" du suspect, celle-ci étant le dernier acte d'enquête à mener.L'une des avocates de l'homme mis en examen le défend et confirme : "Mon client est toujours présumé innocent, il n’a jamais été entendu dans le cadre de cette enquête, il n’a jamais été interrogé".

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez a annoncé mercredi 3 juin l'ouverture d'une enquête administrative pour "identifier d'éventuels dysfonctionnements" dans le traitement de cette plainte pour viols sur mineure déposée en 2025 contre le principal suspect. Elle sera confiée à l'inspection générale de la Justice et à l'inspection générale de la gendarmerie, précise Laurent Nuñez. "Quels sont les actes d'enquête qui ont été engagés, quelles suites ont été données ?" s'interroge le ministre, qui répondait au député Liot du Gers David Taupiac, lors de la séance des questions au gouvernement dans la chambre basse du Parlement.

Un examen médico-légal attestait de lésions compatibles avec les viols décrits dès septembre 2025, révèle ce jeudi BFMTV. Cela concerne bien la petite Rosa. Le 11 septembre 2025, la jeune fille a subi un "examen médico-légal aux unités médico-judiciaires, qui a attesté de la présence de lésions pouvant être compatibles avec les viols qu'elle avait décrits", dit BFMTV, confirmant une information du Figaro. Autrement dit, depuis cette date, les déclarations de la jeune fille pouvaient être jugées crédibles par la gendarmerie et le parquet de Toulouse. "Le suspect n'a pourtant jamais été auditionné", abonde la chaîne info. De son côté, la maman de Rosa assure n'avoir "jamais su quels étaient les résultats de cet examen, malgré ses multiples demandes".

Des "chatouilles" et un comportement inapproprié avec une lycéenne

L'homme de 41 ans et principal suspect connaissait Lyhanna selon les parents de l'adolescente. "Il venait au collège tous les matins (...). Il amenait des goûters à Lyhanna tous les jours. Elle nous a dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle", raconte-t-elle au micro de M6. Certains comportements avaient d'ailleurs alerté les parents, notamment après une soirée pyjama chez l'une des fille du suspect : "Elle a fait une soirée pyjama en début d'année scolaire chez Sofia, sa meilleure amie (...). On a demandé si ça avait été plus loin. Elle nous a regardés un peu choquée, sans trop comprendre de quoi on parlait. Elle m'a dit que non, qu'il avait juste joué avec elle, comme un papa qui jouerait avec sa fille", précise-t-elle auprès de BFMTV.

"Ils avaient senti qu’il y avait eu un comportement inapproprié, sans forcément parler d’agression sexuelle, mais en tout cas, un comportement qui n’était pas adapté à un père qui reçoit les amis de sa fille pour une soirée pyjama. Lyhanna en avait parlé à sa mère qui avait stoppé tout contact", a expliqué l'avocat des parents à Sud Ouest.

Jérôme Barella aurait déjà eu des comportements inappropriés avec une autre jeune fille selon les informations de BFMTV. L'homme, qui a assuré des remplacements en tant qu'agent d'entretien contractuel dans différents lycées du Gers pendant environ trois ans à compter de septembre 2018, a vu un de ses contrats prendre fin après une procédure disciplinaire en février 2021. Celle-ci faisait suite à un signalement de la proviseure concernant des messages insistants que le suspect avait envoyés à une lycéenne sur les réseaux sociaux.

Au micro de RMC, le professeur de sport de l'homme soupçonné d'avoir enlevé la jeune Lyhanna, a déclaré mercredi 3 juin qu'il avait des soupçons concernant Jérôme Barella. "Nous trouvions qu’il passait trop de temps avec les enfants ; en particulier avec une gamine qui prenait elle aussi des cours de sport", explique-t-il. "On l’avait toujours à l’œil. Hélas, je ne suis pas allé jusqu’à le virer du club. C’est affreux", dit-il.

"J’ai appris seulement hier que la maman de cette gamine de notre club, auquel Jérôme B. semblait très attaché, avait porté plainte. Elle m’a appelé, m’a expliqué qu’elle avait déposé plainte pour viol contre Jérôme B. Comme elle avait déménagé en juin avec sa fille, elle ne m’avait pas informé de la plainte et la gendarmerie ne m’avait pas informé non plus", poursuit-il. Enfin, ce professeur a rencontré l’épouse du suspect. "Elle venait pour les passages de grades, mais je ne lui ai jamais parlé ; elle était assez effacée", conclut-il.

Le parcours de Jérôme Barella, de 15h05 à 20h30, le 29 mai

Le domicile du suspect a été passé aux cribles selon BFMTV et des scellés ont été posés sur la maison. Le véhicule du suspect a par ailleurs été transféré vers l'Institut de recherche criminelles de la gendarmerie. Des "constatations extrêmement poussées" doivent y être menées. Les enquêteurs doivent notamment essayer de décrypter les équipements de ce véhicule plutôt "moderne" pour obtenir des précisions sur les déplacements du suspect, Jérome Barella.

Interrogé en garde à vue, le suspect a "reconnu avoir déposé l'enfant, à sa demande, aux abords de la piscine de Fleurance" le 29 mai, a indiqué le parquet, tout en précisant que "ses déclarations sont néanmoins apparues contradictoires et imprécises". À noter que l'homme "a été brièvement hospitalisé samedi 30 mai, peu après son interpellation par les gendarmes", indique La Dépêche du Midi. Il se plaignait de problèmes cardiaques.

Vers 15h05, Jérome Barella est donc filmé par la vidéosurveillance de la commune de Fleurance, transportant Lyhanna dans sa voiture. Il dit l’avoir déposée aux abords de la piscine municipale, or cette dernière était fermée ce jour-là. Entre 18h30 et 20 heures, il est aperçu par plusieurs témoins à la fête de l’école primaire de sa plus jeune fille, dans le village de Montestruc-sur-Gers où il réside. "Le suspect était présent à la fête de l’école pour la bonne raison que sa fille participait au spectacle", indique Anne-Marie Pisoni, la maire de la commune, pendant le JT de 20 Heures de France 2. "Mon fils, lui, l’a vu, il prenait la vidéo avec son téléphone, il était tout souriant", indique un autre habitant.

Ensuite, il serait retourné à Fleurance alerter les parents d’une amie de Lyhanna de sa disparition. "Le téléphone de mon conjoint a sonné. Il m’a dit : 'C’est Jérôme. Je le rappellerai après'. Il a insisté plusieurs fois et, à 20h15, 20h30, on a entendu sonner à la maison et c’était lui. Il nous a dit : 'La petite Lyhanna a disparu. Vous ne l’avez pas vue ?'", révèle à France 2 Audrey Portalié, maman d’une amie de Lyhanna. Selon elle, le suspect aurait demandé si Lyhanna avait pu fuguer. Enfin, plusieurs témoins disent ensuite l’avoir vu participer aux premières battues avant son interpellation samedi 30 mai.

Lors de sa première audition, Jérôme Barella a nié avoir vu la collégienne de 11 ans le jour de sa disparition, même s'il a reconnu la connaître pour être une amie de sa fille aînée, selon les informations du Parisien. Ce n’est qu'après que les gendarmes lui ont montré les images de vidéosurveillance ayant permis de l'identifier dans la voiture qu'il a reconnu avoir fait monter Lyhanna dans son véhicule. Il a ensuite indiqué l'avoir déposée à la piscine. Un changement de version qui a alerté les enquêteurs.