Mort de Lyhanna : l'enquête avance, un boom judiciaire à venir ?

Les causes de la mort de Lyhanna n'ont pas encore été déterminées, mais de nouvelles analyses sont en cours. L'affaire, ayant révélé des dysfonctionnements dans le système judiciaire, pousse aussi le gouvernement à prendre des mesures législatives.

L'essentiel :

La mort de Lyhanna a été confirmée après l'identification du corps découvert le 4 juin dans un silo agricole de Puycasquier, à 15km de Fleurance (Gers). L'adolescente de 11 ans avait été portée disparue le vendredi 29 mai après avoir été vue pour la dernières fois en voiture avec le principal suspect.

a été confirmée après l'identification du corps découvert le 4 juin dans un silo agricole de Puycasquier, à 15km de Fleurance (Gers). L'adolescente de 11 ans avait été portée disparue le vendredi 29 mai après avoir été vue pour la dernières fois en voiture avec le principal suspect. Les causes de la mort de Lyhanna restent indéterminées à ce stade. De nouvelles analyses des tissus et organes prélevés lors de l'autopsie vont être menées afin de détecter d’éventuelles lésions, maladies ou anomalies invisibles à l’œil nu. L'objectif est de rechercher des signes d’asphyxie. Ces analyses pourraient prendre plusieurs jours ou semaines.

de Lyhanna restent indéterminées à ce stade. De nouvelles analyses des tissus et organes prélevés lors de l'autopsie vont être menées afin de détecter d’éventuelles lésions, maladies ou anomalies invisibles à l’œil nu. L'objectif est de rechercher des signes d’asphyxie. Ces analyses pourraient prendre plusieurs jours ou semaines. Jérôme Barella, principal suspect, a été mis en examen, placé en détention provisoire dans une prison du sud de la France et doit être placé à l'isolement. L’homme de 41 ans, connaissait Lyhanna et travaillait anciennement sur le site agricole où le corps a été retrouvé. Il est également visé par neuf procédures concernant des violences sexuelles sur des mineurs, dont une enquête pour viol dans laquelle il n'avait pas été élu après plusieurs mois d'investigation.

principal suspect, a été mis en examen, placé en détention provisoire dans une prison du sud de la France et doit être placé à l'isolement. L’homme de 41 ans, connaissait Lyhanna et travaillait anciennement sur le site agricole où le corps a été retrouvé. Il est également visé par neuf procédures concernant des violences sexuelles sur des mineurs, dont une enquête pour viol dans laquelle il n'avait pas été élu après plusieurs mois d'investigation. Les dysfonctionnements révélés par l'affaire Lyhanna poussent le gouvernement à saisir du sujet. Le Premier ministre a convoqué une réunion ce mardi 9 juin pour "arbitrer des mesures complémentaires utiles et efficaces" comme "l’aggravation des peines en cas de viols sériels, la modification des règles de prescription, l’information des victimes tout au long de la procédure ou encore la nécessité de motiver les décisions de classement sans suite concernant les crimes et délits sexuels" selon une lettre qu'il a envoyé aux ministres conviés.

En direct

08:29 - Une réunion à Matignon pour prendre des mesures judiciaires "complémentaires" après l'affaire Lyhanna En réaction à l'affaire Lyhanna, Sébastien Lecornu convoque plusieurs ministres à une réunion de travail ce mardi en fin de matinée. Les ministres Laurent Nuñez (Intérieur), Gérald Darmanin (Justice), Edouard Geffray (Education), Stéphanie Rist (Santé) et Aurore Bergé (Egalité femmes-hommes) sont conviés à Matignon. L'objectif de la réunion est d'"arbitrer des mesures complémentaires utiles et efficaces", précise le Premier ministre dans la lettre qu'il a envoyé aux ministres. Le chef du gouvernement cite en exemple : "l’aggravation des peines en cas de viols sériels, la modification des règles de prescription, l’information des victimes tout au long de la procédure ou encore la nécessité de motiver les décisions de classement sans suite concernant les crimes et délits sexuels". 08:17 - Jérôme Barella surveillé de près et placé à l'isolement en prison Jérôme Barella, principal suspect dans la mort de Lyhanna, a été placé en détention provisoire dans une prison du sud de la France et doit prochainement être placé à l'isolement selon les informations de BFMTV. La mesure vise à mettre l'homme de 41 ans en sécurité en évitant des contacts avec d'autres détenus pouvant le menacer. La surveillance pénitentiaire de la prison a également très attentif à la question du risque suicidaire du suspect. 08/06/26 - 23:33 - De Paris à Marseille, en passant par Nantes.. Des milliers manifestants mobilisés ce lundi soir FIN DU DIRECT - Près de 200 rassemblements étaient organisés ce lundi 8 juin en soirée devant les tribunaux de France pour rendre hommage à Lyhanna. Partout, les manifestants ont scandé le même message : "Plus jamais ça !" Environ 3 000 manifestants étaient donc réunis à Paris. Ils étaient un millier à Bordeaux, mais aussi à Nantes, 300 manifestants à Nice, plusieurs centaines à Marseille... Et de partout, la "colère", mais aussi l'"effroi" après ce terrible drame, qu'ils sont beaucoup à penser qu'il aurait pu être évité. 08/06/26 - 22:47 - Près de 3 000 manifestants mobilisés à Paris pour rendre hommage à Lyhanna Selon la préfecture de police, près de 3 000 personnes ont manifesté ce lundi soir à Paris et rendu hommage à la petite Lyhanna. Dans le détail, pointe BFMTV, 1 700 personnes se sont rassemblées place Lépine, tandis que 1 200 autres ont bravé l'interdit, se donnant rendez-vous devant le ministère de la Justice, place Vendôme. Près de 200 manifestations ont eu lieu un peu partout en France ce lundi soir. 08/06/26 - 22:12 - Sébastien Lecornu convoque une nouvelle réunion à Matignon mardi matin Laurent Nunez, Gérald Darmanin, Édouard Geffray, Stéphanie Rist et Aurore Bergé sont convoqués mardi en fin de matinée à Matignon par le Premier ministre qui organisera une réunion sur l'affaire Lyhanna. Dans une lettre de convocation transmise aux ministres concernés, et que BFMTV a pu consulter, le chef du gouvernement explique : "La réunion de travail à laquelle je vous demande d’assister demain matin devra arbitrer des mesures complémentaires utiles et efficaces. Je pense, par exemple, à l’aggravation des peines en cas de viols sériels, la modification des règles de prescription, l’information des victimes tout au long de la procédure ou encore la nécessité de motiver les décisions de classement sans suite concernant les crimes et délits sexuels." 08/06/26 - 21:37 - Pour Gérald Darmanin, "les pédocriminels sont incurables" Le ministre de la Justice est l'invité de BFMTV ce lundi soir. Après avoir confié avoir "beaucoup de mal à dormir" en raison de l'affaire Lyhanna et reparlé d'un "dysfonctionnement total", il n'a pas mâché ses mots concernant les pédocriminels. "Je pense que les pédocriminels sont incurables personnellement", a-t-il lâché. Et d'ajouter : "Pour ma part, vouloir réinsérer des pédocriminels me paraît contraire à la vérité de ce qu’il se passe. Je pense que notre réponse pénale ne doit pas viser leur réinsertion future, mais les priver de liberté le plus possible." 08/06/26 - 21:03 - Rémy Heitz, plus haut magistrat de France, appelle à "tout mettre à plat" après la mort de Lyhanna Invité du 20 Heures de France 2 ce lundi soir, Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation et président du Conseil supérieur de la magistrature, est revenu sur l'affaire Lyhanna. S'il a admis que "cette procédure n'a pas suivi le cours normal", il a toutefois tenu à ne pas accabler davantage la justice : "Je peux le dire solennellement : s'il y a bien un sujet sur lequel les magistrats ne font pas preuve de légèreté et de désinvolture, ce sont les affaires qui concernent les enfants." Face à ce qu'il a toutefois qualifié de "catastrophe", Rémy Heitz a appelé à "tout mettre à plat". 08/06/26 - 20:49 - Cette lettre du Premier ministre envoyée aux ministres concernés par l'affaire Lyhanna Sébastien Lecornu a écrit une lettre envoyée ce lundi aux ministres concernés par l'affaire Lyhanna, révèle ce soir BFMTV. Parmi les ministres en question, on note celui de l'Intérieur, Laurent Nunez, de la Justice, Gérald Darmanin, de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, de la Santé, Stéphanie Rist, et de la ministre déléguée en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé. 08/06/26 - 20:21 - Tensions au rassemblement pour Lyhanna place Vendôme à Paris Alors que la manifestation avait été interdite, des dizaines de manifestants sont bien mobilisés devant le ministère de la Justice, place Vendôme à Paris, ce lundi soir, pour rendre hommage à Lyhanna. Et malgré un épais cordon de CRS, il semble que certains manifestants soient parvenus à atteindre les portes du ministère, engendrant quelques tensions entre forces de l'ordre et manifestants. 08/06/26 - 19:53 - Flavie Flament présente au rassemblement pour Lyhanna L'animatrice, qui a elle-même révélé avoir été victime de violences sexuelles dans son enfance et sa jeunesse, est présente ce lundi à la manifestation organisée à Paris pour rendre hommage à la petite Lyhanna. "C'est le crime véritablement qui va provoquer l'indignation, la colère et qui je l'espère, permettra à la justice de se mettre en ordre de marche", a déclaré Flavie Flament au micro de BFMTV. Et de s'interroger alors que la manifestation avait officiellement été interdite : "Ce soir, je me demande ce qui est le plus dangereux : est-ce que ce sont les manifestations comme celle-ci ou le fait de laisser des violeurs dans la nature ?" 08/06/26 - 19:25 - Malgré l'interdiction de manifester, des dizaines de personnes réunies devant le ministère de la Justice "La protection des enfants est une priorité", "Justice complice" , "Plus jamais ça", peut-on lire ce lundi soir sur les pancartes brandies place Vendôme. La mobilisation organisée devant le ministère de la Justice en répercussion à l'affaire Lyhanna avait bien été interdite. Il y a pourtant des dizaines de personnes rassemblées ce soir pour protester contre les dysfonctionnements de l'État dans cette triste affaire. 08/06/26 - 16:04 - Gérald Darmanin et Laurent Nuñez auditionnés au Sénat demain Les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Laurent Nuñez, seront auditionnés demain par la commission des Lois du Sénat sur la mort de la petite Lyhanna, a annoncé la chambre haute. Tous deux ont été convoqués à 9h30 par la Haute assemblée. Ils pourraient devoir s'expliquer sur les failles identifiées dans les services de l'Etat, après la mort de la fillette dans le Gers. 08/06/26 - 15:00 - La demande de la présidente de l'Assemblée pour lutter contre les violences sexuelles La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a demandé lundi 8 juin au gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour de la chambre basse du Parlement la proposition de loi "intégrale" pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants. "Le temps où nos rapports servent à caler des étagères est fini", a-t-elle ajouté. 08/06/26 - 14:58 - Le frère de Jérôme Barella placé en garde à vue pour viol sur mineur et viol par conjoint Selon les informations de BFMTV, le frère de Jérôme Barella, né en 1982, vient d'être placé en garde à vue au commissariat d'Auch (préfecture du Gers) pour suspicion de viol sur son ex-compagne. "La plaignante, une ex-compagne, dénonce des faits ayant eu lieu en 2007 et en 2017, et a déposé plainte en 2024", précise la chaîne info. En revanche, "les deux frères n'entretenaient plus de liens familiaux". Quelques minutes plus tard, le parquet d'Auch a confirmé le placement en garde à vue du frère de Jérôme Barella "des chefs de viol sur mineur de plus de 15 ans, viol par conjoint, séquestration et menace de mort réitérée par conjoint", précise BFMTV. 08/06/26 - 12:32 - Ce n'est "ni une nouvelle loi, ni des moyens supplémentaires", qui auraient changé quelque chose Le ministre de la Justice rappelle ce lundi qu'il est favorable à "l'imprescriptibilité des crimes contre les mineurs". Même si dans l'affaire Lyhanna, ce n'est, selon lui, "ni une nouvelle loi, ni des moyens supplémentaires", qui auraient changé quelque chose. Il confirme bien que "70 000 plaintes" doivent être révisées d'ici le 14 juillet, concernant une "infraction délictuelle ou criminelle qui touche les mineurs". "J'ai le droit de pouvoir dire aux Français : 'Il y a un ministre à la Justice, qui est conscient de ses responsabilités, qui constate, comme tous les Français, qu'il y a manifestement quelque chose qui ne tourne pas rond, qui a amené - c'est bien sûr le criminel qui est responsable de la mort de cette petite fille- le service public de la Justice et peut-être le service des enquêteurs de la gendarmerie et peut-être d'autres services publics de l'État à ne pas faire tout ce qui était dans notre pouvoir pour protéger d'autres enfants. Et je crois savoir qu'il y a d'autres plaintes qui depuis sont déposées, ce qui montre que le sujet de la protection des enfants ne se posait pas simplement sur la petite Lyhanna et que oui, quand on est en responsabilité politique, quand on est ministre de la République, on doit pouvoir dire des choses aussi franchement que cela", assure le garde des Sceaux. LIRE PLUS

Tout savoir sur l'affaire Lyhanna :

La disparition de Lyhanna a été signalée le vendredi 29 mai 2026 vers 19 heures par ses proches. La dernière trace de l'adolescente de 11 ans remonte au jour même, vers 15 heures, lorsqu'elle a été aperçue "assise à l'ombre, sur un trottoir" aux abords de son établissement scolaire avant d'être vue par un témoin "après sa sortie du collège dans le véhicule d'un homme", a déclaré le parquet. Le conducteur est le principal suspect : Jérôme Barella. Il a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville.

Jeudi 4 juin, un corps a été retrouvé près du lieu de disparition de la jeune fille, révèle BFMTV. "Statistiquement, c'est forcément elle", a déclaré l'ex-commandant de la section de recherches d'Orléans, Jacques Fombonne, au micro d'une chaine info. "Il sera facile de la reconnaitre", dit-il. "Il faudra déterminer les causes de la mort et la chronologie". "Il est possible qu'il y ait plusieurs coups, une agression sexuelle avant le décès", poursuit-il.

Une enquête pour "enlèvement et séquestration de mineure" a été ouverte et a été transmuée en information judiciaire le lundi 1er juin, a annoncé le parquet d’Auch dans un communiqué. Clémence Meyer, procureure de la République dans le Gers, a ainsi annoncé que le parquet d'Auch se dessaisissait de l'affaire pour "le parquet d'Agen, pôle criminel".

Selon Clémence Meyer, Lyhanna n'avait jamais fugué et aucun élément n'orientait l'enquête vers une telle piste. Une hypothèse confirmée par les parents de Lyhanna : "C'est une certitude qu'elle a été enlevée, elle n'est pas partie d'elle-même", tous deux parlent d'une adolescente qui "ne serait jamais partie toute seule", au micro de France 3 Occitanie. En revanche, "si elle a confiance en quelqu'un, elle serait capable de monter dans la voiture". Un scénario qui corrobore la piste de l'enlèvement et de la séquestration.

Toutes les procédures concernant Jérôme Barella depuis 2017

Jérome Barella a d'abord été déféré devant le tribunal judiciaire d’Agen avant d'être finalement mis en examen lundi 1er juin pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans, crime puni de 30 ans de réclusion criminelle. Il a également été placé en détention provisoire. Il reste, à ce stade, présumé innocent. Cet homme, marié et père de deux filles âgées de 7 et 11 ans dont l'une est une amie de Lyhanna, est connu de la famille de l'adolescente disparue.

Selon les informations de BFMTV, quatre nouvelles procédures ont été ouvertes contre Jérôme Barella depuis sa mise en examen pour le meurtre de Lyhanna, portant à neuf le nombre d'"affaires" contre le suspect, indique la chaîne info, dimanche 7 juin. "Trois nouvelles plaintes et un signalement de l’ASE ont été portés à la connaissance du parquet", apprend-on.

Lors d'un point presse du 3 juin, la procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer faisait le point sur toutes les procédures concernant Jérôme Barella - 41 ans, domicilié à Montestruc-sur-Gers, principal suspect dans la disparition de Lyhanna - menée par son parquet lors d'une conférence de presse. Elle a fait état de "trois procédures" anciennes en plus des enquêtes en cours : un renseignement de 2017 classé sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en 2022 et reçue par le parquet d'Auch en 2024 également classée sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en août 2025 pour laquelle une affaire est en cours et une plainte pour viol sur mineur déposée le mercredi 3 juin 2026. En plus de l'affaire Lyhanna, donc, et des quatre nouvelles procédures évoquées par BFMTV.

La première procédure concernant le principal suspect dans la disparition de Lyhanna est un renseignement judiciaire "établi en 2017 par la mère d’une jeune fille de 17 ans" qui venait de découvrir que sa fille entretenait une relation avec cet homme. L'adolescente avait alors évoqué une relation consentie. "Au regarde de l’âge [de la jeune fille], il n'y a eu aucune infraction susceptible d’être enregistrée", a ajouté la procureure. L'affaire a été classée sans suite en février 2018.

Une autre procédure mettant en cause Jérôme Barella "a été reçue par le parquet d’Auch en janvier 2024". Celle-ci fait suite à "une plainte déposée en 2022" et dénonçant un "viol sur mineur de 15 ans commis courant 2020". La plainte déposée au commissariat de Béthune a d'abord été prise en charge par le parquet de Béthune avant d'être transmise au parquet d'Auch en 2024 en raison du lieu de domiciliation du suspect. Les actes d’enquête diligentés, notamment des examens médico-légaux, n’ont pas "permis d’étayer les déclarations" de la fillette. L'affaire a donc été classée sans suite.

Selon les révélations de RTL, Jérôme B. est accusé d'avoir violé la fille d'un ami qui était venue en visite avec sa famille. La plainte intervenait toutefois à l'époque dans un contexte de séparation difficile des parents de la fillette. Les examens médico-légaux tout comme l'expertise psychologique et les témoignages n'avaient pas non plus permis d'étayer les déclarations de l'enfant alors âgée de 9 ans.

La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, est aussi revenue sur la plainte déposée en août 2025 par une mère dénonçant un viol sur sa fille mineure. "La plainte a été déposée le 22 août 2025", auprès du parquet de Toulouse qui s'est dessaisi de l'affaire au profit du parquet d'Auch en octobre 2025. "Le 27 août, la plaignante a été entendue et a dénoncé des faits de viols qui auraient été commis sur sa personne par le mise en cause entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de ce dernier", a précisé la procureure. "Les examens médico-légaux et psychologiques ont été réalisés en septembre et octobre 2025", ajoute-t-elle. "Le 9 janvier 2026, la procédure a été adressée par le parquet d'Auch à la gendarmerie de Lectoure dans le Gers pour poursuite de l'enquête" qui est actuellement en cours.

Dans le cadre de l'enquête faisant suite à la plainte pour viol sur mineure déposée en août 2025, la procureure d'Auch a fait savoir que, le 23 janvier 2026, le parquet avait prescrit "un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires" dont un complément d'audition de la mère de la mineure, des auditions de témoins, des réquisitions téléphoniques. "Il a été prescrit à l'issue de ces actes d'enquête en placement en garde à vue du mis en cause pour audition", mais Clémence Meyer a rappelé que "dans une enquête pénale, l’audition du mis en cause est toujours le dernier acte d’enquête à effectuer" et que "cette enquête était en cours au moment de la disparition".

Enfin, une plainte pour viol sur mineur a été déposée contre Jérôme Barella, principal suspect dans la disparition de Lyhanna, mercredi 3 juin. "Les faits se seraient déroulés lors d’une soirée pyjama, l’été dernier", au domicile du mis en cause, Jérôme Barella, à Montestruc-sur-Gers, où trois ou quatre mineures étaient conviées. Nicolas, le père de la victime, exprime sa colère : "Je ne comprends pas pourquoi il faut attendre qu’une jeune fille disparaisse pour que les choses soient prises au sérieux". "Des caresses sur les fesses quand elle sortait de l’eau..." sont évoquées par La Dépêche du Midi. "Ma fille, elle a subi ça à la soirée pyjama, le lendemain matin, quand il a voulu la réveiller, il l'a réveillée en lui caressant les fesses", raconte-t-il, cette fois-ci à Franceinfo.

La procureure Clémence Meyer a indiqué qu'"en parallèle de l'information judiciaire ouverte pour 'enlèvement et séquestration'" après la disparition de Lyhanna, "les enquêtes judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs vont se poursuivre, et vraisemblablement faire l’objet d’un regroupement afin de les traiter à la lumière les unes des autres". Elle a également jugée "envisageable que la procédure qui avait fait l’objet d’un classement sans suite en 2024 soit réexaminée à la lumière des événements récents pour envisager une reprise des investigations".

Une enquête administrative ouverte sur le traitement de la plainte de 2025

Une plainte pour viols a donc été déposée contre le suspect en août 2025 par la mère d'une fillette âgée de 11 ans au moment des faits et prénommée Rosa. La mère de l'enfant a expliqué sur BFMTV qu'à l'époque sa fille avait changé de comportement depuis plusieurs mois et posait beaucoup de questions sur la sexualité. Elle aurait finalement révélé, en larmes, à sa mère et son compagnon avoir été violée à plusieurs reprises par Jérôme Barella, qui se trouve être le père d'une amie à elle, qu'elle côtoyait dans le cadre d'un sport commun. Ces viols qui auraient été commis entre septembre 2024 et mai 2025.

Rosa était "amie avec les enfants de Jérôme Barella" et se rendait "régulièrement à son domicile pour jouer avec ses copines", révèle BFMTV. Après plusieurs questions de l'adolescente au sujet du sexe, le conjoint d'Audrey, la maman, se doute de quelque chose. "Quand mon ex-compagnon a posé la question 'est ce qu'il t'a violée?' Ma fille a répondu 'oui'", raconte-t-elle. "Je me suis écroulée", concède la maman.

Affaire Lyhanna: elle accuse le suspect d'avoir violé sa fille pic.twitter.com/Uo6qfcQJ7i — BFM (@BFMTV) June 3, 2026

"Elle nous a décrit des pénétrations, en disant que ça lui avait fait très mal", explique la mère de famille. "Il dit qu'il va se pendre, qu'il va se suicider si elle ne dit pas qu'elle a menti", se souvient-elle. Justement, sous la pression, Rosa déclare qu'elle a menti alors qu'elle n'a que 11 ans. Mais avec les détails donnés par sa fille, Audrey se rend compte qu'elle disait vrai. En août 2025, Rosa et Audrey déposent plainte auprès de la gendarmerie mais neuf mois plus tard, en juin 2026, "le suspect n'a jamais été entendu sur ce dossier". "J'ai appelé les policiers, et ils m'ont dit clairement que je les saoûle et que si je n'arrête pas d'appeler, ils déposeraient une main courante pour harcèlement", regrette la maman de Rosa.

La procureure d'Auch a assuré le 3 juin avoir été récupéré l'affaire initiée par le parquet de Toulouse en octobre 2025. Elle soutient que la gendarmerie de Lectoure (Gers) a été informée de la poursuite de l'enquête le 6 janvier et que des actes d'enquête complémentaires ont été prescrits à la gendarmerie le 23 janvier ainsi que le placement en garde à vu du suspect en vue d'une audition après les actes d'enquête. Le parquet confirme cependant qu'il n'y a eu "aucune audition" du suspect, celle-ci étant le dernier acte d'enquête à mener.L'une des avocates de l'homme mis en examen le défend et confirme : "Mon client est toujours présumé innocent, il n’a jamais été entendu dans le cadre de cette enquête, il n’a jamais été interrogé".

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez a annoncé mercredi 3 juin l'ouverture d'une enquête administrative pour "identifier d'éventuels dysfonctionnements" dans le traitement de cette plainte pour viols sur mineure déposée en 2025 contre le principal suspect. Elle sera confiée à l'inspection générale de la Justice et à l'inspection générale de la gendarmerie, précise Laurent Nuñez. "Quels sont les actes d'enquête qui ont été engagés, quelles suites ont été données ?" s'interroge le ministre, qui répondait au député Liot du Gers David Taupiac, lors de la séance des questions au gouvernement dans la chambre basse du Parlement.

Un examen médico-légal attestait de lésions compatibles avec les viols décrits dès septembre 2025, révèle ce jeudi BFMTV. Cela concerne bien la petite Rosa. Le 11 septembre 2025, la jeune fille a subi un "examen médico-légal aux unités médico-judiciaires, qui a attesté de la présence de lésions pouvant être compatibles avec les viols qu'elle avait décrits", dit BFMTV, confirmant une information du Figaro. Autrement dit, depuis cette date, les déclarations de la jeune fille pouvaient être jugées crédibles par la gendarmerie et le parquet de Toulouse. "Le suspect n'a pourtant jamais été auditionné", abonde la chaîne info. De son côté, la maman de Rosa assure n'avoir "jamais su quels étaient les résultats de cet examen, malgré ses multiples demandes".

Des "chatouilles" et un comportement inapproprié avec une lycéenne

L'homme de 41 ans et principal suspect connaissait Lyhanna selon les parents de l'adolescente. "Il venait au collège tous les matins (...). Il amenait des goûters à Lyhanna tous les jours. Elle nous a dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle", raconte-t-elle au micro de M6. Certains comportements avaient d'ailleurs alerté les parents, notamment après une soirée pyjama chez l'une des fille du suspect : "Elle a fait une soirée pyjama en début d'année scolaire chez Sofia, sa meilleure amie (...). On a demandé si ça avait été plus loin. Elle nous a regardés un peu choquée, sans trop comprendre de quoi on parlait. Elle m'a dit que non, qu'il avait juste joué avec elle, comme un papa qui jouerait avec sa fille", précise-t-elle auprès de BFMTV.

"Ils avaient senti qu’il y avait eu un comportement inapproprié, sans forcément parler d’agression sexuelle, mais en tout cas, un comportement qui n’était pas adapté à un père qui reçoit les amis de sa fille pour une soirée pyjama. Lyhanna en avait parlé à sa mère qui avait stoppé tout contact", a expliqué l'avocat des parents à Sud Ouest.

Jérôme Barella aurait déjà eu des comportements inappropriés avec une autre jeune fille selon les informations de BFMTV. L'homme, qui a assuré des remplacements en tant qu'agent d'entretien contractuel dans différents lycées du Gers pendant environ trois ans à compter de septembre 2018, a vu un de ses contrats prendre fin après une procédure disciplinaire en février 2021. Celle-ci faisait suite à un signalement de la proviseure concernant des messages insistants que le suspect avait envoyés à une lycéenne sur les réseaux sociaux.

Au micro de RMC, le professeur de sport de l'homme soupçonné d'avoir enlevé la jeune Lyhanna, a déclaré mercredi 3 juin qu'il avait des soupçons concernant Jérôme Barella. "Nous trouvions qu’il passait trop de temps avec les enfants ; en particulier avec une gamine qui prenait elle aussi des cours de sport", explique-t-il. "On l’avait toujours à l’œil. Hélas, je ne suis pas allé jusqu’à le virer du club. C’est affreux", dit-il.

"J’ai appris seulement hier que la maman de cette gamine de notre club, auquel Jérôme B. semblait très attaché, avait porté plainte. Elle m’a appelé, m’a expliqué qu’elle avait déposé plainte pour viol contre Jérôme B. Comme elle avait déménagé en juin avec sa fille, elle ne m’avait pas informé de la plainte et la gendarmerie ne m’avait pas informé non plus", poursuit-il. Enfin, ce professeur a rencontré l’épouse du suspect. "Elle venait pour les passages de grades, mais je ne lui ai jamais parlé ; elle était assez effacée", conclut-il.

Le parcours de Jérôme Barella, de 15h05 à 20h30, le 29 mai

Le domicile du suspect a été passé aux cribles selon BFMTV et des scellés ont été posés sur la maison. Le véhicule du suspect a par ailleurs été transféré vers l'Institut de recherche criminelles de la gendarmerie. Des "constatations extrêmement poussées" doivent y être menées. Les enquêteurs doivent notamment essayer de décrypter les équipements de ce véhicule plutôt "moderne" pour obtenir des précisions sur les déplacements du suspect, Jérome Barella.

Interrogé en garde à vue, le suspect a "reconnu avoir déposé l'enfant, à sa demande, aux abords de la piscine de Fleurance" le 29 mai, a indiqué le parquet, tout en précisant que "ses déclarations sont néanmoins apparues contradictoires et imprécises". À noter que l'homme "a été brièvement hospitalisé samedi 30 mai, peu après son interpellation par les gendarmes", indique La Dépêche du Midi. Il se plaignait de problèmes cardiaques.

Vers 15h05, Jérome Barella est donc filmé par la vidéosurveillance de la commune de Fleurance, transportant Lyhanna dans sa voiture. Il dit l’avoir déposée aux abords de la piscine municipale, or cette dernière était fermée ce jour-là. Entre 18h30 et 20 heures, il est aperçu par plusieurs témoins à la fête de l’école primaire de sa plus jeune fille, dans le village de Montestruc-sur-Gers où il réside. "Le suspect était présent à la fête de l’école pour la bonne raison que sa fille participait au spectacle", indique Anne-Marie Pisoni, la maire de la commune, pendant le JT de 20 Heures de France 2. "Mon fils, lui, l’a vu, il prenait la vidéo avec son téléphone, il était tout souriant", indique un autre habitant.

Ensuite, il serait retourné à Fleurance alerter les parents d’une amie de Lyhanna de sa disparition. "Le téléphone de mon conjoint a sonné. Il m’a dit : 'C’est Jérôme. Je le rappellerai après'. Il a insisté plusieurs fois et, à 20h15, 20h30, on a entendu sonner à la maison et c’était lui. Il nous a dit : 'La petite Lyhanna a disparu. Vous ne l’avez pas vue ?'", révèle à France 2 Audrey Portalié, maman d’une amie de Lyhanna. Selon elle, le suspect aurait demandé si Lyhanna avait pu fuguer. Enfin, plusieurs témoins disent ensuite l’avoir vu participer aux premières battues avant son interpellation samedi 30 mai.

Lors de sa première audition, Jérôme Barella a nié avoir vu la collégienne de 11 ans le jour de sa disparition, même s'il a reconnu la connaître pour être une amie de sa fille aînée, selon les informations du Parisien. Ce n’est qu'après que les gendarmes lui ont montré les images de vidéosurveillance ayant permis de l'identifier dans la voiture qu'il a reconnu avoir fait monter Lyhanna dans son véhicule. Il a ensuite indiqué l'avoir déposée à la piscine. Un changement de version qui a alerté les enquêteurs.