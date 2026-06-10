Mort de Lyhanna : les propos de Darmanin sur les "moyens de la justice" des juges contredits

Les propos du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, assurant qu'il n'existait pas de lien entre la mort de Lyhanna et le "manque de moyens" de la justice ne passent pas. Policier, parquet, avocat, victime... Ils déplorent et contredisent fermement les propos du garde des Sceaux.

L'essentiel :

La mort de Lyhanna a été confirmée après l'identification du corps découvert le 4 juin dans un silo agricole de Puycasquier, à 15km de Fleurance (Gers). L'adolescente de 11 ans avait été portée disparue le vendredi 29 mai après avoir été vue pour la dernières fois en voiture avec le principal suspect.

a été confirmée après l'identification du corps découvert le 4 juin dans un silo agricole de Puycasquier, à 15km de Fleurance (Gers). L'adolescente de 11 ans avait été portée disparue le vendredi 29 mai après avoir été vue pour la dernières fois en voiture avec le principal suspect. Les causes de la mort de Lyhanna restent indéterminées à ce stade. De nouvelles analyses des tissus et organes prélevés lors de l'autopsie vont être menées afin de détecter d’éventuelles lésions, maladies ou anomalies invisibles à l’œil nu. L'objectif est de rechercher des signes d’asphyxie. Ces analyses pourraient prendre plusieurs jours ou semaines.

de Lyhanna restent indéterminées à ce stade. De nouvelles analyses des tissus et organes prélevés lors de l'autopsie vont être menées afin de détecter d’éventuelles lésions, maladies ou anomalies invisibles à l’œil nu. L'objectif est de rechercher des signes d’asphyxie. Ces analyses pourraient prendre plusieurs jours ou semaines. Jérôme Barella, principal suspect, a été mis en examen, placé en détention provisoire dans une prison du sud de la France et doit être placé à l'isolement. L’homme de 41 ans, connaissait Lyhanna et travaillait anciennement sur le site agricole où le corps a été retrouvé. Il est également visé par neuf procédures concernant des violences sexuelles sur des mineurs, dont une enquête pour viol dans laquelle il n'avait pas été entendu après plusieurs mois d'investigation.

principal suspect, a été mis en examen, placé en détention provisoire dans une prison du sud de la France et doit être placé à l'isolement. L’homme de 41 ans, connaissait Lyhanna et travaillait anciennement sur le site agricole où le corps a été retrouvé. Il est également visé par neuf procédures concernant des violences sexuelles sur des mineurs, dont une enquête pour viol dans laquelle il n'avait pas été entendu après plusieurs mois d'investigation. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin déclarait ce lundi que l'Etat n'avait "manqué ni de moyens ni de loi" pour empêcher la mort de Lyhanna. Une version extrêmement commentée depuis, et largement contredite. Mardi, l'avocat de la famille de Lyhanna déplorait justement le "manque de moyens dans les procédures". "On n'est pas en capacité de traiter tous les dossiers, il y en a trop", regrette de son côté une policière auprès de Franceinfo. Elle parle d'un "logiciel de procédure qui est complètement obsolète, qui fonctionne mal". Le tribunal d'Auch, lui, a tenu à mentionner les chiffres de leur cadence effrénée, affirmant avoir reçu 10 000 plaintes en 2025 pour seulement "trois magistrats du parquet pour une population de 192 000 habitants". Enfin, le père d'Estelle Mouzin - victime de Michel Fourniret et disparue en 2003 - estime "surréaliste" que Gérald Darmanin ou Laurent Nuñez semblent découvrir seulement aujourd'hui "l'existence de dysfonctionnements au sein de leur ministère", sur BFMTV.

déclarait ce lundi que l'Etat n'avait "manqué ni de moyens ni de loi" pour empêcher la mort de Lyhanna. Une version extrêmement commentée depuis, et largement contredite. Mardi, l'avocat de la famille de Lyhanna déplorait justement le "manque de moyens dans les procédures". "On n'est pas en capacité de traiter tous les dossiers, il y en a trop", regrette de son côté une policière auprès de Franceinfo. Elle parle d'un "logiciel de procédure qui est complètement obsolète, qui fonctionne mal". Le tribunal d'Auch, lui, a tenu à Mouzin - victime de Michel Fourniret et disparue en 2003 - estime "surréaliste" que Gérald Darmanin ou Laurent Nuñez semblent découvrir seulement aujourd'hui "l'existence de dysfonctionnements au sein de leur ministère", sur BFMTV. Les dysfonctionnements révélés par l'affaire Lyhanna poussent le gouvernement à se saisir du sujet. Le Premier ministre a convoqué plusieurs ministres mardi pour "arbitrer des mesures complémentaires utiles et efficaces" à ajouter au projet de loi sur la protection des enfants devant être examiné à l'Assemblée nationale en juillet. Il a décidé l'ajoute de deux mesures : le passage de la peine pour des viols en série sur des mineurs à la perpétuité et l'instauration d'un délai maximum de trois mois aux magistrats pour réaliser les actes d'enquêtes pour les crimes sur mineurs. Des députés demandent par ailleurs l'examen d'une proposition de loi "intégrale" sur les violences sexuelles contre les femmes et les enfants en juillet ou en septembre. Enfin, ce mercredi 10 juin, le ministre de l'Education nationale annonce souhaiter sur TF1 la mise en place d'"un fichier d'interdits d'école", une liste noire visant à interdire l'entrée dans les établissements aux personnes considérées comme dangereuses pour les enfants.. "Honnêtement je l'attends avec impatience", avoue-t-il sur TF1.

En direct

10:36 - Le père d'Estelle Mouzin dénonce "difficulté à prendre en compte la parole des victimes" Les magistrats et la police ne sont pas les seuls à remettre en cause le propos du gouvernement au sujet du manque de moyens alloués à la justice dans les affaires comme celles de Lyhanna. Le père d'Estelle Mouzin, victime de Michel Fourniret dont le corps n'a jamais été retrouvé depuis sa disparition en 2003, a pris la parole sur BFMTV ce mercredi, notamment après la décision de la mère de Rosa qui accuse Jérôme Barella de viols de mettre en cause la responsabilité de l'Etat. "La désorganisation des services de la justice et des moyens d'enquête sont le fait générateur du problème", dit-il. "On constate une grande difficulté des services d'enquêtes à prendre en compte la parole des victimes et à intégrer cette parole dans un raisonnement global. Dans le cas présent, il y a des incompréhensions de successions d'actes qui restent floues", précise-t-il. 10:28 - Jérôme Barella avait été suspendu "il y a cinq ans" pour une "relation par SMS avec une élève" Le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray annonce, ce mercredi 10 juin sur TF1, que Jérôme Barella a été suspendu alors qu'il était agent de la région Occitanie, il y a cinq ans, après un signalement. "Un signalement a été émis par une proviseure alors qu'il était agent de la région car il avait une relation par SMS avec une élève (...) Il a été immédiatement suspendu et licencié", précise le ministre. Ici, les services de police et de gendarmerie n'avaient vraisemblablement pas été prévenus selon Édouard Geffray. "Ils n'ont probablement pas considéré qu'une relation par SMS, qui était certes inappropriée, relevait du champ pénal". Selon lui, "du point de vue Éducation nationale" le personnel avait alors bien réagi. "Vu de ma fenêtre, les choses se sont passées comme elles auraient dû se passer", conclut-il. Lyhanna : des dysfonctionnements ?



"Ce qu'on sait dire, c'est qu'il y a cinq ans, il y a eu un signalement (contre Jérôme Barella) par une proviseure. (...) Il a été immédiatement suspendu et licencié", assure le ministre de l'Éducation nationale, @EdouardGeffray pic.twitter.com/zdVV6WPPdm — TF1Info (@TF1Info) June 10, 2026 10:22 - "Des dossiers comme Lyhanna, on en a certainement tous dans nos portefeuilles", confie une policière Une policière enquêtrice dans un groupe spécialisé dans les violences sur les mineurs, dans une ville moyenne, évoque dans les colonnes de France Info, ce mercredi, les difficultés pour les enquêteurs de traiter les dossiers en raison de leur nombre toujours plus important. "On n'est pas en capacité de traiter tous les dossiers, il y en a trop (...) Nous, notre choix, c'est quand la victime est toujours en contact avec son auteur. C'est le critère où le risque paraît le plus important", confie-t-elle. "Malheureusement, des dossiers comme Lyhanna, on en a certainement tous dans nos portefeuilles qui peuvent finir en drame". On se met, nous-mêmes, une pression pour essayer d'en faire le plus possible au détriment, parfois, de notre santé, évidemment", poursuit-elle. Elle évoque enfin "un logiciel de procédure qui est complètement obsolète, qui fonctionne mal. On passe beaucoup de temps à manipuler le logiciel plutôt qu'à enquêter concrètement", regrette-t-elle. Selon cette policière, il est trop facile de s'en prendre au magistrats : "On ne peut pas mettre une responsabilité sur un policier, un gendarme ou un procureur qui avait le dossier. C'est le système qui ne fonctionne pas et qui ne peut pas fonctionner. C'est l'ensemble des tribunaux et des commissariats, des gendarmeries qui croulent sous les dossiers", conclut-elle. 10:20 - Les personnels du tribunal d’Auch regrette une "vindicte populaire" Les personnels du tribunal d’Auch (Gers) ont adopté une motion mettant en cause "un discours politique décomplexé" émanant de "personnalités politiques placées au plus haut niveau de responsabilité", conduisant à la "vindicte populaire", après l’affaire Lyhanna. "Cette défiance publique envers la magistrature a déjà des conséquences : insultes, menaces de mort reçues par madame la procureure de la République, discours de certains justiciables en audience", précisent les signataires dans cette motion votée le 8 juin lors d’une assemblée générale réunissant l’ensemble des magistrats, fonctionnaires et contractuels du tribunal d’Auch, et dont l’Agence France-Presse (AFP) a eu connaissance, confirmant une information de Libération. Les personnels du tribunal d’Auch ont aussi tenu à mentionner les chiffres de leur cadence effrénée, affirmant avoir reçu 10 000 plaintes en 2025 pour seulement "trois magistrats du parquet pour une population de 192 000 habitants". Les personnels du tribunal d’Auch affirment aussi leur "plein et entier soutien à madame la procureure de la République et plus largement au parquet d’Auch". 09/06/26 - 23:10 - Après la mort de Lyhanna, Aurore Bergé veut la perpétuité pour les viols sur mineurs FIN DU DIRECT - En répercussion à la médiatisation de la mort de Lyhanna, la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, s'est dite favorable à la "perpétuité pour des viols commis sur des mineurs et à un élargissement du volume de peine pour ceux commis sur des majeurs". "Je crois que c'est une nécessité et une demande très forte de la société que de garantir que ceux qui ont touché à nos enfants soient emprisonnés durablement", a-t-elle précisé à l'antenne de BFMTV. "C'est une nécessité"



Aurore Bergé, ministre de l'Égalité femmes/hommes, souhaite "qu'à partir de plusieurs viols (sur mineurs), la peine puisse aller jusqu'à la réclusion à perpétuité" pic.twitter.com/bIT5cuxOwM — BFM (@BFMTV) June 9, 2026 09/06/26 - 22:17 - Emmanuel Macron affirme "toute son affection" à la famille de Lyhanna Emmanuel Macron a affirmé "toute son affection à l’égard de la famille de la petite Lyhanna" lors d'une prise de parole à l'occasion de la cérémonie de remise du dossier de candidature du Pic du Midi au patrimoine mondial de l’Unesco qui a eu lieu à l'Élysée ce mardi, selon BFMTV. "Nul ici n’ignore qu’à quelques kilomètres du Pic, un drame aussi est advenu qui bouleverse le pays tout entier", a déclaré le président, avant de poursuivre : "Je ne peux pas commencer cette cérémonie sans avoir une pensée pour une de nos familles et tant de familles touchées par les drames, les horreurs". Il s'est voulu rassurant sur "la détermination du gouvernement et des pouvoirs publics".

09/06/26 - 21:14 - Le directeur général de la gendarmerie nationale reconnaît que la mort de Lyhanna "est un échec" Le général Hubert Bonneau, directeur général de la gendarmerie nationale, a reconnu ce mardi que la mort de Lyhanna "est un échec pour la gendarmerie" au 20 Heures de TF1, ajoutant qu'il pensait que "l'ensemble des gendarmes le vivent comme un échec". L'officier a également assuré n'avoir "pas songé à démissionner", insistant sur la fierté qu'il ressent envers ses gendarmes et "leur action au quotidien". Le chef des gendarmes a aussi annoncé vouloir "faire la lumière" sur les faits de harcèlement à l'encontre de la mère de Rosa, qui accuse Jérôme Barella, principal suspect dans la mort de Lyhanna, de viols. 09/06/26 - 20:12 - Les fautes des magistrats et enquêteurs sont "à l'origine de la mort de Lyhanna" Il dénonce ce soir "l'hypocrisie" des hommes politiques qui découvrent avec "stupéfaction l'ampleur du désastre". Au micro de BFMTV ce mardi soir, Me Pierre Debuisson, l'avocat de la mère de Rosa, qui accuse Jérôme Barella d'avoir violé sa fille, estime qu'"il y a eu des fautes humaines extrêmement graves de la part d'enquêteurs plus que négligeants, défaillants, totalement désinvestis, plus que paresseux". Et d'assurer : "Certains magistrats et enquêteurs, qui ne font pas correctement leur travail, qui travaillent quatre fois moins que leurs collègues, sont aujourd'hui à l'origine de la mort de Lyhanna." 09/06/26 - 19:14 - L'hommage de la tante de Lyhanna à la fillette La tante de Lyhanna s'est exprimée ce mardi soir lors de la marche blanche organisée à Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime. "Son départ nous a profondément bouleversés et elle nous manque terriblement", a confié, en sanglots Priscilla Bernard. "Sa présence, sa douceur et tous les sourires qu'elle nous laisse resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Nous ne l'oublierons jamais", a-t-elle poursuivi, avant de remercier toutes les personnes qui étaient présentes : "Votre soutien, votre présence nous apporte beaucoup de réconfort." Lyhanna, tu resteras pour toujours dans nos pensées et dans notre coeur, promet la tante de Lyhanna pic.twitter.com/1cymLcW9XX — BFM (@BFMTV) June 9, 2026 09/06/26 - 18:43 - Une marche blanche en cours en Charente-Maritime pour Lyhanna Une marche blanche est en cours devant l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-d’Angély, en Charente-Maritime, département de naissance de Lyhanna, née à La Rochelle. "Les grands-parents, présents au rassemblement, et la tante de l'enfant de 11 ans vivent dans la commune de Mazeray, à quelques minutes de Saint-Jean-d’Angély", précise BFMTV ce mardi. 09/06/26 - 18:15 - Aurore Bergé favorable à l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les homme estime ce mardi que la prescription "protège les bourreaux" et "condamne les victimes" : "je crois que c’est cela aujourd’hui que nous pouvons et même que nous devons collectivement changer", dit-elle à l'Assemblée nationale. "Nous recevrons, à la demande du Premier ministre, l’ensemble des parlementaires engagés sur cette question dès cette fin de semaine pour y travailler et pour, je l’espère, permettre que dès le texte sur la protection de l’enfance, cela puisse être inclus", a détaillé la ministre déléguée. Elle s'est prononcée en faveur de l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, tout comme Gérald Darmanin, qui avait fait part en mai de sa volonté de déposer un projet de loi en ce sens.

09/06/26 - 17:10 - "J'ai vu des instruction judiciaires de viol durer des années car il n'y a pas assez de juges" L'avocat de la famille de Lyhanna déplore clairement le manque de "moyens" dans les procédures, ce mardi lors de sa courte conférence de presse. "J'ai vu des gendarmes, magistrats et greffiers crouler sous les piles de dossier à traiter. J'ai vu des décisions de justice qui n'étaient pas appliquées faute d'avoir du personnel pour le faire. […] J'ai vu des instruction judiciaires de viol durer des années car il n'y a pas assez de juges", a-t-il énuméré. 09/06/26 - 17:07 - "Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame ne serait pas arrivé", assure l'avocat des parents de Lyhanna "Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame ne serait pas arrivé", assure l'avocat des parents de Lyhanna. "Aujourd'hui est un jour de colère", poursuit-il, fustigeant le manque de moyens alloué à la Justice, malgré les déclarations d'Emmanuel Macron assurant que les moyens n'étaient pas responsables de la mort de Lyhanna. "Ne nous trompons pas de combat pour Lyhanna", conclut François Roujou de Boubée. 09/06/26 - 17:03 - "Etudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin" L'avocats des parents de Lyhanna prend la parole en direct depuis Fleurance dans le Gers, ce mardi 9 juin. François Roujou de Boubée se demande "comment cela a pu arriver ?". "Etudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin", assène-t-il, en réponse au souhait du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. "Il y a des centaines de plaintes depuis 2025 au parquet d'Auch et seulement un procureur pour les traiter, vous trouvez ça sérieux ?", déplore-t-il. "Attribuer la responsabilité de ce drame à l'institution judiciaire serait un non-sens absolu". 09/06/26 - 16:58 - Le ministre de l'Intérieur ordonne aux policiers et gendarmes de prioriser les violences sexuelles sur mineurs Selon les informations du Parisien, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a demandé aux policiers et aux gendarmes de prioriser les affaires de violences sexuelles sur les mineurs après la mort de la petite Lyhanna. "Je vous demande de vous assurer qu’il n’y a pas d’autres dossiers similaires et je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires, en diffusant les instructions adaptées, pour vous assurer de la bonne priorisation de ces procédures et que les contrôles hiérarchiques nécessaires soient mis en place pour y veiller", a-t-il écrit, ciblant d'abord les "victimes qui sont toujours mineures". LIRE PLUS

Tout savoir sur l'affaire Lyhanna :

La disparition de Lyhanna a été signalée le vendredi 29 mai 2026 vers 19 heures par ses proches. La dernière trace de l'adolescente de 11 ans remonte au jour même, vers 15 heures, lorsqu'elle a été aperçue "assise à l'ombre, sur un trottoir" aux abords de son établissement scolaire avant d'être vue par un témoin "après sa sortie du collège dans le véhicule d'un homme", a déclaré le parquet. Le conducteur est le principal suspect : Jérôme Barella. Il a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville.

Jeudi 4 juin, un corps a été retrouvé près du lieu de disparition de la jeune fille, révèle BFMTV. "Statistiquement, c'est forcément elle", a déclaré l'ex-commandant de la section de recherches d'Orléans, Jacques Fombonne, au micro d'une chaine info. "Il sera facile de la reconnaitre", dit-il. "Il faudra déterminer les causes de la mort et la chronologie". "Il est possible qu'il y ait plusieurs coups, une agression sexuelle avant le décès", poursuit-il.

Une enquête pour "enlèvement et séquestration de mineure" a été ouverte et a été transmuée en information judiciaire le lundi 1er juin, a annoncé le parquet d’Auch dans un communiqué. Clémence Meyer, procureure de la République dans le Gers, a ainsi annoncé que le parquet d'Auch se dessaisissait de l'affaire pour "le parquet d'Agen, pôle criminel".

Selon Clémence Meyer, Lyhanna n'avait jamais fugué et aucun élément n'orientait l'enquête vers une telle piste. Une hypothèse confirmée par les parents de Lyhanna : "C'est une certitude qu'elle a été enlevée, elle n'est pas partie d'elle-même", tous deux parlent d'une adolescente qui "ne serait jamais partie toute seule", au micro de France 3 Occitanie. En revanche, "si elle a confiance en quelqu'un, elle serait capable de monter dans la voiture". Un scénario qui corrobore la piste de l'enlèvement et de la séquestration.

Toutes les procédures concernant Jérôme Barella depuis 2017

Jérome Barella a d'abord été déféré devant le tribunal judiciaire d’Agen avant d'être finalement mis en examen lundi 1er juin pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans, crime puni de 30 ans de réclusion criminelle. Il a également été placé en détention provisoire. Il reste, à ce stade, présumé innocent. Cet homme, marié et père de deux filles âgées de 7 et 11 ans dont l'une est une amie de Lyhanna, est connu de la famille de l'adolescente disparue.

Selon les informations de BFMTV, quatre nouvelles procédures ont été ouvertes contre Jérôme Barella depuis sa mise en examen pour le meurtre de Lyhanna, portant à neuf le nombre d'"affaires" contre le suspect, indique la chaîne info, dimanche 7 juin. "Trois nouvelles plaintes et un signalement de l’ASE ont été portés à la connaissance du parquet", apprend-on.

Lors d'un point presse du 3 juin, la procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer faisait le point sur toutes les procédures concernant Jérôme Barella - 41 ans, domicilié à Montestruc-sur-Gers, principal suspect dans la disparition de Lyhanna - menée par son parquet lors d'une conférence de presse. Elle a fait état de "trois procédures" anciennes en plus des enquêtes en cours : un renseignement de 2017 classé sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en 2022 et reçue par le parquet d'Auch en 2024 également classée sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en août 2025 pour laquelle une affaire est en cours et une plainte pour viol sur mineur déposée le mercredi 3 juin 2026. En plus de l'affaire Lyhanna, donc, et des quatre nouvelles procédures évoquées par BFMTV.

La première procédure concernant le principal suspect dans la disparition de Lyhanna est un renseignement judiciaire "établi en 2017 par la mère d’une jeune fille de 17 ans" qui venait de découvrir que sa fille entretenait une relation avec cet homme. L'adolescente avait alors évoqué une relation consentie. "Au regarde de l’âge [de la jeune fille], il n'y a eu aucune infraction susceptible d’être enregistrée", a ajouté la procureure. L'affaire a été classée sans suite en février 2018.

Une autre procédure mettant en cause Jérôme Barella "a été reçue par le parquet d’Auch en janvier 2024". Celle-ci fait suite à "une plainte déposée en 2022" et dénonçant un "viol sur mineur de 15 ans commis courant 2020". La plainte déposée au commissariat de Béthune a d'abord été prise en charge par le parquet de Béthune avant d'être transmise au parquet d'Auch en 2024 en raison du lieu de domiciliation du suspect. Les actes d’enquête diligentés, notamment des examens médico-légaux, n’ont pas "permis d’étayer les déclarations" de la fillette. L'affaire a donc été classée sans suite.

Selon les révélations de RTL, Jérôme B. est accusé d'avoir violé la fille d'un ami qui était venue en visite avec sa famille. La plainte intervenait toutefois à l'époque dans un contexte de séparation difficile des parents de la fillette. Les examens médico-légaux tout comme l'expertise psychologique et les témoignages n'avaient pas non plus permis d'étayer les déclarations de l'enfant alors âgée de 9 ans.

La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, est aussi revenue sur la plainte déposée en août 2025 par une mère dénonçant un viol sur sa fille mineure. "La plainte a été déposée le 22 août 2025", auprès du parquet de Toulouse qui s'est dessaisi de l'affaire au profit du parquet d'Auch en octobre 2025. "Le 27 août, la plaignante a été entendue et a dénoncé des faits de viols qui auraient été commis sur sa personne par le mise en cause entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de ce dernier", a précisé la procureure. "Les examens médico-légaux et psychologiques ont été réalisés en septembre et octobre 2025", ajoute-t-elle. "Le 9 janvier 2026, la procédure a été adressée par le parquet d'Auch à la gendarmerie de Lectoure dans le Gers pour poursuite de l'enquête" qui est actuellement en cours.

Dans le cadre de l'enquête faisant suite à la plainte pour viol sur mineure déposée en août 2025, la procureure d'Auch a fait savoir que, le 23 janvier 2026, le parquet avait prescrit "un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires" dont un complément d'audition de la mère de la mineure, des auditions de témoins, des réquisitions téléphoniques. "Il a été prescrit à l'issue de ces actes d'enquête en placement en garde à vue du mis en cause pour audition", mais Clémence Meyer a rappelé que "dans une enquête pénale, l’audition du mis en cause est toujours le dernier acte d’enquête à effectuer" et que "cette enquête était en cours au moment de la disparition".

Une plainte pour viol sur mineur a aussi été déposée contre Jérôme Barella, principal suspect dans la disparition de Lyhanna, mercredi 3 juin. "Les faits se seraient déroulés lors d’une soirée pyjama, l’été dernier", au domicile du mis en cause, Jérôme Barella, à Montestruc-sur-Gers, où trois ou quatre mineures étaient conviées. Nicolas, le père de la victime, exprime sa colère : "Je ne comprends pas pourquoi il faut attendre qu’une jeune fille disparaisse pour que les choses soient prises au sérieux". "Des caresses sur les fesses quand elle sortait de l’eau..." sont évoquées par La Dépêche du Midi. "Ma fille, elle a subi ça à la soirée pyjama, le lendemain matin, quand il a voulu la réveiller, il l'a réveillée en lui caressant les fesses", raconte-t-il, cette fois-ci à Franceinfo.

La procureure Clémence Meyer a indiqué qu'"en parallèle de l'information judiciaire ouverte pour 'enlèvement et séquestration'" après la disparition de Lyhanna, "les enquêtes judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs vont se poursuivre, et vraisemblablement faire l’objet d’un regroupement afin de les traiter à la lumière les unes des autres". Elle a également jugée "envisageable que la procédure qui avait fait l’objet d’un classement sans suite en 2024 soit réexaminée à la lumière des événements récents pour envisager une reprise des investigations".

Enfin, le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray a annoncé mercredi 10 juin sur TF1, que Jérôme Barella a été suspendu alors qu'il était agent de la région Occitanie, il y a cinq ans, après un signalement. "Un signalement a été émis par une proviseure alors qu'il était agent de la région car il avait une relation par SMS avec une élève (...) Il a été immédiatement suspendu et licencié", précise le ministre. Ici, les services de police et de gendarmerie n'avaient vraisemblablement pas été prévenus selon Édouard Geffray. "Ils n'ont probablement pas considéré qu'une relation par SMS, qui était certes inappropriée, relevait du champ pénal".

Une enquête administrative ouverte sur le traitement de la plainte de 2025

Une plainte pour viols a donc été déposée contre le suspect en août 2025 par la mère d'une fillette âgée de 11 ans au moment des faits et prénommée Rosa. La mère de l'enfant a expliqué sur BFMTV qu'à l'époque sa fille avait changé de comportement depuis plusieurs mois et posait beaucoup de questions sur la sexualité. Elle aurait finalement révélé, en larmes, à sa mère et son compagnon avoir été violée à plusieurs reprises par Jérôme Barella, qui se trouve être le père d'une amie à elle, qu'elle côtoyait dans le cadre d'un sport commun. Ces viols qui auraient été commis entre septembre 2024 et mai 2025.

Rosa était "amie avec les enfants de Jérôme Barella" et se rendait "régulièrement à son domicile pour jouer avec ses copines", révèle BFMTV. Après plusieurs questions de l'adolescente au sujet du sexe, le conjoint d'Audrey, la maman, se doute de quelque chose. "Quand mon ex-compagnon a posé la question 'est ce qu'il t'a violée?' Ma fille a répondu 'oui'", raconte-t-elle. "Je me suis écroulée", concède la maman.

Affaire Lyhanna: elle accuse le suspect d'avoir violé sa fille pic.twitter.com/Uo6qfcQJ7i — BFM (@BFMTV) June 3, 2026

"Elle nous a décrit des pénétrations, en disant que ça lui avait fait très mal", explique la mère de famille. "Il dit qu'il va se pendre, qu'il va se suicider si elle ne dit pas qu'elle a menti", se souvient-elle. Justement, sous la pression, Rosa déclare qu'elle a menti alors qu'elle n'a que 11 ans. Mais avec les détails donnés par sa fille, Audrey se rend compte qu'elle disait vrai. En août 2025, Rosa et Audrey déposent plainte auprès de la gendarmerie mais neuf mois plus tard, en juin 2026, "le suspect n'a jamais été entendu sur ce dossier". "J'ai appelé les policiers, et ils m'ont dit clairement que je les saoûle et que si je n'arrête pas d'appeler, ils déposeraient une main courante pour harcèlement", regrette la maman de Rosa.

La procureure d'Auch a assuré le 3 juin avoir été récupéré l'affaire initiée par le parquet de Toulouse en octobre 2025. Elle soutient que la gendarmerie de Lectoure (Gers) a été informée de la poursuite de l'enquête le 6 janvier et que des actes d'enquête complémentaires ont été prescrits à la gendarmerie le 23 janvier ainsi que le placement en garde à vu du suspect en vue d'une audition après les actes d'enquête. Le parquet confirme cependant qu'il n'y a eu "aucune audition" du suspect, celle-ci étant le dernier acte d'enquête à mener.L'une des avocates de l'homme mis en examen le défend et confirme : "Mon client est toujours présumé innocent, il n’a jamais été entendu dans le cadre de cette enquête, il n’a jamais été interrogé".

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez a annoncé mercredi 3 juin l'ouverture d'une enquête administrative pour "identifier d'éventuels dysfonctionnements" dans le traitement de cette plainte pour viols sur mineure déposée en 2025 contre le principal suspect. Elle sera confiée à l'inspection générale de la Justice et à l'inspection générale de la gendarmerie, précise Laurent Nuñez. "Quels sont les actes d'enquête qui ont été engagés, quelles suites ont été données ?" s'interroge le ministre, qui répondait au député Liot du Gers David Taupiac, lors de la séance des questions au gouvernement dans la chambre basse du Parlement.

Un examen médico-légal attestait de lésions compatibles avec les viols décrits dès septembre 2025, révèle ce jeudi BFMTV. Cela concerne bien la petite Rosa. Le 11 septembre 2025, la jeune fille a subi un "examen médico-légal aux unités médico-judiciaires, qui a attesté de la présence de lésions pouvant être compatibles avec les viols qu'elle avait décrits", dit BFMTV, confirmant une information du Figaro. Autrement dit, depuis cette date, les déclarations de la jeune fille pouvaient être jugées crédibles par la gendarmerie et le parquet de Toulouse. "Le suspect n'a pourtant jamais été auditionné", abonde la chaîne info. De son côté, la maman de Rosa assure n'avoir "jamais su quels étaient les résultats de cet examen, malgré ses multiples demandes".

Des "chatouilles" et un comportement inapproprié avec une lycéenne

L'homme de 41 ans et principal suspect connaissait Lyhanna selon les parents de l'adolescente. "Il venait au collège tous les matins (...). Il amenait des goûters à Lyhanna tous les jours. Elle nous a dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle", raconte-t-elle au micro de M6. Certains comportements avaient d'ailleurs alerté les parents, notamment après une soirée pyjama chez l'une des fille du suspect : "Elle a fait une soirée pyjama en début d'année scolaire chez Sofia, sa meilleure amie (...). On a demandé si ça avait été plus loin. Elle nous a regardés un peu choquée, sans trop comprendre de quoi on parlait. Elle m'a dit que non, qu'il avait juste joué avec elle, comme un papa qui jouerait avec sa fille", précise-t-elle auprès de BFMTV.

"Ils avaient senti qu’il y avait eu un comportement inapproprié, sans forcément parler d’agression sexuelle, mais en tout cas, un comportement qui n’était pas adapté à un père qui reçoit les amis de sa fille pour une soirée pyjama. Lyhanna en avait parlé à sa mère qui avait stoppé tout contact", a expliqué l'avocat des parents à Sud Ouest.

Jérôme Barella aurait déjà eu des comportements inappropriés avec une autre jeune fille selon les informations de BFMTV. L'homme, qui a assuré des remplacements en tant qu'agent d'entretien contractuel dans différents lycées du Gers pendant environ trois ans à compter de septembre 2018, a vu un de ses contrats prendre fin après une procédure disciplinaire en février 2021. Celle-ci faisait suite à un signalement de la proviseure concernant des messages insistants que le suspect avait envoyés à une lycéenne sur les réseaux sociaux.

Au micro de RMC, le professeur de sport de l'homme soupçonné d'avoir enlevé la jeune Lyhanna, a déclaré mercredi 3 juin qu'il avait des soupçons concernant Jérôme Barella. "Nous trouvions qu’il passait trop de temps avec les enfants ; en particulier avec une gamine qui prenait elle aussi des cours de sport", explique-t-il. "On l’avait toujours à l’œil. Hélas, je ne suis pas allé jusqu’à le virer du club. C’est affreux", dit-il.

"J’ai appris seulement hier que la maman de cette gamine de notre club, auquel Jérôme B. semblait très attaché, avait porté plainte. Elle m’a appelé, m’a expliqué qu’elle avait déposé plainte pour viol contre Jérôme B. Comme elle avait déménagé en juin avec sa fille, elle ne m’avait pas informé de la plainte et la gendarmerie ne m’avait pas informé non plus", poursuit-il. Enfin, ce professeur a rencontré l’épouse du suspect. "Elle venait pour les passages de grades, mais je ne lui ai jamais parlé ; elle était assez effacée", conclut-il.

Le parcours de Jérôme Barella, de 15h05 à 20h30, le 29 mai

Le domicile du suspect a été passé aux cribles selon BFMTV et des scellés ont été posés sur la maison. Le véhicule du suspect a par ailleurs été transféré vers l'Institut de recherche criminelles de la gendarmerie. Des "constatations extrêmement poussées" doivent y être menées. Les enquêteurs doivent notamment essayer de décrypter les équipements de ce véhicule plutôt "moderne" pour obtenir des précisions sur les déplacements du suspect, Jérome Barella.

Interrogé en garde à vue, le suspect a "reconnu avoir déposé l'enfant, à sa demande, aux abords de la piscine de Fleurance" le 29 mai, a indiqué le parquet, tout en précisant que "ses déclarations sont néanmoins apparues contradictoires et imprécises". À noter que l'homme "a été brièvement hospitalisé samedi 30 mai, peu après son interpellation par les gendarmes", indique La Dépêche du Midi. Il se plaignait de problèmes cardiaques.

Vers 15h05, Jérome Barella est donc filmé par la vidéosurveillance de la commune de Fleurance, transportant Lyhanna dans sa voiture. Il dit l’avoir déposée aux abords de la piscine municipale, or cette dernière était fermée ce jour-là. Entre 18h30 et 20 heures, il est aperçu par plusieurs témoins à la fête de l’école primaire de sa plus jeune fille, dans le village de Montestruc-sur-Gers où il réside. "Le suspect était présent à la fête de l’école pour la bonne raison que sa fille participait au spectacle", indique Anne-Marie Pisoni, la maire de la commune, pendant le JT de 20 Heures de France 2. "Mon fils, lui, l’a vu, il prenait la vidéo avec son téléphone, il était tout souriant", indique un autre habitant.

Ensuite, il serait retourné à Fleurance alerter les parents d’une amie de Lyhanna de sa disparition. "Le téléphone de mon conjoint a sonné. Il m’a dit : 'C’est Jérôme. Je le rappellerai après'. Il a insisté plusieurs fois et, à 20h15, 20h30, on a entendu sonner à la maison et c’était lui. Il nous a dit : 'La petite Lyhanna a disparu. Vous ne l’avez pas vue ?'", révèle à France 2 Audrey Portalié, maman d’une amie de Lyhanna. Selon elle, le suspect aurait demandé si Lyhanna avait pu fuguer. Enfin, plusieurs témoins disent ensuite l’avoir vu participer aux premières battues avant son interpellation samedi 30 mai.

Lors de sa première audition, Jérôme Barella a nié avoir vu la collégienne de 11 ans le jour de sa disparition, même s'il a reconnu la connaître pour être une amie de sa fille aînée, selon les informations du Parisien. Ce n’est qu'après que les gendarmes lui ont montré les images de vidéosurveillance ayant permis de l'identifier dans la voiture qu'il a reconnu avoir fait monter Lyhanna dans son véhicule. Il a ensuite indiqué l'avoir déposée à la piscine. Un changement de version qui a alerté les enquêteurs.