Mort de Lyhanna : plaintes, suspect, témoignages... Le point sur l'enquête

L'affaire Lyhanna, retrouvée morte quelques jours après sa disparition dans le Gers, met en lumière les dysfonctionnements dans le traitement des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs. Le principal suspect, Jérôme Barella, est visé par neuf procédures, incarcéré et placé à l'isolement dans une prison du sud de la France.

La mort de Lyhanna a été confirmée après l'identification du corps découvert le 4 juin 2026 dans un silo agricole de Puycasquier, à 15 km de Fleurance (Gers). L'adolescente de 11 ans avait été portée disparue le vendredi 29 mai après avoir été vue pour la dernière fois en voiture avec le principal suspect. Les causes de la mort de Lyhanna restent indéterminées à ce stade. De nouvelles analyses des tissus et organes prélevés lors de l'autopsie vont être menées afin de détecter d’éventuelles lésions, maladies ou anomalies invisibles à l’œil nu. L'objectif est de rechercher des signes d’asphyxie. Ces analyses pourraient prendre plusieurs jours ou semaines. Les obsèques de Lyhanna se tiendront vendredi 12 juin "dans la plus stricte intimité", à la demande de la famille de la collégienne, a annoncé l'avocat des parents, François Roujou de Boubée. L’enterrement aura lieu à 14h30 au cimetière de Fleurance.

Jérôme Barella, principal suspect, a été mis en examen, placé en détention provisoire dans une prison du sud de la France et placé à l'isolement. L’homme de 41 ans, connaissait Lyhanna et travaillait anciennement sur le site agricole où le corps a été retrouvé. Il est également visé par neuf procédures concernant des violences sexuelles sur des mineurs, dont plusieurs plaintes pour viols.

Selon les informations de RTL, le père de Jérôme Barella, principal suspect dans le meurtre de Lyhanna, a été, lui aussi, accusé de viols. Une des petites-filles de sa compagne de l'époque - qui n'est pas une fille de Jérôme - dénonce des faits entre 2010 et 2013 au domicile de son grand-père. Une plainte a été déposée en 2013 avant un non-lieu en 2021. Une enquête contre lui sur d'autres faits d'agression sexuelle a été réouverte, selon le parquet de Béziers. Le frère de Jérôme Barella a été mis en examen pour viol sur deux anciennes compagnes mercredi 10 juin. Il a été placé sous contrôle judiciaire, a annoncé le parquet d'Agen.

Les premières réponses du gouvernement dans l'affaire Lyhanna

Marie-Suzanne Le Quéau, procureure générale près la cour d’appel de Paris, se dit "bouleversée" sur BFMTV, jeudi 11 juin par la mort de Lyhanna. "Si nous voulons recréer ce lien de confiance très altéré entre les Français et la justice, nous devons rendre des comptes sur la manière dont ce dossier a été traité", estime-t-elle. "Il est important d'avoir les explications de ceux qui ont traité concrètement cette affaire, que ce soit les magistrats du parquet de Toulouse et d'Auch ou les gendarmes qui se sont vus confier ce dossier", tout en soulignant le manque de moyens à la disposition de la justice.

Face au drame de l'affaire Lyhanna, "nous devons avancer avec gravité, mais aussi avec méthode" a déclaré mercredi 10 juin Sébastien Lecornu. "Face à une violence qui progresse dans notre société, nous devons agir avec fermeté, mais aussi avec sang-froid. Il ne s'agit pas de faire une loi à chaque drame. Il s'agit d'adapter nos outils à l'évolution de cette violence et de construire, avec le Parlement, les réponses dont notre pays a besoin", a-t-il ajouté promettant la transparence sur les dysfonctionnement survenus, la prise de responsabilité des services concernés et de l'Etat et des actions.

Dans ce dernier volet il a évoqué l'état des lieux des 70 000 plaintes concernant des violences sur mineurs, le renforcement du "projet de loi sur la protection de l'enfance [...] par de nouvelles dispositions" et un décret pour "rendre obligatoire la motivation des classements sans suite dans les affaires criminelles concernant des mineurs". De son côté, Emmanuel Macron estime qu'on "ne répond pas à un drame par des cris (...) la précipitation et la démagogie sont des réponses qui ne sont pas à la hauteur et qui ne sont pas respectueuses", estime le chef de l'État, selon des propos rapportés par Maud Bregeon, porte-parole de l'exécutif.

Lundi 8 juin, le ministre de la Justice Gérald Darmanin déclarait ce que l'État n'avait "manqué ni de moyens ni de loi" pour empêcher la mort de Lyhanna. Une version extrêmement commentée depuis, et largement contredite. Mardi, l'avocat de la famille de Lyhanna déplorait justement le "manque de moyens dans les procédures". "On n'est pas en capacité de traiter tous les dossiers, il y en a trop", regrette de son côté une policière auprès de franceinfo. Elle parle d'un "logiciel de procédure qui est complètement obsolète, qui fonctionne mal". Le tribunal d'Auch, lui, a tenu à mentionner les chiffres de leur cadence effrénée, affirmant avoir reçu 10 000 plaintes en 2025 pour seulement "trois magistrats du parquet pour une population de 192 000 habitants". Enfin, le père d'Estelle Mouzin - victime de Michel Fourniret et disparue en 2003 - estime "surréaliste" que Gérald Darmanin ou Laurent Nuñez semblent découvrir seulement aujourd'hui "l'existence de dysfonctionnements au sein de leur ministère", sur BFMTV.

Les dysfonctionnements révélés par l'affaire Lyhanna poussent le gouvernement à se saisir du sujet. Le Premier ministre a convoqué plusieurs ministres mardi pour "arbitrer des mesures complémentaires utiles et efficaces" à ajouter au projet de loi sur la protection des enfants devant être examiné à l'Assemblée nationale en juillet. Il a décidé l'ajout de deux mesures : le passage de la peine pour des viols en série sur des mineurs à la perpétuité et l'instauration d'un délai maximum de trois mois aux magistrats pour réaliser les actes d'enquêtes pour les crimes sur mineurs. Des députés demandent par ailleurs l'examen d'une proposition de loi "intégrale" sur les violences sexuelles contre les femmes et les enfants en juillet ou en septembre. Sur TF1, le ministre de l'Éducation nationale Edouard Geffrey a dit vouloir la mise en place d'"un fichier d'interdits d'école" visant à interdire l'entrée dans les établissements aux personnes considérées comme dangereuses pour les enfants.

Les procédures judiciaires visent le principal suspect, Jérôme Barella

Une enquête pour "enlèvement et séquestration de mineure" a été ouverte et a été transmuée en information judiciaire le lundi 1er juin, a annoncé le parquet d’Auch dans un communiqué. Clémence Meyer, procureure de la République dans le Gers, a ainsi annoncé que le parquet d'Auch se dessaisissait de l'affaire pour "le parquet d'Agen, pôle criminel". Jérome Barella a d'abord été déféré devant le tribunal judiciaire d’Agen avant d'être finalement mis en examen lundi 1er juin pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans, crime puni de 30 ans de réclusion criminelle. Il a également été placé en détention provisoire. Il reste, à ce stade, présumé innocent. Cet homme, marié et père de deux filles âgées de 7 et 11 ans dont l'une est une amie de Lyhanna, est connu de la famille de l'adolescente disparue.

Quatre nouvelles procédures ont été ouvertes contre Jérôme Barella depuis sa mise en examen pour le meurtre de Lyhanna, portant à neuf le nombre d'"affaires" contre le suspect, indique la chaîne info, dimanche 7 juin. "Trois nouvelles plaintes et un signalement de l’ASE ont été portés à la connaissance du parquet", apprend-on.

Lors d'un point presse du 3 juin, la procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer faisait le point sur toutes les procédures concernant Jérôme Barella - 41 ans, domicilié à Montestruc-sur-Gers, principal suspect dans la disparition de Lyhanna - menée par son parquet lors d'une conférence de presse. Elle a fait état de "trois procédures" anciennes en plus des enquêtes en cours : un renseignement de 2017 classé sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en 2022 et reçue par le parquet d'Auch en 2024 également classée sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en août 2025 pour laquelle une affaire est en cours et une plainte pour viol sur mineur déposée le mercredi 3 juin 2026. En plus de l'affaire Lyhanna, donc, et des quatre nouvelles procédures évoquées par BFMTV.

La première procédure concernant le principal suspect dans la disparition de Lyhanna est un renseignement judiciaire "établi en 2017 par la mère d’une jeune fille de 17 ans" qui venait de découvrir que sa fille entretenait une relation avec cet homme. L'adolescente avait alors évoqué une relation consentie. "Au regarde de l’âge [de la jeune fille], il n'y a eu aucune infraction susceptible d’être enregistrée", a ajouté la procureure. L'affaire a été classée sans suite en février 2018.

Une autre procédure mettant en cause Jérôme Barella "a été reçue par le parquet d’Auch en janvier 2024". Celle-ci fait suite à "une plainte déposée en 2022" et dénonçant un "viol sur mineur de 15 ans commis courant 2020". La plainte déposée au commissariat de Béthune a d'abord été prise en charge par le parquet de Béthune avant d'être transmise au parquet d'Auch en 2024 en raison du lieu de domiciliation du suspect. Les actes d’enquête diligentés, notamment des examens médico-légaux, n’ont pas "permis d’étayer les déclarations" de la fillette. L'affaire a donc été classée sans suite.

Selon les révélations de RTL, Jérôme B. est accusé d'avoir violé la fille d'un ami qui était venue en visite avec sa famille. La plainte intervenait toutefois à l'époque dans un contexte de séparation difficile des parents de la fillette. Les examens médico-légaux tout comme l'expertise psychologique et les témoignages n'avaient pas non plus permis d'étayer les déclarations de l'enfant alors âgée de 9 ans.

La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, est aussi revenue sur la plainte déposée en août 2025 par une mère dénonçant un viol sur sa fille mineure. "La plainte a été déposée le 22 août 2025", auprès du parquet de Toulouse qui s'est dessaisi de l'affaire au profit du parquet d'Auch en octobre 2025. "Le 27 août, la plaignante a été entendue et a dénoncé des faits de viols qui auraient été commis sur sa personne par le mise en cause entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de ce dernier", a précisé la procureure. "Les examens médico-légaux et psychologiques ont été réalisés en septembre et octobre 2025", ajoute-t-elle. "Le 9 janvier 2026, la procédure a été adressée par le parquet d'Auch à la gendarmerie de Lectoure dans le Gers pour poursuite de l'enquête" qui est actuellement en cours.

Dans le cadre de l'enquête faisant suite à la plainte pour viol sur mineure déposée en août 2025, la procureure d'Auch a fait savoir que, le 23 janvier 2026, le parquet avait prescrit "un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires" dont un complément d'audition de la mère de la mineure, des auditions de témoins, des réquisitions téléphoniques. "Il a été prescrit à l'issue de ces actes d'enquête en placement en garde à vue du mis en cause pour audition", mais Clémence Meyer a rappelé que "dans une enquête pénale, l’audition du mis en cause est toujours le dernier acte d’enquête à effectuer" et que "cette enquête était en cours au moment de la disparition".

Une plainte pour viol sur mineur a aussi été déposée contre Jérôme Barella, principal suspect dans la disparition de Lyhanna, mercredi 3 juin. "Les faits se seraient déroulés lors d’une soirée pyjama, l’été dernier", au domicile du mis en cause, Jérôme Barella, à Montestruc-sur-Gers, où trois ou quatre mineures étaient conviées. Nicolas, le père de la victime, exprime sa colère : "Je ne comprends pas pourquoi il faut attendre qu’une jeune fille disparaisse pour que les choses soient prises au sérieux". "Des caresses sur les fesses quand elle sortait de l’eau..." sont évoquées par La Dépêche du Midi. "Ma fille, elle a subi ça à la soirée pyjama, le lendemain matin, quand il a voulu la réveiller, il l'a réveillée en lui caressant les fesses", raconte-t-il, cette fois-ci à Franceinfo.

Les parents de deux filles de 11 ans ont à leur tour porté plainte lundi 8 juin contre Jérôme Barella, pour des agressions sexuelles commises en 2025 lors de soirées pyjamas organisées pour la fille du suspect numéro un dans la disparition de Lyhanna. Enfin, le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray a annoncé mercredi 10 juin sur TF1, que Jérôme Barella a été suspendu alors qu'il était agent de la région Occitanie, il y a cinq ans, après un signalement. "Un signalement a été émis par une proviseure alors qu'il était agent de la région car il avait une relation par SMS avec une élève (...) Il a été immédiatement suspendu et licencié", précise le ministre.

Une plainte pour viol déposée en 2025, le témoignage choc de la petite Rosa

Une plainte pour viols a été déposée contre le suspect en août 2025 par la mère d'une fillette âgée de 11 ans au moment des faits et prénommée Rosa. La mère de l'enfant a expliqué sur BFMTV qu'à l'époque sa fille avait changé de comportement depuis plusieurs mois et posait beaucoup de questions sur la sexualité. Elle aurait finalement révélé, en larmes, à sa mère et son compagnon avoir été violée à plusieurs reprises par Jérôme Barella, qui se trouve être le père d'une amie à elle, qu'elle côtoyait dans le cadre d'un sport commun. Ces viols qui auraient été commis entre septembre 2024 et mai 2025.

Rosa était "amie avec les enfants de Jérôme Barella" et se rendait "régulièrement à son domicile pour jouer avec ses copines", révèle BFMTV. Après plusieurs questions de l'adolescente au sujet du sexe, le conjoint d'Audrey, la maman, se doute de quelque chose. "Quand mon ex-compagnon a posé la question 'est ce qu'il t'a violée?' Ma fille a répondu 'oui'", raconte-t-elle. "Je me suis écroulée", concède la maman.

Affaire Lyhanna: elle accuse le suspect d'avoir violé sa fille pic.twitter.com/Uo6qfcQJ7i — BFM (@BFMTV) June 3, 2026

"Elle nous a décrit des pénétrations, en disant que ça lui avait fait très mal", explique la mère de famille. "Il dit qu'il va se pendre, qu'il va se suicider si elle ne dit pas qu'elle a menti", se souvient-elle. Justement, sous la pression, Rosa déclare qu'elle a menti alors qu'elle n'a que 11 ans. Mais avec les détails donnés par sa fille, Audrey se rend compte qu'elle disait vrai. En août 2025, Rosa et Audrey déposent plainte auprès de la gendarmerie mais neuf mois plus tard, en juin 2026, "le suspect n'a jamais été entendu sur ce dossier". "J'ai appelé les policiers, et ils m'ont dit clairement que je les saoûle et que si je n'arrête pas d'appeler, ils déposeraient une main courante pour harcèlement", regrette la maman de Rosa.

La procureure d'Auch a assuré le 3 juin avoir été récupéré l'affaire initiée par le parquet de Toulouse en octobre 2025. Elle soutient que la gendarmerie de Lectoure (Gers) a été informée de la poursuite de l'enquête le 6 janvier et que des actes d'enquête complémentaires ont été prescrits à la gendarmerie le 23 janvier ainsi que le placement en garde à vu du suspect en vue d'une audition après les actes d'enquête. Le parquet confirme cependant qu'il n'y a eu "aucune audition" du suspect, celle-ci étant le dernier acte d'enquête à mener.L'une des avocates de l'homme mis en examen le défend et confirme : "Mon client est toujours présumé innocent, il n’a jamais été entendu dans le cadre de cette enquête, il n’a jamais été interrogé".

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez a annoncé mercredi 3 juin l'ouverture d'une enquête administrative pour "identifier d'éventuels dysfonctionnements" dans le traitement de cette plainte pour viols sur mineure déposée en 2025 contre le principal suspect. Elle sera confiée à l'inspection générale de la Justice et à l'inspection générale de la gendarmerie, précise Laurent Nuñez. "Quels sont les actes d'enquête qui ont été engagés, quelles suites ont été données ?" s'interroge le ministre, qui répondait au député Liot du Gers David Taupiac, lors de la séance des questions au gouvernement dans la chambre basse du Parlement.

Un examen médico-légal attestait de lésions compatibles avec les viols décrits dès septembre 2025, révèle ce jeudi BFMTV. Cela concerne bien la petite Rosa. Le 11 septembre 2025, la jeune fille a subi un "examen médico-légal aux unités médico-judiciaires, qui a attesté de la présence de lésions pouvant être compatibles avec les viols qu'elle avait décrits", dit BFMTV, confirmant une information du Figaro. Autrement dit, depuis cette date, les déclarations de la jeune fille pouvaient être jugées crédibles par la gendarmerie et le parquet de Toulouse. "Le suspect n'a pourtant jamais été auditionné", abonde la chaîne info. De son côté, la maman de Rosa assure n'avoir "jamais su quels étaient les résultats de cet examen, malgré ses multiples demandes".

Franceinfo a eu accès au contenu de la plainte déposée en août 2025 contre Jérôme Barella par la mère de Rosa pour viols sur mineure. Le document révèle des dysfonctionnements judiciaires entourant l'affaire Jérôme Barella, bien avant le drame de la petite Lyhanna. La plainte dévoile le témoignage glaçant d'une mère et de sa fille alors âgée de 10 ans qui accusent celui qui était un proche de viols répétés confirmés par des examens médicaux. Malgré la précision des faits consignés dans cette plainte et la détresse de la famille, les forces de l'ordre n'ont jamais auditionné le suspect au cours des mois qui ont suivi.

Soirées pyjamas et comportements inappropriés de Jérôme Barella

L'homme de 41 ans et principal suspect connaissait Lyhanna selon les parents de l'adolescente. "Il venait au collège tous les matins (...). Il amenait des goûters à Lyhanna tous les jours. Elle nous a dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle", raconte-t-elle au micro de M6. Certains comportements avaient d'ailleurs alerté les parents, notamment après une soirée pyjama chez l'une des fille du suspect : "Elle a fait une soirée pyjama en début d'année scolaire chez Sofia, sa meilleure amie (...). On a demandé si ça avait été plus loin. Elle nous a regardés un peu choquée, sans trop comprendre de quoi on parlait. Elle m'a dit que non, qu'il avait juste joué avec elle, comme un papa qui jouerait avec sa fille", précise-t-elle auprès de BFMTV.

"Ils avaient senti qu’il y avait eu un comportement inapproprié, sans forcément parler d’agression sexuelle, mais en tout cas, un comportement qui n’était pas adapté à un père qui reçoit les amis de sa fille pour une soirée pyjama. Lyhanna en avait parlé à sa mère qui avait stoppé tout contact", a expliqué l'avocat des parents à Sud Ouest.

Jérôme Barella aurait déjà eu des comportements inappropriés avec une autre jeune fille selon les informations de BFMTV. L'homme, qui a assuré des remplacements en tant qu'agent d'entretien contractuel dans différents lycées du Gers pendant environ trois ans à compter de septembre 2018, a vu un de ses contrats prendre fin après une procédure disciplinaire en février 2021. Celle-ci faisait suite à un signalement de la proviseure concernant des messages insistants que le suspect avait envoyés à une lycéenne sur les réseaux sociaux.

Au micro de RMC, le professeur de sport de l'homme soupçonné d'avoir enlevé la jeune Lyhanna, a déclaré mercredi 3 juin qu'il avait des soupçons concernant Jérôme Barella. "Nous trouvions qu’il passait trop de temps avec les enfants ; en particulier avec une gamine qui prenait elle aussi des cours de sport", explique-t-il. "On l’avait toujours à l’œil. Hélas, je ne suis pas allé jusqu’à le virer du club. C’est affreux", dit-il.

"J’ai appris seulement hier que la maman de cette gamine de notre club, auquel Jérôme B. semblait très attaché, avait porté plainte. Elle m’a appelé, m’a expliqué qu’elle avait déposé plainte pour viol contre Jérôme B. Comme elle avait déménagé en juin avec sa fille, elle ne m’avait pas informé de la plainte et la gendarmerie ne m’avait pas informé non plus", poursuit-il. Enfin, ce professeur a rencontré l’épouse du suspect. "Elle venait pour les passages de grades, mais je ne lui ai jamais parlé ; elle était assez effacée", conclut-il.

Le parcours de Jérôme Barella le jour de la disparition de Lyhanna

Le domicile du suspect a été passé aux cribles selon BFMTV et des scellés ont été posés sur la maison. Le véhicule du suspect a par ailleurs été transféré vers l'Institut de recherche criminelles de la gendarmerie. Des "constatations extrêmement poussées" doivent y être menées. Les enquêteurs doivent notamment essayer de décrypter les équipements de ce véhicule plutôt "moderne" pour obtenir des précisions sur les déplacements du suspect, Jérome Barella.

Interrogé en garde à vue, le suspect a "reconnu avoir déposé l'enfant, à sa demande, aux abords de la piscine de Fleurance" le 29 mai, a indiqué le parquet, tout en précisant que "ses déclarations sont néanmoins apparues contradictoires et imprécises". À noter que l'homme "a été brièvement hospitalisé samedi 30 mai, peu après son interpellation par les gendarmes", indique La Dépêche du Midi. Il se plaignait de problèmes cardiaques.

Vers 15h05, Jérome Barella est donc filmé par la vidéosurveillance de la commune de Fleurance, transportant Lyhanna dans sa voiture. Il dit l’avoir déposée aux abords de la piscine municipale, or cette dernière était fermée ce jour-là. Entre 18h30 et 20 heures, il est aperçu par plusieurs témoins à la fête de l’école primaire de sa plus jeune fille, dans le village de Montestruc-sur-Gers où il réside. "Le suspect était présent à la fête de l’école pour la bonne raison que sa fille participait au spectacle", indique Anne-Marie Pisoni, la maire de la commune, pendant le JT de 20 Heures de France 2. "Mon fils, lui, l’a vu, il prenait la vidéo avec son téléphone, il était tout souriant", indique un autre habitant.

Ensuite, il serait retourné à Fleurance alerter les parents d’une amie de Lyhanna de sa disparition. "Le téléphone de mon conjoint a sonné. Il m’a dit : 'C’est Jérôme. Je le rappellerai après'. Il a insisté plusieurs fois et, à 20h15, 20h30, on a entendu sonner à la maison et c’était lui. Il nous a dit : 'La petite Lyhanna a disparu. Vous ne l’avez pas vue ?'", révèle à France 2 Audrey Portalié, maman d’une amie de Lyhanna. Selon elle, le suspect aurait demandé si Lyhanna avait pu fuguer. Enfin, plusieurs témoins disent ensuite l’avoir vu participer aux premières battues avant son interpellation samedi 30 mai.

Lors de sa première audition, Jérôme Barella a nié avoir vu la collégienne de 11 ans le jour de sa disparition, même s'il a reconnu la connaître pour être une amie de sa fille aînée, selon les informations du Parisien. Ce n’est qu'après que les gendarmes lui ont montré les images de vidéosurveillance ayant permis de l'identifier dans la voiture qu'il a reconnu avoir fait monter Lyhanna dans son véhicule. Il a ensuite indiqué l'avoir déposée à la piscine. Un changement de version qui a alerté les enquêteurs.

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