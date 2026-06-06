Mort de Lyhanna : une autopsie pour rien ? Ce que révèlent et ce que cachent encore les résultats

L'autopsie réalisée sur le corps retrouvé à proximité d'un silo agricole a permis de confirmer qu'il s'agissait bien de Lyhanna, a annoncé vendredi le procureur. Les causes du décès restent pour le moment indéterminées.

L'essentiel :

Le corps retrouvé jeudi dans un silo agricole est bien celui de la jeune Lyhanna, 11 ans, portée disparue depuis le 29 mai dernier. L’autopsie a permis d'identifier la collégienne.

jeudi dans un silo agricole est bien celui de la jeune Lyhanna, 11 ans, portée disparue depuis le 29 mai dernier. L’autopsie a permis d'identifier la collégienne. Ce que dit l'autopsie : le procureur de la République d'Agen a confirmé vendredi qu’il s’agissait bien de la collégienne. "L’identification de la victime est confirmée, au moyen d’une comparaison d’ADN", a-t-il déclaré dans un communiqué.

: le procureur de la République d'Agen a confirmé vendredi qu’il s’agissait bien de la collégienne. "L’identification de la victime est confirmée, au moyen d’une comparaison d’ADN", a-t-il déclaré dans un communiqué. Ce qu'elle ne dit pas : les causes de la mort de Lyhanna ne sont pas encore connues. "Les médecins légistes, en l'état de leurs investigations, ne sont pas aujourd'hui en mesure d'indiquer quelles sont les causes de la mort. Dès lors, des examens et expertises complémentaires ont été ordonnés et vont être diligentés", a précisé le procureur de la République d'Agen.

: les causes de la mort de Lyhanna ne sont pas encore connues. "Les médecins légistes, en l'état de leurs investigations, ne sont pas aujourd'hui en mesure d'indiquer quelles sont les causes de la mort. Dès lors, des examens et expertises complémentaires ont été ordonnés et vont être diligentés", a précisé le procureur de la République d'Agen. Jérôme Barella reste le principal suspect dans l’affaire Lyhanna. L’homme de 41 ans connaît bien le site agricole où le corps a été retrouvé puisqu’il y a travaillé par le passé. Le profil de l’individu est au centre de cette enquête puisque plusieurs plaintes pour viol sur mineur ont été déposées contre lui. Deux procédures datent de 2022 et 2025, soit bien avant l’affaire Lyhanna, et deux nouvelles plaintes ont été déposées les mercredi 3 et jeudi 4 juin.

reste le principal suspect dans l’affaire Lyhanna. L’homme de 41 ans connaît bien le site agricole où le corps a été retrouvé puisqu’il y a travaillé par le passé. Le profil de l’individu est au centre de cette enquête puisque plusieurs plaintes pour viol sur mineur ont été déposées contre lui. Deux procédures datent de 2022 et 2025, soit bien avant l’affaire Lyhanna, et deux nouvelles plaintes ont été déposées les mercredi 3 et jeudi 4 juin. Le gouvernement a pris la parole sur cette affaire. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a parlé d’un "immense échec" et a tenu à présenter ses excuses à la famille de la victime. Selon lui, des dysfonctionnements ont eu lieu dans "le suivi des plaintes" déposées ces dernières années contre le suspect. À noter que la plus ancienne plainte a été classée sans suite et celle d'août 2025 fait l'objet d'une enquête, mais a révélé des dysfonctionnements dans la procédure. "L’institution judiciaire n’a pas su protéger" Lyhanna, selon Gérald Darmanin.

En direct

10:25 - Marche blanche en hommage à Lyhanna : que sait-on ? Un hommage à la jeune Lyhanna est prévu ce dimanche après-midi à Fleurance (Gers), commune dans laquelle la collégienne a disparu. Une marche blanche aura lieu à partir de 15 heures, depuis le square de Verdun, près du collège où la jeune fille était scolarisée. Les parents de la victime seront présents, selon leur avocat. Ils "remercient le maire de Fleurance de son initiative" et "les maires présents à leurs côtés depuis le début des recherches de bien vouloir les accompagner". Il est d'ailleurs précisé qu'"aucune autre présence politique n'est souhaitée" à cette marche blanche, qui doit se finir vers 19h dans la commune. 09:20 - Jérôme Barella : ce que révèle une mère de famille sur le comportement de l'homme Les témoignages contre Jérôme Barella, principal suspect dans l'affaire Lyhanna, se succèdent ces derniers jours. De nouvelles plaintes ont été déposées contre l'homme de 41 ans. Sur RTL, une mère de famille raconte comment Jérôme Barella a tenté d'approcher sa fille. "Il a demandé si ma fille pouvait lui donner son numéro de portable. Il m'a demandé si elle pouvait venir marcher 10 km avec lui et sa fille. J'ai dit que non, qu'elle ne le connaissait pas, qu'elle n'avait pas à partir avec cet homme", confie-t-elle au micro de la radio. Cette mère fait part de sa tristesse après la mort de Lyhanna. "J'en pleure", "j'en fais des cauchemars", assure-t-elle. 08:57 - Le témoignage clé d'un ancien collègue de Jérôme Barella Un lien entre Jérôme Barella, principal suspect dans l'affaire Lyhanna, et le lieu où le corps de la collégienne a été retrouvé a bien été établi. Il a travaillé pendant plusieurs années sur le site agricole. Un ancien collègue de Jérôme Barella a pris la parole au micro de France 2, vendredi 5 juin. C'est cet homme qui a parlé du silo aux enquêteurs. "C'est un endroit qui est très isolé, en pleine campagne. Il ne sert plus depuis plusieurs années. Il y a plusieurs possibilités de cacher un corps là-bas puisque lui-même connaissait très bien ce site", raconte cet ancien collègue. 05/06/26 - 23:30 - Les parents de Lyhanna présents dimanche à la marche blanche de Fleurance FIN DU DIRECT - Dans un communiqué de leur avocat, les parents de la petite Lyhanna annoncent qu'ils seront bien présents ce dimanche à la marche blanche organisée dans leur ville. Ils "remercient le maire de Fleurance de son initiative" et "invitent les maires présents à leurs côtés depuis le début des recherches de bien vouloir les accompagner". 05/06/26 - 22:46 - Une marche blanche en hommage à Lyhanna organisée ce dimanche Une marche blanche, en hommage à Lyhanna, aura lieu dimanche 7 juin à Fleurance (Gers). Le départ est prévu à partir de 15 heures. Les participants sont invités à se rendre au square de Verdun. L'arrivée, elle, se fera place Marcadet. 05/06/26 - 22:17 - Des associations appellent à manifester lundi après l'affaire Lyhanna Plusieurs associations luttant contre les violences sexuelles et les violences faites aux femmes et aux enfants appellent à manifester le lundi 8 juin "devant le ministère de la Justice et les tribunaux de France" en réaction à l'affaire Lyhanna. Consigne est donnée de se ranger derrière le slogan "Je suis Lyhanna". "Le peuple est en colère. Les affaires se cumulent et se ressemblent. Les enfants en paient le prix fort", dénonce le Collectif enfantiste sur ses réseaux sociaux. Il est rejoint par la Fondation des Femmes, qui réclame "une loi intégrale contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, financée, et qui comprenne la prévention, la justice et la réparation". Le collectif Nous Toutes appelle aussi à manifester. 05/06/26 - 21:44 - En répercussion à l'affaire Lyhanna, cette proposition déposée par Éric Ciotti et les députés UDR Dans un communiqué, Éric Ciotti annonce ce vendredi soir que les députés UDR "ont déposé une proposition de loi visant à supprimer les aménagements de peine et à mettre fin à la confusion des peines pour les auteurs de crimes et délits commis sur des mineurs". Il est aussi question de "renforcer l’information et la place des victimes dans les décisions relatives à l’exécution des peines". 05/06/26 - 21:14 - L'Éducation nationale se "joindra à l’enquête administrative engagée" à la suite de la mort de Lyhanna Dans un post publié sux X ce vendredi soir, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a eu un mot pour la famille et les proches de Lyhanna, avant d'annoncer : "Nous devons faire toute la lumière sur ce qui s’est passé, c’est pourquoi l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche se joindra à l’enquête administrative engagée, dont les conclusions seront rendues publiques." Toutes mes pensées vont aux parents de Lyhanna, à sa famille, à ses proches, frappés par une indicible souffrance. Aucun mot n'est à la hauteur de ce que nous ressentons.



Je pense aussi à ses camarades du collège de Fleurance, à ses professeurs, à toute la communauté éducative — Édouard Geffray (@EdouardGeffray) June 5, 2026 05/06/26 - 20:49 - Après l'identification du corps de Lyhanna, Jérôme Barella bientôt convoqué par le juge d'instruction Principal suspect dans l'affaire Lyhanna, Jérôme Barella va être à nouveau convoqué devant le juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour meurtre. Ce jour-là, un interrogatoire de première comparution se tiendra, en présence de son avocate. Il pourra éventuellement parler de l'affaire Lyhanna et répondre aux questions du juge. À noter toutefois que lors de son premier interrogatoire, avant sa toute première mise en examen, il avait préféré garder le silence, ce qui est aussi son droit. 05/06/26 - 20:19 - Gérald Darmanin présente ses excuses à la famille de Lyhanna Invité du 20 Heures de TF1 ce vendredi soir, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a reconnu que "l'institution judiciaire n'a pas su protéger cette petite fille". Le garde des Sceaux a donc présenté, "au nom de la Justice, comme ministre", ses "excuses à cette famille et aux Français". "A priori, oui, il y a eu des défaillances dans l'organisation du service public de la Justice et aussi chez les forces de l'ordre [...] Nous avons failli", a-t-il reconnu. Affaire Lyhanna : "L'institution judiciaire n'a pas su protéger cette petite fille, j'en tirerai toutes les conséquences", @GDarmanin qui "au nom de la Justice, comme ministre" présente ses "excuses à cette famille et aux Français"



#LE20H avec @ACCoudray pic.twitter.com/DUwEU2vwPQ — TF1Info (@TF1Info) June 5, 2026 05/06/26 - 19:47 - Cette autre plainte déposée jeudi soir contre Jérôme Barella, grâce à la médiatisation de l'affaire Lyhanna Une mère de famille a déposé plainte contre Jérôme Barella, dans les Côtes-d'Armor, à Saint-Brieuc, jeudi soir. Selon les informations de BFMTV, une première plainte avait été déposée contre X par la mère de famille pour viol sur mineure en avril 2026. Faute d'éléments, l'enquête n'avait pas pu progresser. En découvrant la photo de la maison de Jérôme Barella dans les médias grâce à la médiatisation de l'affaire Lyhanna, la mère de famille a reconnu l'habitation qui se trouvait près de là où elle habitait au moment des faits, qui remonteraient à 2023, la famille ayant semble-t-il déménagé depuis. Elle a donc décidé de montrer à sa fille la photo de Jérôme Barella. Elle aurait alors "reconnu son regard". 05/06/26 - 19:24 - L'enquête requalifiée après la découverte du corps de Lyhanna L'autopsie ayant permis de confirmer qu'il s'agissait bien du corps de la jeune Lyhanna, le parquet d'Agen a requalifié l'enquête judiciaire pour "enlèvement, séquestration et meurtre d'une mineure de moins de 15 ans", apprend-on ce soir. 05/06/26 - 18:43 - Les causes de la mort de Lyhanna restent à établir Si l'autopsie du corps retrouvé jeudi dans un silo non loin de Fleurance a permis de déterminer qu'il s'agissait bien de Lyhanna, elle n'a pas pu établir les causes de la mort de la jeune collégienne de 11 ans. Des expertises complémentaires ont donc été diligentées. 05/06/26 - 18:35 - Le corps découvert jeudi est bien celui de la petite Lyhanna Le parquet d'Agen a publié son communiqué tant attendu sur les résultats de l'autopsie. Le corps d'enfant retrouvé jeudi 4 juin est bien celui de la petite Lyhanna qui avait disparu à la sortie du collège vendredi dernier. 05/06/26 - 17:54 - Le communiqué du parquet d'Agen imminent Le communiqué de presse du parquet d'Agen est attendu d'une minute à l'autre ce vendredi 5 juin. Dans ces lignes, "une information sera délivrée" sur l'affaire de la disparition de la petite Lyhanna, 11 ans, à Fleurance dans le département du Gers. LIRE PLUS

Tout savoir sur l'affaire Lyhanna :

La disparition de Lyhanna a été signalée le vendredi 29 mai 2026 vers 19 heures par ses proches. La dernière trace de l'adolescente de 11 ans remonte au jour même, vers 15 heures, lorsqu'elle a été aperçue "assise à l'ombre, sur un trottoir" aux abords de son établissement scolaire avant d'être vue par un témoin "après sa sortie du collège dans le véhicule d'un homme", a déclaré le parquet dans le week-end. Le conducteur est le principal suspect : Jérôme Barella. Il a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville.

Ce jeudi 4 juin, un corps a été retrouvé près du lieu de disparition de la jeune fille, révèle BFMTV. "Statistiquement, c'est forcément elle", a déclaré l'ex-commandant de la section de recherches d'Orléans, Jacques Fombonne, au micro d'une chaine info. "Il sera facile de la reconnaitre", dit-il. "Il faudra déterminer les causes de la mort et la chronologie". "Il est possible qu'il y ait plusieurs coups, une agression sexuelle avant le décès", poursuit-il.

Une enquête pour "enlèvement et séquestration de mineure" a été ouverte et a été transmuée en information judiciaire le lundi 1er juin, a annoncé le parquet d’Auch dans un communiqué. Clémence Meyer, procureure de la République dans le Gers, a ainsi annoncé que le parquet d'Auch se dessaisissait de l'affaire pour "le parquet d'Agen, pôle criminel".

Selon Clémence Meyer, Lyhanna n'avait jamais fugué et aucun élément n'orientait l'enquête vers une telle piste. Une hypothèse confirmée par les parents de Lyhanna : "C'est une certitude qu'elle a été enlevée, elle n'est pas partie d'elle-même", tous deux parlent d'une adolescente qui "ne serait jamais partie toute seule", au micro de France 3 Occitanie. En revanche, "si elle a confiance en quelqu'un, elle serait capable de monter dans la voiture". Un scénario qui corrobore la piste de l'enlèvement et de la séquestration.

Toutes les procédures concernant Jérôme Barella depuis 2017

Jérome Barella a d'abord été déféré devant le tribunal judiciaire d’Agen avant d'être finalement mis en examen lundi 1er juin pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans, crime puni de 30 ans de réclusion criminelle. Il a également été placé en détention provisoire. Il reste, à ce stade, présumé innocent. Cet homme, marié et père de deux filles âgées de 7 et 11 ans dont l'une est une amie de Lyhanna, est connu de la famille de l'adolescente disparue.

La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, a fait le point sur toutes les procédures concernant Jérôme Barella - 41 ans, domicilié à Montestruc-sur-Gers, principal suspect dans la disparition de Lyhanna - menée par son parquet lors d'une conférence de presse, mercredi 3 juin. Elle a fait état de "trois procédures" anciennes en plus des enquêtes en cours : un renseignement de 2017 classé sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en 2022 et reçue par le parquet d'Auch en 2024 également classée sans suite, une plainte pour viol sur mineur déposée en août 2025 pour laquelle une affaire est en cours et une plainte pour viol sur mineur déposée le mercredi 3 juin 2026.

La première procédure concernant le principal suspect dans la disparition de Lyhanna est un renseignement judiciaire "établi en 2017 par la mère d’une jeune fille de 17 ans" qui venait de découvrir que sa fille entretenait une relation avec cet homme. L'adolescente avait alors évoqué une relation consentie. "Au regarde de l’âge [de la jeune fille], il n'y a eu aucune infraction susceptible d’être enregistrée", a ajouté la procureure. L'affaire a été classée sans suite en février 2018.

Une autre procédure mettant en cause Jérôme Barella "a été reçue par le parquet d’Auch en janvier 2024". Celle-ci fait suite à "une plainte déposée en 2022" et dénonçant un "viol sur mineur de 15 ans commis courant 2020". La plainte déposée au commissariat de Béthune a d'abord été prise en charge par le parquet de Béthune avant d'être transmise au parquet d'Auch en 2024 en raison du lieu de domiciliation du suspect. Les actes d’enquête diligentés, notamment des examens médico-légaux, n’ont pas "permis d’étayer les déclarations" de la fillette. L'affaire a donc été classée sans suite.

Selon les révélations de RTL, Jérôme B. est accusé d'avoir violé la fille d'un ami qui était venue en visite avec sa famille. La plainte intervenait toutefois à l'époque dans un contexte de séparation difficile des parents de la fillette. Les examens médico-légaux tout comme l'expertise psychologique et les témoignages n'avaient pas non plus permis d'étayer les déclarations de l'enfant alors âgée de 9 ans.

La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, est aussi revenue sur la plainte déposée en août 2025 par une mère dénonçant un viol sur sa fille mineure. "La plainte a été déposée le 22 août 2025", auprès du parquet de Toulouse qui s'est dessaisi de l'affaire au profit du parquet d'Auch en octobre 2025. "Le 27 août, la plaignante a été entendue et a dénoncé des faits de viols qui auraient été commis sur sa personne par le mise en cause entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de ce dernier", a précisé la procureure. "Les examens médico-légaux et psychologiques ont été réalisés en septembre et octobre 2025", ajoute-t-elle. "Le 9 janvier 2026, la procédure a été adressée par le parquet d'Auch à la gendarmerie de Lectoure dans le Gers pour poursuite de l'enquête" qui est actuellement en cours.

Dans le cadre de l'enquête faisant suite à la plainte pour viol sur mineure déposée en août 2025, la procureure d'Auch a fait savoir que, le 23 janvier 2026, le parquet avait prescrit "un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires" dont un complément d'audition de la mère de la mineure, des auditions de témoins, des réquisitions téléphoniques. "Il a été prescrit à l'issue de ces actes d'enquête en placement en garde à vue du mis en cause pour audition", mais Clémence Meyer a rappelé que "dans une enquête pénale, l’audition du mis en cause est toujours le dernier acte d’enquête à effectuer" et que "cette enquête était en cours au moment de la disparition".

Enfin, une nouvelle plainte pour viol sur mineur a été déposée contre Jérôme Barella, principal suspect dans la disparition de Lyhanna, ce mercredi 3 juin a confirmé la procureure Clémence Meyer. Elle n'a cependant pas précisé le contexte ou la nature des faits. "Les faits se seraient déroulés lors d’une soirée pyjama, l’été dernier", au domicile du mis en cause, Jérôme Barella, à Montestruc-sur-Gers, où trois ou quatre mineures étaient conviées. Nicolas, le père de la victime, exprime sa colère : "Je ne comprends pas pourquoi il faut attendre qu’une jeune fille disparaisse pour que les choses soient prises au sérieux". "Des caresses sur les fesses quand elle sortait de l’eau..." sont évoquées par La Dépêche du Midi. "Ma fille, elle a subi ça à la soirée pyjama, le lendemain matin, quand il a voulu la réveiller, il l'a réveillée en lui caressant les fesses", raconte-t-il, cette fois-ci à Franceinfo.

La procureure Clémence Meyer a indiqué qu'"en parallèle de l'information judiciaire ouverte pour 'enlèvement et séquestration'" après la disparition de Lyhanna, "les enquêtes judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs vont se poursuivre, et vraisemblablement faire l’objet d’un regroupement afin de les traiter à la lumière les unes des autres". Elle a également jugée "envisageable que la procédure qui avait fait l’objet d’un classement sans suite en 2024 soit réexaminée à la lumière des événements récents pour envisager une reprise des investigations".

Une enquête administrative ouverte sur le traitement de la plainte de 2025

Une plainte pour viols a donc été déposée contre le suspect en août 2025 par la mère d'une fillette âgée de 11 ans au moment des faits et prénommée Rosa. La mère de l'enfant a expliqué sur BFMTV qu'à l'époque sa fille avait changé de comportement depuis plusieurs mois et posait beaucoup de questions sur la sexualité. Elle aurait finalement révélé, en larmes, à sa mère et son compagnon avoir été violée à plusieurs reprises par Jérôme Barella, qui se trouve être le père d'une amie à elle, qu'elle côtoyait dans le cadre d'un sport commun. Ces viols qui auraient été commis entre septembre 2024 et mai 2025.

Rosa était "amie avec les enfants de Jérôme Barella" et se rendait "régulièrement à son domicile pour jouer avec ses copines", révèle BFMTV. Après plusieurs questions de l'adolescente au sujet du sexe, le conjoint d'Audrey, la maman, se doute de quelque chose. "Quand mon ex-compagnon a posé la question 'est ce qu'il t'a violée?' Ma fille a répondu 'oui'", raconte-t-elle. "Je me suis écroulée", concède la maman.

Affaire Lyhanna: elle accuse le suspect d'avoir violé sa fille pic.twitter.com/Uo6qfcQJ7i — BFM (@BFMTV) June 3, 2026

"Elle nous a décrit des pénétrations, en disant que ça lui avait fait très mal", explique la mère de famille. "Il dit qu'il va se pendre, qu'il va se suicider si elle ne dit pas qu'elle a menti", se souvient-elle. Justement, sous la pression, Rosa déclare qu'elle a menti alors qu'elle n'a que 11 ans. Mais avec les détails donnés par sa fille, Audrey se rend compte qu'elle disait vrai. En août 2025, Rosa et Audrey déposent plainte auprès de la gendarmerie mais neuf mois plus tard, en juin 2026, "le suspect n'a jamais été entendu sur ce dossier". "J'ai appelé les policiers, et ils m'ont dit clairement que je les saoûle et que si je n'arrête pas d'appeler, ils déposeraient une main courante pour harcèlement", regrette la maman de Rosa.

La procureure d'Auch a assuré le 3 juin avoir été récupéré l'affaire initiée par le parquet de Toulouse en octobre 2025. Elle soutient que la gendarmerie de Lectoure (Gers) a été informée de la poursuite de l'enquête le 6 janvier et que des actes d'enquête complémentaires ont été prescrits à la gendarmerie le 23 janvier ainsi que le placement en garde à vu du suspect en vue d'une audition après les actes d'enquête. Le parquet confirme cependant qu'il n'y a eu "aucune audition" du suspect, celle-ci étant le dernier acte d'enquête à mener.L'une des avocates de l'homme mis en examen le défend et confirme : "Mon client est toujours présumé innocent, il n’a jamais été entendu dans le cadre de cette enquête, il n’a jamais été interrogé".

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez a annoncé mercredi 3 juin l'ouverture d'une enquête administrative pour "identifier d'éventuels dysfonctionnements" dans le traitement de cette plainte pour viols sur mineure déposée en 2025 contre le principal suspect. Elle sera confiée à l'inspection générale de la Justice et à l'inspection générale de la gendarmerie, précise Laurent Nuñez. "Quels sont les actes d'enquête qui ont été engagés, quelles suites ont été données ?" s'interroge le ministre, qui répondait au député Liot du Gers David Taupiac, lors de la séance des questions au gouvernement dans la chambre basse du Parlement.

Un examen médico-légal attestait de lésions compatibles avec les viols décrits dès septembre 2025, révèle ce jeudi BFMTV. Cela concerne bien la petite Rosa. Le 11 septembre 2025, la jeune fille a subi un "examen médico-légal aux unités médico-judiciaires, qui a attesté de la présence de lésions pouvant être compatibles avec les viols qu'elle avait décrits", dit BFMTV, confirmant une information du Figaro. Autrement dit, depuis cette date, les déclarations de la jeune fille pouvaient être jugées crédibles par la gendarmerie et le parquet de Toulouse. "Le suspect n'a pourtant jamais été auditionné", abonde la chaîne info. De son côté, la maman de Rosa assure n'avoir "jamais su quels étaient les résultats de cet examen, malgré ses multiples demandes".

Des "chatouilles" et un comportement inapproprié avec une lycéenne

L'homme de 41 ans et principal suspect connaissait Lyhanna selon les parents de l'adolescente. "Il venait au collège tous les matins (...). Il amenait des goûters à Lyhanna tous les jours. Elle nous a dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle", raconte-t-elle au micro de M6. Certains comportements avaient d'ailleurs alerté les parents, notamment après une soirée pyjama chez l'une des fille du suspect : "Elle a fait une soirée pyjama en début d'année scolaire chez Sofia, sa meilleure amie (...). On a demandé si ça avait été plus loin. Elle nous a regardés un peu choquée, sans trop comprendre de quoi on parlait. Elle m'a dit que non, qu'il avait juste joué avec elle, comme un papa qui jouerait avec sa fille", précise-t-elle auprès de BFMTV.

"Ils avaient senti qu’il y avait eu un comportement inapproprié, sans forcément parler d’agression sexuelle, mais en tout cas, un comportement qui n’était pas adapté à un père qui reçoit les amis de sa fille pour une soirée pyjama. Lyhanna en avait parlé à sa mère qui avait stoppé tout contact", a expliqué l'avocat des parents à Sud Ouest.

Jérôme Barella aurait déjà eu des comportements inappropriés avec une autre jeune fille selon les informations de BFMTV. L'homme, qui a assuré des remplacements en tant qu'agent d'entretien contractuel dans différents lycées du Gers pendant environ trois ans à compter de septembre 2018, a vu un de ses contrats prendre fin après une procédure disciplinaire en février 2021. Celle-ci faisait suite à un signalement de la proviseure concernant des messages insistants que le suspect avait envoyés à une lycéenne sur les réseaux sociaux.

Au micro de RMC, le professeur de sport de l'homme soupçonné d'avoir enlevé la jeune Lyhanna, a déclaré mercredi 3 juin qu'il avait des soupçons concernant Jérôme Barella. "Nous trouvions qu’il passait trop de temps avec les enfants ; en particulier avec une gamine qui prenait elle aussi des cours de sport", explique-t-il. "On l’avait toujours à l’œil. Hélas, je ne suis pas allé jusqu’à le virer du club. C’est affreux", dit-il.

"J’ai appris seulement hier que la maman de cette gamine de notre club, auquel Jérôme B. semblait très attaché, avait porté plainte. Elle m’a appelé, m’a expliqué qu’elle avait déposé plainte pour viol contre Jérôme B. Comme elle avait déménagé en juin avec sa fille, elle ne m’avait pas informé de la plainte et la gendarmerie ne m’avait pas informé non plus", poursuit-il. Enfin, ce professeur a rencontré l’épouse du suspect. "Elle venait pour les passages de grades, mais je ne lui ai jamais parlé ; elle était assez effacée", conclut-il.

Le parcours de Jérôme Barella, de 15h05 à 20h30, le 29 mai

Le domicile du suspect a été passé aux cribles selon BFMTV et des scellés ont été posés sur la maison. Le véhicule du suspect a par ailleurs été transféré vers l'Institut de recherche criminelles de la gendarmerie. Des "constatations extrêmement poussées" doivent y être menées. Les enquêteurs doivent notamment essayer de décrypter les équipements de ce véhicule plutôt "moderne" pour obtenir des précisions sur les déplacements du suspect, Jérome Barella.

Interrogé en garde à vue, le suspect a "reconnu avoir déposé l'enfant, à sa demande, aux abords de la piscine de Fleurance" le 29 mai, a indiqué le parquet, tout en précisant que "ses déclarations sont néanmoins apparues contradictoires et imprécises". À noter que l'homme "a été brièvement hospitalisé samedi 30 mai, peu après son interpellation par les gendarmes", indique La Dépêche du Midi. Il se plaignait de problèmes cardiaques.

Vers 15h05, Jérome Barella est donc filmé par la vidéosurveillance de la commune de Fleurance, transportant Lyhanna dans sa voiture. Il dit l’avoir déposée aux abords de la piscine municipale, or cette dernière était fermée ce jour-là. Entre 18h30 et 20 heures, il est aperçu par plusieurs témoins à la fête de l’école primaire de sa plus jeune fille, dans le village de Montestruc-sur-Gers où il réside. "Le suspect était présent à la fête de l’école pour la bonne raison que sa fille participait au spectacle", indique Anne-Marie Pisoni, la maire de la commune, pendant le JT de 20 Heures de France 2. "Mon fils, lui, l’a vu, il prenait la vidéo avec son téléphone, il était tout souriant", indique un autre habitant.

Ensuite, il serait retourné à Fleurance alerter les parents d’une amie de Lyhanna de sa disparition. "Le téléphone de mon conjoint a sonné. Il m’a dit : 'C’est Jérôme. Je le rappellerai après'. Il a insisté plusieurs fois et, à 20h15, 20h30, on a entendu sonner à la maison et c’était lui. Il nous a dit : 'La petite Lyhanna a disparu. Vous ne l’avez pas vue ?'", révèle à France 2 Audrey Portalié, maman d’une amie de Lyhanna. Selon elle, le suspect aurait demandé si Lyhanna avait pu fuguer. Enfin, plusieurs témoins disent ensuite l’avoir vu participer aux premières battues avant son interpellation samedi 30 mai.

Lors de sa première audition, Jérôme Barella a nié avoir vu la collégienne de 11 ans le jour de sa disparition, même s'il a reconnu la connaître pour être une amie de sa fille aînée, selon les informations du Parisien. Ce n’est qu'après que les gendarmes lui ont montré les images de vidéosurveillance ayant permis de l'identifier dans la voiture qu'il a reconnu avoir fait monter Lyhanna dans son véhicule. Il a ensuite indiqué l'avoir déposée à la piscine. Un changement de version qui a alerté les enquêteurs.

Des recherches minutieuses pour capter le moindre "indice"

Jeudi 4 juin, près de 180 gendarmes sont mobilisés pour tenter de retrouver la jeune fille, appuyés par des hélicoptères équipés de caméras thermiques survolant chemins et cours d'eau, des drones thermiques pour les bâtiments, des équipes cynophiles et des plongeurs. Des cavaliers équestres sont également attendus sur site selon La Dépêche du Midi.

Les plongeurs sont mobilisés pour poursuivre les recherches "dans le lac au nord d’Urdens, à l’intersection de la D953 et de la D568", indique Sud-Ouest. Les gendarmes doivent également balayer "le bois de Labarthe, au sud de l’hippodrome". Un peu plus tard dans la journée, les personnes mobilisées sur les recherches "reprendront le porte-à-porte", précise le quotidien.

Des civils volontaires ont également participé à des battues et "afin de coordonner les actions et faciliter le travail des agents mobilisés", a fait savoir le maire de Fleurance, Grégory Bobbat, dimanche dernier. À ce stade, "un certain nombre d’objets, d’indices" ont été trouvés et son en cours d'analyse a indiqué le colonel de Laforcade lors d'un point presse lundi. D'autres analyses doivent être menées sur le véhicule du suspect qui a été saisi.

Le véhicule de Jérôme B. est au cœur des investigations, il est passé au crible à Pontoise (Val-d'Oise), à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. "On regarde tout ce qui lui est rattaché : sa maison, son véhicule", explique Jacques Dallest, ex-procureur général auprès de la Cour d'appel de Grenoble, à France 2. Objectif : rechercher une preuve matérielle.

Dans le détail, des prélèvements génétiques sont réalisés sur les sièges passagers, mais aussi dans le coffre. Aucun élément accablant n'a été découvert à ce stade, révèle BFMTV jeudi 4 juin, confirmant une information du Parisien. Des traces ADN de Lyhanna ont bien été retrouvées à l’intérieur du véhicule puisque l'adolescente a été vue à son bord par un témoin le jour de sa disparition. Autre point qui intéresse particulièrement les enquêteurs : l'électronique embarquée. Il permet de savoir où et quand s'est rendu un véhicule. Ici, les analyses sont toujours en cours.