Vol des bijoux au Louvre : rebondissement dans l'enquête grâce à la police belge

Les quatre cambrioleurs du vol de bijoux au Louvre ont-ils un lien avec la Belgique ? Cette piste un temps envisagée semble avoir été ravivée grâce à un tuyau obtenu par la police belge.

Plus se sept mois après le rocambolesque cambriolage du musée du Louvre à Paris, des photos suspectes ont conduit les enquêteurs français en charge de l'affaire dite du "casse du siècle" en Belgique. Comme le révèle ce lundi 1er juin Le Parisien, il y a quelques semaines de cela, une décision d'enquête européenne aurait été émise entre la France et la Belgique. Il s'agit d'une procédure permettant à deux États de l'Union européenne de coopérer.

Cette décision d'enquête européenne aurait été déclenchée après que l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), qui est l'un des deux services chargés des investigations dans cette affaire, a reçu un tuyau policier belge.

Des photos de la galerie Apollon découvert dans une autre enquête

Dans le détail, des policiers belges auraient fait une surprenante découverte lors d'une autre enquête. Ainsi, dans le téléphone d'un des suspects originaires d'Europe de l'Est, qui seraient spécialisés dans les vols de fret, les policiers belges seraient tombés sur des photos du musée du Louvre et plus particulièrement de la galerie d'Apollon, où s'est tenu le cambriolage le 19 octobre 2025.

Les policiers belges ont, sans hésiter, averti leurs homologues français qui se sont rendus dans la foulée en Belgique pour récupérer les scellés numériques qui contiennent ces éléments. Ceux-ci sont depuis analysés. Il est notamment question de déterminer si un lien entre la bande d'Aubervilliers et le groupe criminel repéré en Belgique existe, mais aussi de dater les photos. Si tel était le cas, la piste belge, consistant à imaginer que les bijoux aient pu être écoulés à l'étranger, passant par des filières spécialisées dans la transformation et la revente de pièces volées, pourrait être relancée.

Anvers, en Belgique, est considérée comme l'une des grandes places du négoce international de pierres précieuses. Et même la capitale ! C'est sur le marché noir des diamantaires d'Anvers, rappelle Le Parisien, que les bijoux de Kim Kardashian, dérobés à Paris en 2016, avaient été écoulés. Il existe toutefois à ce jour une autre hypothèse dans le cadre de l'enquête sur le braquage des bijoux du Louvre. Les enquêteurs envisagent que les bijoux aient été planqués à Aubervilliers ou dans les environs, les voleurs étant du coin et n'ayant pas bénéficié de beaucoup de temps avant d'être interpellés. À ce jour, le mystère reste entier !