Un proche de Xavier Dupont de Ligonnès certain qu'il est un assassin : "Rends-toi"

Xavier Dupont de Ligonnès est-il encore en vie ? Dans cette affaire judiciaire encore très mystérieuse, les victimes ne s'expriment presque jamais.

Il aura fallu 15 ans à Guillaume Abbas Hodanger pour sortir du long silence médiatique qui entoure l'un des faits divers les plus tragiques et mystérieux de l'histoire criminelle française. Le frère aîné d'Agnès Hodanger, l'épouse de Xavier Dupont de Ligonnès, assassinée en avril 2011 avec leurs quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, s'est exprimé pour la première fois à la télévision. Invité sur le plateau de l'émission C à vous sur France 5 ce printemps, il a rompu une réserve de près de quinze ans.

Alors que le mystère plane toujours sur la survie de Xavier Dupont de Ligonnès, alimenté par de fréquents signalements, comme les récentes rumeurs d'une apparition au Texas avec un labrador noir, Guillaume Abbas Hodanger n'a aucune hésitation sur la culpabilité du fugitif. Interrogé sur ce qu'il lui dirait s'il s'avérait vivant, sa réponse fuse : "Si jamais je devais envisager ça, je lui dirais : rends-toi ! Tout simplement", a-t-il dit.

Pour ce proche, l'hypothèse d'une tierce personne ou d'une mise en scène, parfois défendue par la sœur du fugitif, Christine Dupont de Ligonnès (qui a publié un ouvrage plaidant la thèse de l'innocence et d'une exfiltration américaine), ne tient pas la route face aux preuves matérielles accumulées par la justice. "Je pense qu'il les a tués. En tout cas, tous les faits concordent. Il n'y a pas d'autre intervenant possible existant dans cette histoire", a-t-il assuré. Cette position reprend en effet des arguments des enquêteurs qui, dès la macabre découverte de cinq corps sous la terrasse du 55, boulevard Schuman à Nantes le 21 avril 2011, ont mis en évidence une préméditation méticuleuse et la possible implication du père de famille, alors criblé de dettes et aux abois.

Xavier Dupont de Ligonnès encore en vie ? Un cruel besoin de vérité

Le frère d'Agnès a par ailleurs expliqué les raisons de son mutisme prolongé. Il n'avait plus été aperçu publiquement depuis 2012, lorsqu'il marchait en tête de la marche blanche organisée à Nantes en hommage aux victimes. "J'ai mis 15 ans à parler. Et j'ai mis 15 ans pour me taire. Parce que je ne reparlerai plus après", a-t-il prévenu. "Pourquoi j'ai gardé le silence ? Parce que nous n'avons rien à dire de particulier au fond. Personne va nous rendre ma sœur et les enfants. Personne va nous signer un chèque mirobolant pour nous faire encaisser cette douleur", a-t-il ajouté. Sa démarche est avant tout guidée par le devoir de mémoire envers les victimes et leurs proches : "C'était important [...] surtout pour les enfants, pour les amis des enfants. Vous n'êtes pas censé rencontrer la mort de près à 14 ans, 16 ans, 17 ans ou 20 ans."

Quinze ans après la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, l'usure psychologique reste profonde pour les survivants. À l'aube de ses 70 ans, Guillaume Abbas Hodanger exprime sa lassitude vitale : "J'ai 70 ans bientôt dans quelques mois et j'aimerais bien que cette affaire se ferme. Que je puisse faire mon deuil avant de mourir".