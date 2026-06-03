Xavier Dupont de Ligonnes : le "père Marc" a-t-il dit n'importe quoi à M6 ?

L'émission Appel à témoins a diffusé de nouveaux témoignages concernant l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès mardi 2 juin, certains affirmant que l'homme était toujours en vie. Les déclarations d'un "homme d'Eglise" sont toutefois sérieusement remise en question.

Xavier Dupont de Ligonnès est-il en vie ? L'émission Appel à témoins de M6 avait promis des preuves significatives de l'existence de l'homme suspecté d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Nantes en avril 2011 plus que quinze après la volatilisation de ce dernier. La dernière trace de Xavier Dupont de Ligonnès a été enregistrée par une caméra de surveillance de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, où l'homme a été formellement identifié en train d'abandonner son véhicule sur le parking d'un formule 1. Il s'éloignait alors en direction de la montagne, avec un sac qui pourrait, selon les enquêteurs, contenir une arme. Depuis certains croient en l'hypothèse du suicide de Xavier Dupont de Ligonnès, mais d'autres comme l'écrivain et ancien policier Romain Puertolas et l'ex-policier Gilles Galloux soutiennent que l'homme a réussi à s'enfuir et refaire sa vie.

Les éléments révélés dans l'émission du 2 juin ont cependant de quoi laisser perplexe. Les révélations fracassantes attendues s'avèrent être des témoignages de personnes non précisément identifiées affirmant avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès, ou un homme lui ressemblant. Si de rares témoignages s'accompagnent de photo, aucune image ne permet de reconnaître l'homme recherché depuis quinze ans malgré les différentes modélisations de ce que pourrait être le visage de Xavier Dupont de Ligonnès en 2026. Des éléments fragiles donc, et dont l'authenticité a été remise en question. En particulier le témoignage d'un individu se présentant comme "père Marc", un "homme d'Eglise" qui affirme avoir obtenu les confessions de Xavier Dupont de Ligonnès sur le quintuple meurtre dans un monastère de l'Aude en 2022.

L'évêque de Carcassonne dénonce "une séquence trompeuse pour le public"

Le "père Marc" a affirmé que Xavier Dupont de Ligonnès s'était confié sur ses crimes, avait l'air "désemparé" et était resté "exactement quatre jours" au monastère avant de s'en aller "du côté de Grasse". Il a par ailleurs assuré s'exprimer avec l'accord de l'évêque de Carcassonne, sauf que ce dernier dément avoir été approché par qui que ce soit au sujet de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. "Jamais personne ne m'a contacté à propos de l'affaire évoquée -ni celui qui a pris la parole, ni même M6- avant de diffuser de tels propos. Je déplore donc ce manque de rigueur et de professionnalisme qui a abouti à une séquence trompeuse pour le public", a déclaré Monseigneur Bruno Valentin, dans une vidéo tournée en format selfie et diffusée sur ses réseaux.

Non seulement de ne pas avoir autorisé le "père Marc" a parlé, l'évêque Bruno Valentin a émis des doutes sévères sur l'existence du religieux. "Il n'y a pas de père Marc dans cette communauté, à ma connaissance. Je n'ai reconnu aucune voix et franchement, je ne vois pas du tout qui ça pourrait être parce qu'il y a beaucoup d'invraisemblance", a précisé l'évêque auprès de BFMTV. Face à la séquence qu'il juge irresponsable de la part de M6, Mgr Bruno Valentin a prévu de saisir l'Arcom : "Comment M6 peut se prêter à une séquence pareille ? Je ne comprends pas. Je suis en train de regarder les modalités pour saisir l'Arcom. J'ai l'intention de saisir l'Arcom". Et le religieux d'ajouter : "Je pense que, d'abord, il y a un dommage fait au diocèse de réputation parce qu'il y a forcément des gens qui, d'une manière ou d'une autre, vont prêter crédit à ce propos-là, mais surtout encore une fois, c'est trop grave. Les médias ont une responsabilité de vérité de leur travail à laquelle ils ne peuvent pas échapper juste pour faire de l'audience".

Le troublant témoignage d'une gérante d'une société de location de voiture

Au cours de l'émission, plusieurs témoignages de personnes disant avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès après le 15 avril 2011, date de sa volatilisation, ont été diffusés. Parmi elles, une gérante d'une société de location de voitures affirme que l'homme a tenté de lui louer une voiture le 18 avril 2011. Problème, elle demandait une carte bancaire et lui n'en avait pas. Elle a donc refusé de lui louer un véhicule. "Mais après il a été très gentil, il n'a pas été désagréable. Pas énervé du tout quand je lui ai dit que ce n'était pas possible", a-t-elle expliqué au micro d'Appel à témoins. À l'époque, Xavier Dupont de Ligonnès n'était pas encore recherché. C'est quelques jours après, quand son visage est apparu aux informations, qu'elle l'a formellement reconnu. Son mari ne la croyant pas, elle a préféré garder ça pour elle. Toutefois, il a ensuite été démontré que Xavier Dupont de Ligonnès était bien passé dans la région. De quoi conforter la gérante. Celle qui s'apprêtait à voir les policiers débarquer dans son agence n'a cependant jamais été interrogée.

Je mets ma main à couper, je le dirai jusqu'au bout, c'est lui.



Si vous détenez des informations, contactez l'émission au 0 800 10 11 21 ou par mail à appelatemoins@m6.fr



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Appel à témoins a recueilli d'autres témoignages dans les environs de Roquebrune-sur-Argens de personnes qui assurent avoir croisé la route de l'homme le plus recherché de France. Un ancien gendarme, également présent dans la même société de location ce 18 avril 2011 - il ramenait des véhicules loués pour son club de rugby et devait se faire raccompagner à son véhicule par un employé de l'agence -, affirme que Xavier Dupont de Ligonnès était bien là et aurait demandé à l'employé de le déposer également "dans un camping" ou "de le ramener au camping". Au téléphone, en direct dans l'émission, il a toutefois précisé que si lui pense vraiment avoir été transporté dans le même véhicule que XDDL, ce n'est pas le cas des deux personnes qui étaient avec lui ni de l'employé. Encore une fois, ce jour-là, Xavier Dupont de Ligonnès n'était pas encore recherché, les corps de sa femme et ses enfants ayant été retrouvés le 21 avril.

Une fuite vers les États-Unis pour Xavier Dupont de Ligonnès ?

Sur le plateau d'Appel à témoins, des photos de Xavier Dupont de Ligonnès vieilli par l'IA de quinze ans ont été diffusées pour tenter de donner des images aux éventuels témoins de ce à quoi il pourrait ressembler aujourd'hui. Également convié, l'ex-policier Gilles Galloux, qui a sorti son livre sur la traque de XDDL en février 2026. Lui défend l'hypothèse selon laquelle, Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait fait plusieurs voyages aux États-Unis par le passé, serait parti se réfugier outre-Atlantique via un vol Nice-New York de la compagnie Delta Airlines. D'après lui, il aurait pu obtenir des faux papiers grâce à des anciennes connaissances de La Seyne-sur-Mer.

Dans toutes ses lettres, il parle des Etats-Unis



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Xavier Dupont de Ligonnès filmé par une Tesla ?

C'est la théorie qui a été avancée ce mardi soir sur le plateau d'Appel à témoins. D'après Gina Ranalli, cofondatrice de l'application Black-Track, une femme a fait un signalement sur l'application. Elle pense avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès sur un chemin. La vidéo date de 2025. Elle aurait été tournée par la Tesla de la dame dans le sud de la France. La ressemblance avec le père de famille n'est toutefois pas flagrante, bien que la piste "du Botox" ne soit pas écartée. Un appel à témoins a été lancé et le possible homme filmé, s'il n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, est invité à se manifester pour écarter la piste.

Avec le botox, on peut changer certaines particularités physiques



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La nouvelle piste d'Epsilon

Ou autre piste, numérique cette fois, est étudiée. L'homme le plus recherché de France a régulièrement utilisé le forum cite-catholique.org, une plateforme de discussion dédiée à la foi, à la Bible et à la théologie. Il s'y exprimait sous le pseudonyme "Chevy" depuis mars 2009, puis sous celui de "LIGO" à partir de 2010. Son dernier message connu date du 8 avril 2011, cinq jours après la mort de son épouse Agnès et de leurs quatre enfants. Mais Ouest-France révélait le lundi 1er juin 2026, qu'un troisième compte baptisé "Epsilon" pourrait avoir été utilisé par Xavier Dupont de Ligonnès et ce jusqu'en 2017. Soit six ans après que la famille du fugitif a été retrouvée enterrée sous la terrasse de leur maison de Nantes.

Le compte "Epsilon" présente de troublantes similitudes avec les deux premiers comptes alimentés par "XDDL" : Chevy et LIGO. Le quotidien s'est appuyé sur la technique de la stylométrie pour arriver à ses conclusions, une méthode d'analyse qui compare les habitudes d'écriture. La comparaison a aussi été faite avec des écrits retrouvés dans le dossier de l'enquête. Leur analyse permet de mettre en évidence plusieurs expressions utilisées par les trois comptes, dont le dernier qui pourrait être attribué à "XDDL" et utilisé jusqu'en 2017.

"CQFD" et "Liste non exhaustive" font par exemple partie des termes employés fréquemment. La ponctuation pose également question : des points d'exclamation et d'interrogation sont régulièrement présents dans les messages postés. En outre, une lettre manuscrite rédigée par Xavier Dupont de Ligonnès en 2008 évoquait des contradictions supposées dans la Bible autour de trois rois de l'ancien Testament : Baescha, Jojakin et Achazia. Peu avant la tuerie de Nantes, le compte "Epsilon" avait justement publié plusieurs messages consacrés à ces trois personnages. Ouest-France précise qu'aucun autre membre du forum n'avait évoqué le sujet. Malgré le passage au crible de 6 500 comptes, seul "Epsilon" présente des similitudes aussi déroutantes avec les écrits attribués à Dupont de Ligonnès.

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