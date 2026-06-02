Xavier Dupont de Ligonnès : la nouvelle piste d'Epsilon, qui renforce l'idée qu'il est en vie

Xavier Dupont de Ligonnès pourrait être à l'origine d'un compte baptisé "Epsilon", utilisé pour échanger sur un forum religieux jusqu'en 2017, soit six ans après sa disparition. Des ressemblances troublantes avec deux autres comptes qui lui sont attribués risquent de secouer l'enquête en cours.

Xavier Dupont de Ligonnès en vie ? Au moins jusqu'en 2017, selon les informations exclusives révélées par Ouest-France lundi 1er juin 2026. L'homme le plus recherché de France a régulièrement utilisé le forum cite-catholique.org, une plateforme de discussion dédiée à la foi, à la Bible et à la théologie. Il s'y exprimait sous le pseudonyme "Chevy" depuis mars 2009, puis sous celui de "LIGO" à partir de 2010.

Son dernier message date du 8 avril 2011, cinq jours après la mort de son épouse Agnès et de leurs quatre enfants. Si ces compte sont connus, un troisième a attiré l'attention de nos confrères pour une raison : Xavier Dupont de Ligonnès pourrait également se cacher derrière. Plus important, ce troisième compte baptisé "Epsilon" pourrait avoir été utilisé jusqu'en 2017 ! Soit six ans après que la famille du fugitif a été retrouvée enterrée sous la terrasse de leur maison de Nantes.

Des similitudes déroutantes

Le compte "Epsilon" présente de troublantes similitudes avec les deux premiers comptes alimentés par "XDDL" : Chevy et LIGO. Le quotidien s'est appuyé sur la technique de la stylométrie pour arriver à ses conclusions, une méthode d'analyse qui compare les habitudes d'écriture. La comparaison a aussi été faite avec des écrits retrouvés dans le dossier de l'enquête. Leur analyse permet de mettre en évidence plusieurs expressions utilisées par les trois comptes, dont le dernier qui pourrait être attribué à "XDDL" et utilisé jusqu'en 2017.

"CQFD" et "Liste non exhaustive" font par exemple partie des termes employés fréquemment. La ponctuation pose également question : des points d'exclamation et d'interrogation sont régulièrement présents dans les messages postés. En outre, une lettre manuscrite rédigée par Xavier Dupont de Ligonnès en 2008 évoquait des contradictions supposées dans la Bible autour de trois rois de l'ancien Testament : Baescha, Jojakin et Achazia. Peu avant la tuerie de Nantes, le compte "Epsilon" avait justement publié plusieurs messages consacrés à ces trois personnages. Ouest-France précise qu'aucun autre membre du forum n'avait évoqué le sujet. Malgré le passage au crible de 6 500 comptes, seul "Epsilon" présente des similitudes aussi déroutantes avec les écrits attribués à Dupont de Ligonnès.

M6 promet des "éléments inédits" sur XDDL ce mardi soir

Ce mardi 2 juin 2026, M6 diffusera une émission spéciale sur l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Lors de ce nouveau numéro de "Appel à témoins", la chaîne promet des révélations inédites sur le plateau de Julien Courbet. "De nouveaux témoins clefs, censés et crédibles ainsi qu’un nouvel élément, totalement inédit, qui soulève de nombreuses questions", sont annoncés.

La nature exacte de cette découverte reste pour l’instant secrète, mais la production évoque une possible preuve de vie récente de Xavier Dupont de Ligonnès. Un "ancien policier spécialisé dans les enquêtes cyber" témoignera notamment. Il affirme être "parvenu à retracer une partie du parcours de Xavier Dupont de Ligonnès après sa sortie de l’hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens le 15 avril 2011".

Plusieurs témoins jugés fiables affirment l’avoir aperçu dans différents lieux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur durant les jours qui ont suivi sa disparition. "L’une des hypothèses les plus spectaculaires évoquées dans l’émission concerne un éventuel départ vers les Etats-Unis", précise la chaîne. XDDL "aurait pu embarquer depuis Nice à destination de New York", ce qui expliquerait pourquoi aucune recherche menée sur le territoire français n’a permis de retrouver sa trace depuis quinze ans.

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