Jérôme Barella : pourquoi la première plainte pour viols n'a pas abouti à une enquête sérieuse

Principal suspect après la disparition de Lyhanna dans le Gers, Jérôme Barella est visé par une plainte pour viols depuis août 2025. Le parquet d'Auch, lui, confirme qu'il n'y a eu aucune audition de l'homme de 41 ans.

Le principal suspect dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lyhanna à Fleurance dans le Gers, Jérôme Barella, est visé depuis l'été dernier par une plainte pour viols. La victime, une amie de ses filles, a témoigné au micro de BFMTV avec sa mère. "Ça ne va pas, mais devant les autres je fais comme si ça allait", dit Rosa, 12 ans. "Quand mon ex-compagnon a posé la question 'est ce qu'il t'a violée?' Ma fille a répondu 'oui'" raconte sa maman, reconnaissant s'être "écroulée".

Âgée de seulement 10 ans au moment des faits, elle avait dit avoir menti, mais quelques mois plus tard, Audrey, sa maman, comprend que son enfant avait dit la vérité. "Elle raconte qu'il la déshabille. Il essaye de la pénétrer, que ça lui fait très mal et qu'il l'a fait plusieurs fois", déclare la mère de Rosa. Mardi 2 juin, le parquet annonçait que Jérôme Barella était bien visé par une plainte pour viols déposée en août 2025. À ce stade, Jérôme Barella est présumé innocent.

La procureure d'Auch a demandé la poursuite des investigations

"Une plainte a été déposée le 22 août (2025) pour viols sur mineure de moins de 15 ans à la brigade de gendarmerie de Plaisance-du-Touch (près de Toulouse). Ces faits ont donné lieu à un début d'enquête, mais comme les faits s'étaient déroulés à Montestruc-sur-Gers, mon parquet a demandé que cette procédure soit adressée au parquet d'Auch, parquet compétent. Le dessaisissement a été acté début novembre", indique le procureur de Toulouse, David Charmatz, à l'AFP.

De son côté, la procureure d'Auch, Clémence Meyer, a confirmé avoir reçu le dossier en décembre dernier. La plainte a été "transmise pour enquête à la gendarmerie en janvier 2026. Les investigations sont en cours depuis", a-t-elle précisé à l'AFP. Auprès de BFMTV, elle assure avoir demandé à la brigade de Plaisance-du-Touch, saisie initialement de la plainte, de poursuivre les investigations, avant de finalement les confier à la brigade de recherches de gendarmerie de Lectoure, toujours saisie à cette heure de ce dossier".

"Débordés" à l'époque, les gendarmes sont-ils passés à côté ?

"Mon client est toujours présumé innocent, il n'a jamais été entendu dans le cadre de cette enquête, il n'a jamais été interrogé", assure l'une de ses avocates, Me Vasquez, contactée par la chaîne info. Elle assure que l'enquête est toujours au stade de la "préliminaire". Le parquet d'Auch, lui, confirme qu'il n'y a eu aucune audition de l'homme de 41 ans. Alors, comment expliquer que la plainte pour viol n'ait pas abouti à une enquête sérieuse alors que les magistrats l'ont demandé ? La procureure d'Auch, Clémence Meyer, martèle avoir demandé à la brigade de Plaisance-du-Touch de poursuivre les investigations.

"C'est une honte": la colère des habitants de Fleurance au sujet de la plainte visant le suspect principal dans la disparition de Lyhanna depuis l'été dernier pic.twitter.com/CNdFOZ61RL — BFM (@BFMTV) June 3, 2026

"Ici, il y a des agriculteurs qui s'étonnent ce matin", déclare un journaliste de BFMTV présent à Fleurance dans le Gers. Il y a même "une petite musique qui monte dans le département", dit-il. "En janvier dernier, au moment ou la plainte a été donnée par le parquet aux gendarmes et ils doivent l'étudier, à ce moment-là, les gendarmes sont débordés ici", explique-t-il. Il poursuit : "Ils ont beaucoup de travail car il y a à ce moment-là la colère agricole. Une vague d'interpellations, de gardes à vue, il y a beaucoup de travail. Et les agriculteurs ce matin dans le Gers se disent 'si à ce moment-là les gendarmes n'avaient pas mieux à faire ?'", conclut le reporter.

"Les délais de traitement de ce type d'affaires ne sont pas acceptables parce que nous n'avons pas les moyens d'aller plus vite et que nous ne rendons pas le service que sont en droit d'attendre les Français de leur justice. Quand le dossier arrive à la brigade de gendarmerie début janvier, c'est normal de ne pas entendre tout de suite le suspect (...) Avant vous allez faire une enquête d'environnement, vous allez faire des expertises psychologiques de la victime. L'objectif est de réunir des éléments pour les opposer à l'accusé. Si vous allez tout de suite le chercher, en réalité vous mettez l'enquête en difficulté. S'il nie les faits, vous n'avez rien à lui opposer", déclare Aurélien Martini, secrétaire général adjoint de l'Union Syndicale des Magistrats (USM), sur BFMTV.

Ce mercredi 3 juin, le père d'une autre jeune fille âgée de 11 ans s'est rendu à la gendarmerie d'Auch (Gers) pour déposer une plainte pour "viol" visant le principal suspect, Jérôme Barella. Les faits dénoncés se seraient produits l'été dernier, à la fin du mois d'août 2025, lors d'une soirée pyjama organisée au domicile du mis en cause à Montestruc-sur-Gers, où trois ou quatre mineures étaient conviées. La nouvelle victime est actuellement placée par l'aide sociale à l'enfance (ASE) dans le Gers.