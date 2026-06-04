Jérôme Barella suspecté du meurtre de Lyhanna : son comportement devant les enquêteurs dévoilé

Principal suspect après la disparition de Lyhanna dans le Gers, Jérôme Barella a rapidement été placé en garde à vue dans cette affaire. Après avoir été mis face à des contradictions par les enquêteurs, il aurait fait valoir son droit au silence face au juge.

Jérôme Barella, le principal suspect dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lyhanna à Fleurance, dans le Gers, s'est montré peu loquace. Il faut dire qu'après avoir été identifié sur les vidéosurveillances avec la petite Lyhanna dans sa voiture, celui qui a rapidement été interpellé et interrogé a d'abord nié avoir vu Lyhanna le vendredi. Il a cependant rapidement été mis face à ses contradictions par les enquêteurs, qui lui ont révélé être en possession de vidéosurveillance prouvant l'inverse.

Une preuve irréfutable qui lui aurait fait changé sa version, de quoi susciter davantage la méfiance des enquêteurs. Et ce, d'autant plus qu'en creusant son profil, ils ont découvert les différentes plaintes et affaires auxquelles son nom était déjà associé. Comme le relaie Le Parisien, devant le juge lundi soir, au tribunal d'Agen, Jérôme Barella a refusé de parler et n'a, de fait, pas répondu aux questions posées lors de son interrogatoire de première comparution.

Le poignant témoignage de la mère qui a porté plainte en août 2025 contre Jérôme Barella

Au micro du 20 Heures de France 2 jeudi soir, la mère de famille, qui a porté plainte contre Jérôme Barella pour viol sur mineure en août 2025, est revenue sur la relation qu'elle entretenait avec le père de famille qu'elle accuse d'avoir violé sa fille. "Je connaissais sa vie, je connaissais ses problèmes de couple. Pour moi, c'était un ami", explique-t-elle. Et de raconter dans quel contexte sa fille, qui était très amie avec son aînée, s'est retrouvée aussi souvent en sa compagnie : "Il proposait, je suis sur Auch, est-ce que tu veux que je récupère ta fille ? Comme toutes les mamans célibataires, si quelqu'un nous tend la main, on prend."

La mère de la fillette de 12 ans qui a porté plainte en août dernier contre le suspect de la disparition de Lyhanna a accepté de nous parler et évoque ses difficultés à se faire entendre de la police. #JT20h pic.twitter.com/uofm781naC — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) June 4, 2026

Pourquoi la première plainte pour viols contre Jérôme Barella n'a pas abouti à une enquête sérieuse ?

Après que sa fille lui a affirmé avoir été violée par Jérôme Barella, la maman a immédiatement porté plainte en gendarmerie. D'après elle, les gendarmes ont parfaitement fait leur travail. En revanche, lorsque le dossier a été transmis au parquet du Gers, fin 2025, elle n'a plus eu de nouvelle. "Moi, j'appelais la gendarmerie chaque lundi matin pour savoir ce qui avait été fait", raconte-t-elle. Un comportement qui ne semble pas avoir plu à ses interlocuteurs qui ont fini par la menacer de déposer une main courante pour harcèlement à son encontre.​​​​​​​

Jérôme Barella, est donc visé depuis l'été dernier par une plainte pour viols. La victime, une amie de ses filles, a témoigné au micro de BFMTV avec sa mère. "Ça ne va pas, mais devant les autres je fais comme si ça allait", dit Rosa, 12 ans. "Quand mon ex-compagnon a posé la question : 'Est-ce qu'il t'a violée?' Ma fille a répondu : 'Oui'", raconte sa maman, reconnaissant s'être "écroulée".

Âgée de seulement 10 ans au moment des faits, elle avait dit avoir menti, mais quelques mois plus tard, Audrey, sa maman, comprend que son enfant avait dit la vérité. "Elle raconte qu'il la déshabille. Il essaye de la pénétrer, que ça lui fait très mal et qu'il l'a fait plusieurs fois", déclare la mère de Rosa. Mardi 2 juin, le parquet annonçait que Jérôme Barella était bien visé par une plainte pour viols déposée en août 2025. À ce stade, Jérôme Barella est présumé innocent.

La procureure d'Auch a demandé la poursuite des investigations

"Une plainte a été déposée le 22 août (2025) pour viols sur mineure de moins de 15 ans à la brigade de gendarmerie de Plaisance-du-Touch (près de Toulouse). Ces faits ont donné lieu à un début d'enquête, mais comme les faits s'étaient déroulés à Montestruc-sur-Gers, mon parquet a demandé que cette procédure soit adressée au parquet d'Auch, parquet compétent. Le dessaisissement a été acté début novembre", indique le procureur de Toulouse, David Charmatz, à l'AFP.

De son côté, la procureure d'Auch, Clémence Meyer, a confirmé avoir reçu le dossier en décembre dernier. La plainte a été "transmise pour enquête à la gendarmerie en janvier 2026. Les investigations sont en cours depuis", a-t-elle précisé à l'AFP. Auprès de BFMTV, elle assure avoir demandé à la brigade de Plaisance-du-Touch, saisie initialement de la plainte, de poursuivre les investigations, avant de finalement les confier à la brigade de recherches de gendarmerie de Lectoure, toujours saisie à cette heure de ce dossier".

"Débordés" à l'époque, les gendarmes sont-ils passés à côté ?

"Mon client est toujours présumé innocent, il n'a jamais été entendu dans le cadre de cette enquête, il n'a jamais été interrogé", assure l'une de ses avocates, Me Vasquez, contactée par la chaîne info. Elle assure que l'enquête est toujours au stade de la "préliminaire". Le parquet d'Auch, lui, confirme qu'il n'y a eu aucune audition de l'homme de 41 ans. Alors, comment expliquer que la plainte pour viol n'ait pas abouti à une enquête sérieuse alors que les magistrats l'ont demandé ? La procureure d'Auch, Clémence Meyer, martèle avoir demandé à la brigade de Plaisance-du-Touch de poursuivre les investigations.

"C'est une honte": la colère des habitants de Fleurance au sujet de la plainte visant le suspect principal dans la disparition de Lyhanna depuis l'été dernier pic.twitter.com/CNdFOZ61RL — BFM (@BFMTV) June 3, 2026

"Ici, il y a des agriculteurs qui s'étonnent ce matin", déclare un journaliste de BFMTV présent à Fleurance dans le Gers. Il y a même "une petite musique qui monte dans le département", dit-il. "En janvier dernier, au moment ou la plainte a été donnée par le parquet aux gendarmes et ils doivent l'étudier, à ce moment-là, les gendarmes sont débordés ici", explique-t-il. Il poursuit : "Ils ont beaucoup de travail car il y a à ce moment-là la colère agricole. Une vague d'interpellations, de gardes à vue, il y a beaucoup de travail. Et les agriculteurs ce matin dans le Gers se disent 'si à ce moment-là les gendarmes n'avaient pas mieux à faire ?'", conclut le reporter.

"Les délais de traitement de ce type d'affaires ne sont pas acceptables parce que nous n'avons pas les moyens d'aller plus vite et que nous ne rendons pas le service que sont en droit d'attendre les Français de leur justice. Quand le dossier arrive à la brigade de gendarmerie début janvier, c'est normal de ne pas entendre tout de suite le suspect (...) Avant vous allez faire une enquête d'environnement, vous allez faire des expertises psychologiques de la victime. L'objectif est de réunir des éléments pour les opposer à l'accusé. Si vous allez tout de suite le chercher, en réalité vous mettez l'enquête en difficulté. S'il nie les faits, vous n'avez rien à lui opposer", déclare Aurélien Martini, secrétaire général adjoint de l'Union Syndicale des Magistrats (USM), sur BFMTV.

Ce mercredi 3 juin, le père d'une autre jeune fille âgée de 11 ans s'est rendu à la gendarmerie d'Auch (Gers) pour déposer une plainte pour "viol" visant le principal suspect, Jérôme Barella. Les faits dénoncés se seraient produits l'été dernier, à la fin du mois d'août 2025, lors d'une soirée pyjama organisée au domicile du mis en cause à Montestruc-sur-Gers, où trois ou quatre mineures étaient conviées. La nouvelle victime est actuellement placée par l'aide sociale à l'enfance (ASE) dans le Gers.