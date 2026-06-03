Carambolage à Antibes : mais que s'est-il passé ? Une vidéo choc dévoilée

Mardi 2 juin 2026, un camion a percuté 22 véhicules sur la route de Grasse à Antibes, faisant 37 blessés légers. Une vidéo amateur prise par une automobiliste révèle la violence de ce carambolage au bilan miraculeux.

Un carambolage spectaculaire a secoué la ville d'Antibes. Le mardi 2 juin 2026, aux alentours de 14 heures, un poids lourd a percuté de plein fouet une vingtaine de véhicules sur la route de Grasse. L'accident a impliqué 37 personnes, fort heureusement toutes blessées de manière légère ou s'en sortant indemnes, comme le rapporte France 3 Régions.

Une conductrice de 26 ans, Elise Denis, a filmé l'intégralité de la scène grâce à la caméra embarquée de sa voiture. Ses images, rapidement partagées, apportent un éclairage crucial sur la violence du choc. Elle raconte qu'il était environ 13h45, qu'elle descendait la route dans les bouchons à une vitesse de 5 à 10 km/h quand, en regardant dans son rétroviseur intérieur, elle a vu un énorme poids lourd arriver et les voitures voler à droite et à gauche. Elle a confié se sentir chanceuse d'être en vie et souligne le caractère miraculeux de l'absence de décès.

Antibes : un spectaculaire carambolage entre un poids lourd et une vingtaine de voitures, 37 blessés



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Un bilan miraculeux malgré les dégâts

Une enquête a immédiatement été ouverte pour déterminer les causes de ce carambolage inédit. Le chauffeur du camion, un homme de 42 ans, a été interpellé et placé en garde à vue par les forces de l'ordre. Sur la vidéo enregistrée par le témoin, on découvre le véhicule de marchandises dévaler la pente à vive allure, sans sembler ralentir, avant de s'encastrer dans une file de 22 voitures. Les images montrent des véhicules lourdement endommagés, aux capots enfoncés et aux portières arrachées, éparpillés de part et d'autre de la chaussée.

D'après le procureur de la République de Grasse, Éric Camous, la piste d'un défaut de maîtrise reste privilégiée par les enquêteurs. Le magistrat explique que la thèse de l'accident est la plus probable. Le chauffeur aurait d'abord percuté une voiture de police en raison du non-respect des distances de sécurité, avant de provoquer une réaction en chaîne impliquant la vingtaine d'autres véhicules. Par ailleurs, le conducteur était déjà connu des services de police pour des antécédents de distraction au volant. Il avait en effet été impliqué par le passé dans un incident similaire alors qu'il s'amusait à faire des signes de la main aux passants depuis sa cabine.

Bien que le bilan matériel soit lourd, les conséquences humaines relèvent du miracle. Le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes (Sdis 06) fait état de 37 victimes, toutes qualifiées de blessés légers, précise Nice Matin. Pour prendre en charge les personnes impliquées et choquées, une cellule de soutien psychologique a immédiatement été ouverte. Un dispositif de secours important a été déployé sur les lieux, comprenant notamment 45 sapeurs-pompiers et plusieurs engins lourds d'assistance médicale et de désincarcération.