Enlèvement d'une enfant de 5 ans à Privas : ce que l'on sait du suspect

Une fillette a été brièvement enlevée lundi 1er juin à Privas, alors qu'elle sortait de l'école. Le suspect serait un octogénaire bien connu des services de police.

L'enlèvement d'une fillette à la sortie de l'école à Privas a suscité une belle frayeur lundi 1er juin. Il était 12h30 quand l'enfant âgée de 5 ans a échappé à la surveillance de sa mère qui discutait à la sortie de l'école, rapporte France 3. L'enfant a profité d'une courte absence de vigilance de sa mère pour monter dans le véhicule d'un inconnu. La mère de famille a toutefois rapidement donné l'alerte. Peu après, des personnes travaillant dans un établissement proche de l'école de la fillette ont à leur tour appelé pour indiquer qu'ils avaient trouvé l'enfant, seule dans la rue.

"L'enfant a été retrouvée dans les rues de Privas, sans blessure physique apparente, environ une vingtaine de minutes après sa disparition et a fait l'objet d'une prise en charge médico-légale", a expliqué la procureure de la République de Privas, Céline Nainani, dont RTL se fait l'écho. Un suspect a par ailleurs été identifié dans la foulée.

Un octogénaire connu des services de police

Le suspect est un homme de 79 ans. Il a pu être rapidement identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance. Les enquêteurs ont pu y voir la fillette grimper dans un véhicule dont la plaque d'immatriculation a pu être relevée. Le suspect a ainsi pu être interpellé et placé en garde à vue. Il a été présenté à la justice mardi 2 juin, rapporte France 3.

Selon une source policière qui s'est confiée au média local, le suspect se serait défendu en arguant que l'enfant et lui s'étaient amusés "à faire des chatouilles". D'après une seconde source, également proche de l'enquête, l'octogénaire interpellé à Privas serait connu pour des faits similaires.