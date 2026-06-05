Fuites d'air à bord de la station spatiale (ISS) : énorme frayeur pour les astronautes et Sophie Adenot

Les quatre astronautes présents à bord de la Station spatiale internationale (ISS), dont Sophie Adenot, ont reçu l'ordre par la Nasa de se mettre en sécurité face à l'aggravation de fuites d'air. Ils ont ensuite été autorisés à regagner la station après une courte évacuation.

Ce vendredi, les quatre astronautes de la mission Crew-12 ont reçu l'ordre du centre de contrôle de la Nasa de rejoindre leur vaisseau Crew Dragon amarré à la station, de se mettre à l'abri et de se préparer à l'évacuation. En cause ? Plusieurs fuites d'air dans la station, selon les informations recueillies par l'agence Reuters. Deux Américains, un Russe et une Française, Sophie Adenot, sont présents à l'intérieur de la station.

Les astronautes ont été sommés d'enfiler leurs combinaisons spatiales au cas où les fuites d'air nécessiteraient une évacuation d'urgence, a déclaré un responsable de la Nasa ce vendredi. À bord de la Station spatiale internationale, le cosmonaute russe a tenté de réparer la fuite, située dans son segment de la station.

Dans le détail, deux potentielles fuites d'air ont été découvertes par les astronautes lors d'une inspection dans la chambre intermédiaire du module Zvezda, a annoncé l'agence Roscosmos dans un communiqué cité par les médias russes. La première a été rapidement réparée. La seconde est située sur une partie conique et les équipes russes préparent des travaux d'étanchéisation, selon cette source. Désormais, la pression à bord de l'ISS est stable.

Des "fissures et des fuites depuis un certain temps" sur l'ISS

"Le tunnel de transfert du module de service Zvezda, connu sous le nom de PrK, souffre de fissures et de fuites depuis un certain temps, et a été atténué par Roscosmos autant que possible jusqu'à présent. Les fissures ont toujours été une préoccupation que la NASA surveille très attentivement", indique sur X la porte-parole de l'agence spatiale américaine, Bethanie Stevens.

The Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, has suffered from cracks and leaks for some time, and has been mitigated by Roscosmos as much as possible to date. The cracks have always been a concern that NASA watches very closely. NASA and Roscosmos have been working — Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026

Elle poursuit : "la NASA et Roscosmos travaillent à déterminer la cause profonde des fissures, et Roscosmos gère le problème par des mesures d'atténuation opérationnelles et des efforts de réparation partielle périodiques. À la suite de nouvelles fuites, Roscosmos a décidé de procéder à une opération de réparation plus étendue le vendredi 5 juin".

La porte-parole de la Nasa précise que "par excès de prudence, la NASA a dirigé les quatre membres de l'équipage SpaceX Crew-12 de l'agence et l'astronaute de la Nasa Chris Williams à adopter une posture de sécurité renforcée dans le vaisseau spatial Dragon pendant que la réparation" était en cours.

Dernières mises à jour

17:22 - Les astronautes peuvent regagner l'ISS Les astronautes de la station spatiale internationale ont été autorisés à regagner la station après une courte évacuation pour réparer des fuites à bord du vaisseau, annonce la Nasa à l'instant. 16:57 - La porte-parole de la Nasa évoque "de nouvelles fuites" pour l'ISS "Le tunnel de transfert du module de service Zvezda, connu sous le nom de PrK, souffre de fissures et de fuites depuis un certain temps, et a été atténué par Roscosmos autant que possible jusqu'à présent. Les fissures ont toujours été une préoccupation que la NASA surveille très attentivement", indique sur X la porte-parole de l'agence spatiale américaine, Bethanie Stevens. "À la suite de nouvelles fuites, Roscosmos a décidé de procéder à une opération de réparation plus étendue le vendredi 5 juin", poursuit-elle.

Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ont reçu l’ordre de la Nasa de se réfugier dans leurs vaisseaux et de se préparer à une éventuelle évacuation vendredi. Les astronautes ont finalement été autorisés à regagner la station spatiale peu après.