Crash d'un hélicoptère de la gendarmerie : ce que l'on sait de du drame dans le Loiret

Un gendarme est mort et deux autres ont été blessés dans le crash d'un hélicoptère survenu le dimanche 7 juin en pleine mission dans le Loiret. Une enquête a été ouverte.

Un crash en plein mission. Dimanche 7 juin 2026, vers 16h40, un hélicoptère de la gendarmerie nationale s'est écrasé sur la commune de Bray-Saint-Aignan, dans le Loiret. L'appareil survolait la forêt domaniale d'Orléans à la recherche d'un adolescent de Bouzy-le-Forêt porté disparu depuis la veille au soir et retrouvé peu après à la Ferté-Saint-Aubin.

Trois personnes étaient à bord de l'hélicoptère au moment du crash. "La pilote et le mécanicien ont été évacués conscients en urgence absolue au centre hospitalier universitaire d'Orléans. Le troisième militaire est décédé", indiquait dimanche soir la préfecture du Loiret dans un communiqué. La victime décédée a été identifiée comme l'adjudant Dorian Larigaudrie de la brigade de gendarmerie de Châteauneuf-sur-Loire a précisé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, sur X. Les deux autres personnes blessées dans les crash d'hélicoptère font partie des forces aériennes de la gendarmerie de Villacoublay.

"J'exprime ma profonde tristesse face à cet accident tragique et je présente mes sincères condoléances à la famille de l'adjudant Dorian Larigaudrie et ses camarades ainsi qu'à tous les militaires de la gendarmerie dont je mesure la peine et salue l'engagement", a déclaré le ministre. Il a été rejoint par la ministre des Armées, Catherine Vautrin : "Je présente mes condoléances à la famille et aux proches de l'adjudant décédé. J'adresse mes vœux de rétablissement à ses collègues blessés et je redis ma reconnaissance aux militaires de la gendarmerie pour leur engagement."

Quelle est la cause du crash de l'hélicoptère de la gendarmerie ?

Une alerte a été donnée peu avant le crash de l'hélicoptère de gendarmerie et un important dispositif a été mis en place aussitôt. Un poste de commandement des pompiers a été ouvert pour coordonner les recherches et la prise en charge des victimes. Un drone du Sdis du Loiret, un hélicoptère du Samu ainsi que 48 pompiers et 36 engins ont été mobilisés. En parallèle, 30 gendarmes du Loiret et un escadron complet de la gendarmerie mobile venu de Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne, ont été déployés pour sécuriser les lieux du crash qui s'est déroulé dans le massif de Lorris. "Le périmètre du crash a été sécurisé, les circonstances de l'accident seront déterminées dans le cadre de l'enquête judiciaire", a indiqué la préfecture.

Les causes du crash d'hélicoptère doivent encore être déterminées par les enquêteurs. S'agit-il d'une panne technique, des difficultés liées aux conditions météorologique ou d'un problème d'origine humaine ? Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée. Le secteur du crash est toujours bouclé au lendemain de l'accident mortel.