"Un mode opératoire" amenant au "viol" : la Miss Florima Treiber accuse Patrick Bruel et raconte sa "honte"

L'ancienne Miss Alsace Florima Treiber a déposé plainte pour viol contre Patrick Bruel. Elle dénonce une agression survenue en 2008, après une rencontre qu'elle pensait purement professionnelle.

Selon des informations révélées par le journal Mediapart, deux nouvelles plaintes pour viol ont été déposées contre le chanteur Patrick Bruel auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre. Enregistrées les 27 mai et 3 juin 2026, ces procédures s'ajoutent aux nombreux témoignages déjà recueillis par le site d'investigation. Ce lundi 8 juin 2026, l'artiste de 67 ans a été placé en garde à vue. Il conteste fermement l'intégralité des accusations et bénéficie de la présomption d'innocence.

L'une de ces plaintes émane de Florima Treiber, ancienne mannequin et Miss Alsace âgée aujourd'hui de 39 ans. Dans les colonnes de Mediapart, elle livre le récit d'un engrenage marqué par l'espoir professionnel, puis par la sidération et la honte.

Florima Treiber raconte que sa première rencontre avec Patrick Bruel remonte à décembre 2007, lors du concours Miss France. Florima Treiber a alors 20 ans et Patrick Bruel, âgé de 48 ans, préside le jury. Bien qu'elle ne remporte pas le titre, le chanteur vient la voir en coulisses pour lui demander ses coordonnées, affirmant que sa "carrière ne fait que commencer". L'ancienne Miss Alsace confie à Mediapart sa réaction de l'époque : "Je voulais percer dans le mannequinat, je me suis dit : c'est génial, il a vu mon potentiel sur scène, il croit en moi".

Le 28 avril 2008, la jeune femme recroise l'artiste lors de la cérémonie des Molières, où elle travaille comme hôtesse. Selon ses déclarations, Patrick Bruel lui propose alors d'aller boire un verre à la fin de la soirée. Une fois à bord de son véhicule, elle constate que le chanteur l'emmène directement chez lui et non dans un établissement public.

Le récit de l'agression présumée de Patrick Bruel, selon la Miss

Après lui avoir fait visiter l'appartement, selon la version de l'accusatrice, l'artiste l'invite dans sa chambre et lui propose du champagne, qu'elle refuse. Alors qu'elle s'attend à un échange professionnel pour obtenir des contacts dans le mannequinat, le chanteur se jette soudainement sur elle sans qu'elle "comprenne ce qu'il se passait" et sans qu'elle puisse " le stopper tout de suite". Florima Treiber décrit un état de sidération totale face à cette agression, dont elle a réservé les détails précis à la justice. Les faits décrits par l'accusatrice relèvent de faits de viols, écrit toutefois Mediapart.

Après les faits, la jeune femme choisit de ne pas porter plainte immédiatement, bloquée par un sentiment de "honte". Elle confie à ses proches s'être sentie "salie" et "naïve" d'avoir cru que l'artiste souhaitait sincèrement "l'aider professionnellement" des confidences que son mari et une amie ont confirmées à Mediapart. La jeune femme ajoute auprès de Mediapart avoir reconnu "le même mode opératoire" dans les autre accusations de femmes qui ont assuré avec cru avoir affaire à un homme qui voulait, selon elles, parler de sujets professionnels, de les inviter chez lui pour se retrouver seuls et de les agresser très rapidement. "C'est grâce au courage de la première de ces femmes qui a osé briser le silence ", Daniela Elstner, la directrice générale d'Unifrance, qu'elle dit avoir eu la force de faire de même.

Une enquête sur Patrick Bruel centralisée à Nanterre

La seconde plainte a été déposée par Séverine, une kinésithérapeute qui accuse le chanteur de viol pour des faits survenus en 2000 à Grenoble. Le parquet de Nanterre a décidé de regrouper l'ensemble des procédures visant Patrick Bruel au sein d'une grande enquête centralisée. Celle-ci intègre les nouvelles plaintes ainsi que le réexamen de deux précédentes enquêtes classées sans suite en 2020 et 2022.

De son côté, Patrick Bruel rejette en bloc ces accusations, affirmant n'avoir jamais exercé de contrainte ni de pression sur quiconque. Devant le développement de l'affaire, il avait annoncé dès le 29 mai l'annulation de l'ensemble de ses concerts prévus pour l'été. Patrick Bruel est présumé innocent.