Jérôme Barella, suspecté du meurtre de Lyhanna : ses filles, sa femme... Tremblement de terre dans sa famille

La famille de Jérôme Barella, suspecté du meurtre de Lyhanna, est dans la tourmente alors que son frère est également placé en garde à vue pour d'autres faits.

L'onde de choc provoquée par l'arrestation de Jérôme Barella, principal suspect dans l'enlèvement et le meurtre de la jeune Lyhanna, continue de bouleverser ses proches. Dans le village de Montestruc-sur-Gers, où cet intérimaire de 41 ans menait une existence jusqu'alors qualifiée de discrète, l'incompréhension domine. L'ancien agent polyvalent en milieu scolaire y résidait avec son épouse et leurs deux enfants, âgés de 7 et 11 ans. Sa fille aînée partageait d'ailleurs une amitié étroite avec la victime, toutes deux étant scolarisées dans le même établissement.

Ce cadre familial, d'apparence ordinaire, s'est brutalement effondré à la suite des révélations sur le quadragénaire. Les parents de Lyhanna avaient récemment rompu toute relation avec le suspect après avoir nourri des soupçons à son encontre, notamment à la suite d'incidents signalés lors d'une soirée pyjama organisée au domicile des Barella. Aujourd'hui, l'arrestation du père de famille a un impact direct pour ses proches : ses deux filles ont été retirées de leur collège et de leur école, et vivent désormais avec leur mère, à l'écart de la maison familiale qui a été placée sous scellés, selon BFMTV.

Le frère de Jérôme Barella placé en garde à vue pour d'autres faits

L'affaire a récemment pris une dimension encore plus sombre avec l'implication d'un autre membre de la famille. Le frère de Jérôme Barella a été placé en garde à vue dans la matinée du lundi 8 juin, selon franceinfo, pour des faits commis entre 2007 et 2017. Les charges qui pèsent sur lui concernent des accusations de viol sur mineur de plus de 15 ans, ainsi que des faits de séquestration, de menaces de mort réitérées et de viol commis sur sa propre conjointe.

Alors que sa famille se retrouve au cœur d'une affaire d'ampleur nationale, Jérôme Barella a été transféré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Il a été placé à l'isolement au sein d'un quartier hautement sécurisé de la prison, afin de garantir sa sécurité face à l'indignation suscitée par l'affaire, alors que le voisinage décrit encore un homme effacé, principalement connu pour être un passionné d'informatique.