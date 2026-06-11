Affaire Pilarski : pourquoi le chien Curtis doit mourir... 7 ans après les faits

Près de sept ans après la mort d'Elisa Pilarski, le tribunal correctionnel de Soissons a ordonné l'euthanasie du chien Curtis, après l'avoir désigné comme étant à l'origine des nombreuses blessures mortelles retrouvées sur la victime.

Curtis va être euthanasié. Six ans et sept mois après le drame, le tribunal correctionnel de Soissons a rendu son verdict ce jeudi 11 juin 2026. En novembre 2019, Elisa Pilarski, une jeune femme de 29 ans alors enceinte de six mois, avait été dévorée vivante alors qu'elle se promenait en forêt de Retz, dans l'Aisne. Ce jeudi, le tribunal a condamné Christophe Ellul, compagnon d'Elisa Pilarski mais aussi propriétaire du chien Curtis, à quatre ans de prison avec sursis. Le quinquagénaire était poursuivi pour "homicide involontaire par agression d'un chien".

En sus, les magistrats du tribunal correctionnel de Soissons ont également ordonné l'euthanasie du pitbull Curtis. Les expertises (relevés d'ADN...) ont en effet permis d'innocenter la meute de chiens qui participaient à une chasse à courre à plusieurs centaines de mètres des lieux du drame et de pointer la responsabilité du chien de Christophe Ellul. Chien dont la race est interdite en France et qui avait été, de fait, importé illégalement par son maître depuis les Pays-Bas.

Curtis, un chien "hors de contrôle"

L'enquête a aussi démontré que Curtis avait été entraîné au mordant pour participer à des concours interdits en France à cette race de chien. Un conditionnement à la morsure qui aurait contribué au retournement de Curtis contre la compagne de son maître. Ce jeudi, la justice a conclu que Christophe Ellul était responsable d'avoir entraîné son chien jusqu'à le "conditionner à l'attaque". Alors que Curtis a été placé dans un chenil spécialisé depuis le drame, le tribunal a établi ce jour que le pitbull était "hors de contrôle".

Lors de son procès en mars 2026, Christophe Ellul avait réclamé les preuves de la culpabilité de Curtis, ajoutant : "Si Curtis est coupable, tuez-le, piquez-le, mais mettez des preuves sur la table." Et alors que la magistrate avait conclu le procès sur le fait que le pitbull "était dangereux, et il l'est sans doute encore davantage aujourd'hui", elle avait indiqué ne pas voir comment elle pouvait "ne pas requérir l'euthanasie de ce chien". Une décision qui avait suscité un vif émoi auprès d'associations défendant la cause animale. Deux pétitions avaient même été lancées, appelant à sauver Curtis de l'euthanasie. Elles avaient récolté environ 110 000 signatures, au total.