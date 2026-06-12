Affaire Nahel : un rebondissement qui change tout pour le policier mis en cause

Coup de théâtre dans l'affaire Nahel. La Cour de cassation a annulé mercredi la requalification des faits en violences pour le policier auteur du tir, qui pourra donc potentiellement être jugé pour meurtre.

Trois ans après le décès de Nahel Merzouk à Nanterre, la Cour de cassation a décidé d'annuler la requalification des faits en violences pour le policer auteur du tir qui avait coûté la vie au jeune homme de 17 ans. Par conséquent, l'agent accusé d'avoir tué Nahel risque à nouveau de comparaître aux assises pour homicide volontaire, remarque Le Parisien. L'audience ayant abouti à l'annulation de cette décision s'est tenue mercredi 10 juin alors que le parquet contestait cette requalification.

Plus haute juridiction française, la Cour de cassation a finalement donné raison au parquet, arguant que la "chambre de l'instruction [de la cour d'appel de Versailles] n'a pas justifié sa décision". La cour d'appel avait précédemment estimé que toute intention d'homicide du fonctionnaire pouvait être écartée, et ce, alors même que le policier avait "fait volontairement usage de son arme à feu de calibre 9 mm, à une courte distance de la victime, visée dans une zone considérée comme vitale, et que l'intéressé avait nécessairement conscience du risque létal de son acte", a jugé la Cour de cassation.

Un nouveau recours en vue dans l'affaire Nahel ?

Après cette décision, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles. Elle sera chargée de statuer de nouveau sur le chef pour lequel le policier est renvoyé. Il n'est toutefois pas exclu que cette décision fasse encore l'objet de recours, pointe Le Figaro.

Initialement, le 3 juin 2025, à l'issue d'une enquête de deux ans, les deux juges d'instruction avaient acté un renvoi du policier devant la cour d'assises pour meurtre, suivant ainsi les réquisitions du parquet de Nanterre. Mais le policier, Florian M., avait fait appel. C'est donc en mars 2026 que la cour d'appel de Versailles avait été sollicitée pour se prononcer sur l'affaire, choisissant alors de requalifier les faits pour violences ayant entraîner la mort sans l'intention de la donner. Le cour d'appel avait également confirmé le non-lieu pour le second policier présent au moment du drame. Après la décision de la Cour de cassation cette semaine, le collectif Justice pour Nahel s'est réjoui de la nouvelle : "Grâce à la mobilisation et au travail rigoureux des avocats, ce dossier a pu avancer et la justice a pu casser l'arrêt de Versailles."