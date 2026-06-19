Mort de Lyhanna : l'enfant a été ligotée et bâillonnée, l'autopsie révèle le pire sur ses derniers moments

L'autopsie de Lyhanna a révélé plusieurs éléments sur ses derniers moments. L'ADN du suspect Jérôme Barella a été retrouvé sur son corps, l'hypothèse d'un crime sexuel est la plus probable.

L'autopsie de Lyhanna lève une partie des questions restées sans réponse jusqu'ici. Si on ignore encore les causes exactes de la mort de la fillette de 11 ans, l'autopsie a révélé ce qui était tant redouté : Lyhanna a bien été victime d'un viol avant de mourir. Selon les informations de BFMTV, le profil biologique du principal suspect, à savoir Jérôme Barella, aurait été retrouvé sur les zones intimes de la fillette. Selon les informations de RTL, confirmant celles de BFMTV, l'adolescente a été "bâillonnée", et "ses chevilles et ses mains entravées".

RTL ajoute que d'autres analyses sont en cours pour en savoir encore davantage et établir un lien entre le crime et le suspect. Le but est de déterminer précisément les causes du décès, notamment pour tenter d'affirmer scientifiquement s'il y a eu préméditation ou si l'homicide est caractérisé comme volontaire. Un examen à l'anapath, pour analyser des cellules et des tissus, est en train d'être effectué mais celui-ci est très technique et requiert du temps.

La famille de Lyhanna avait été avertie dès mercredi de cette nouvelle information. "Face au pire pouvant arriver à une enfant et à des parents, leur colère n'a d'égal que leur dégoût. La famille demande que son intimité et sa vie privée soient respectées. Aucun autre commentaire ne sera fait", a réagi Me François Roujou de Boubée, avocat de la famille de Lyhanna, dans un communiqué.

Jérôme Barella suspecté d'avoir tué Lyhanna

Principal suspect dans l'affaire Lyhanna, Jérôme Barella, père de famille de 41 ans, s'était rapidement retrouvé dans le viseur des enquêteurs. Au lendemain de la disparition de Lyhanna, il avait été interpellé car la vidéosurveillance avait permis de déterminer qu'il était la dernière personne a avoir été vue en compagnie de la collégienne.

Actuellement mis en examen pour "enlèvement" et "séquestration de mineure de 15 ans", Jérôme Barella pourrait voir ses chefs d'accusation évoluer prochainement. Il est cependant probable que la justice préfère attendre les derniers résultats de l'autopsie concernant les causes de la mort de Lyhanna pour requalifier les faits.

Jérôme Barella, qui fait par ailleurs l'objet de plusieurs plaintes pour agressions sexuelles ou viol sur mineures, se trouve en détention provisoire depuis sa mise en examen le 1er juin dernier. Alors que la dernière communication officielle du parquet d'Agen concernant l'affaire Lyhanna remonte au 5 juin dernier, il n'est pas à exclure qu'un communiqué ou une conférence de presse se tienne prochainement, sans doute lorsque l'autopsie aura fini de lever les dernières incertitudes qui entourent encore la mort de Lyhanna, dont le corps avait été retrouvé plusieurs jours après sa disparition dans un silo désaffecté de la commune de Puycasquier, dans le Gers.

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