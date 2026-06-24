Mort de Lyhanna : la cause de la mort dévoilée ? Ce que révèle le rapport d'autopsie

Vingt jours après avoir été retrouvé, le corps de la petite Lyhanna n'a pas permis de donner aux enquêteurs toutes les réponses qu'ils espéraient. La cause exacte de la mort reste indéterminée.

L'autopsie de Lyhanna n'aura pas permis de lever toutes les questions restées sans réponse. Alors que le corps de la jeune fille de 11 ans avait été découvert le 4 juin dans un silo désaffecté du Gers, plusieurs jours après la mort de l'enfant, le rapport d'autopsie, qui a été transmis au procureur, ne permet pas d'établir clairement la cause du décès. "À l'issue des examens réalisés, la cause du décès ne peut pas être déterminée avec certitude", concluent les légistes, dont le procureur Olivier Naboulet se fait l'écho dans un communiqué.

Dans ce contexte, "des examens complémentaires en anatomopathologie sont nécessaires, de même qu'une analyse toxicologique". Ils sont d'ailleurs déjà "en cours". Comme le relaie également le procureur d'Agen, le rapport fait toutefois état de marques aux membres inférieurs et supérieurs "hautement évocatrices de lésions d'entrave", ainsi que de "contusions aux commissures et face interne de la bouche". Au vu de ces nouvelles informations, qui s'ajoutent à un précédent rapport d'autopsie précédemment dévoilé, Olivier Naboulet précise que les poursuites contre le principal suspect, à savoir Jérôme Barella, ont été élargies aux chefs de meurtre et viol sur mineur.

L'avocat des parents de Lyhanna avait révélé un peu plus tôt ce mercredi à RTL que ses clients avaient "pris connaissance ce jour du rapport d'autopsie de leur enfant", rendu ce mardi 23 juin. Ils "ont par ailleurs été entendus ce jour par les magistrats instructeurs en leurs qualités de parties civiles". L'avocat ajoute que les parents de l'enfant "demandent que toute récupération politique cesse" et font savoir qu'ils ne "répondront plus à aucune sollicitation, quelle qu'en soit la nature ou la personnalité".

Ce qu'avait révélé le premier rapport d'autopsie de Lyhanna

Un premier rapport de l'autopsie, qui avait laissé en suspens les causes de la mort, avait déjà révélé il y a quelques jours ce qui était tant redouté : Lyhanna a bien été victime d'un viol avant de mourir. Selon les informations de BFMTV, le profil biologique du principal suspect, Jérôme Barella, aurait été retrouvé sur les zones intimes de la fillette. D'après les informations de RTL, confirmant celles de BFMTV, l'adolescente a été "bâillonnée", et "ses chevilles et ses mains entravées".

RTL ajoutait alors que d'autres analyses étaient en cours pour en savoir encore davantage et établir un lien entre le crime et le suspect. Le but était de déterminer précisément les causes du décès, notamment pour tenter d'affirmer scientifiquement s'il y a eu préméditation ou si l'homicide est caractérisé comme volontaire. Un examen à l'anapath, pour analyser des cellules et des tissus, était alors déjà en train d'être effectué, mais celui-ci est très technique et requert du temps.

La famille de Lyhanna avait été avertie le mercredi de cette nouvelle information. "Face au pire pouvant arriver à une enfant et à des parents, leur colère n'a d'égal que leur dégoût. La famille demande que son intimité et sa vie privée soient respectées. Aucun autre commentaire ne sera fait", avait réagi Me François Roujou de Boubée, avocat de la famille de Lyhanna, dans un communiqué.

Jérôme Barella suspecté d'avoir tué Lyhanna

Principal suspect dans l'affaire Lyhanna, Jérôme Barella, père de famille de 41 ans, s'était rapidement retrouvé dans le viseur des enquêteurs. Au lendemain de la disparition de Lyhanna, il avait été interpellé car la vidéosurveillance avait permis de déterminer qu'il était la dernière personne a avoir été vue en compagnie de la collégienne.

Jérôme Barella se trouve en détention provisoire depuis sa mise en examen le 1er juin dernier. Il fait par ailleurs l'objet de plusieurs plaintes pour agressions sexuelles ou viol sur mineures, en sus de son inculpation dans l'affaire Lyhanna.