Deux enfants morts dans une voiture à Carpentras : les premières explications sur le drame

Deux enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts dans la voiture familiale en pleine canicule à Carpentras, dans le Vaucluse, ce lundi 22 juin 2026.

Les fortes chaleurs de la canicule de juin 2026 ont déjà fait plusieurs victimes directes ou indirectes. Elles ont peut-être emporté deux enfants âgés de 2 et 4 ans ce lundi 22 juin. Les deux petits garçons ont été retrouvés morts dans la voiture familiale stationnée dans le garage de la famille, dans le quartier du bois de l'Ubac à Carpentras (Vaucluse) a fait savoir la procureure de Carpentras, Hélène Mourges, à l'AFP.

La découverte de deux enfants morts a eu lieu en début d'après-midi et les policiers ont été alertés à 13h10 selon les informations de La Provence. Les deux enfants seraient restés coincés dans le véhicule et auraient fait un arrêt cardio-respiratoire dans l'habitacle de la voiture. Malgré l'intervention des secours, ils n'ont pas pu être réanimés. "Les causes de la mort sont à déterminer, mais la piste de la canicule est privilégiée", a déclaré à l'AFP la procureure de Carpentras.

Comment les deux enfants se sont retrouvés coincés dans la voiture en pleine canicule ? L'enquête va devoir répondre à cette question, mais d'après les premières éléments et les déclarations de la famille, les deux garçon seraient entrés dans la voiture à l'insu de la mère âgée de 33 ans rapporte La Provence.

Le drame survient en pleine canicule, qui plus est au premier jour de pic de celle-ci. Ce lundi, Météo France annonce des températures allant jusqu'à 40 et 43°C degrés dans les 49 départements placés en vigilance rouge. Le Vaucluse, département dans lequel les deux enfants sont décédés, est placé en vigilance orange mais des températures caniculaires sont également relevées sur place avec des pointes proches de 40°C.

Dernières mises à jour