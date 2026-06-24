Effondrement d'une falaise à Biarritz : ce que l'on sait

Une falaise s'est effondrée mercredi soir sur la plage du Miramar à Biarritz. Alors qu'au moins deux personnes étaient initialement recherchées, le corps d'une femme a été repêché.

L'effondrement d'une falaise sur la plage du Miramar à Biarritz est survenu ce mercredi 24 juin 2026. La falaise en question se trouve sous le phare de la ville. Le glissement de terrain, d'environ 2 000 m², est survenu vers 20h30 alors que les baigneurs étaient nombreux sur la plage en cet épisode de canicule, rapporte Sud-Ouest. Initialement, au moins deux personnes étaient portées disparues mercredi soir. Mais vers 22h45, le corps sans vie d'une femme a été retrouvé, rapporte Ici Pays basque. La troisième personne était toujours activement recherchée.

Pour tenter de les retrouver au plus vite, de nombreux moyens ont été déployés dans la zone. Les sapeurs-pompiers ainsi que des sauveteurs en mer et un hélicoptère ÉCU 64 de la gendarmerie ont été réquisitionnés, mais aussi des drones, relatent Sud-Ouest et Ici Pays basque. Le maire de Biarritz et le sous-préfet de Bayonne étaient sur place mercredi soir afin de coordonner les opérations de secours.

Trois plongeurs de la région dans la zone lors de l'effondrement

D'après les informations relayées par La République des Pyrénées, trois plongeurs "originaires de la région" étaient dans la zone située au pied de la falaise au moment de l'effondrement. Deux d'entre eux auraient été ensevelis. La préfecture, dont Sud-Ouest se fait l'écho, rapportait que le troisième plongeur était "indemne physiquement mais fortement choqué" et qu'il bénéficiait de fait "d'un accompagnement médical et psychologique".

"On a entendu un gros boum et on a vu tout le pan de falaise qui a glissé et s'est effondré dans l'eau. Un mec [...] s'en est sorti et il a dit qu'il y avait deux personnes autour de lui" lors de l'éboulement, explique un témoin à Sud-Ouest. Un père de famille relate également auprès d'Ici Pays basque que sa fille "était apeurée, la chute a causé une énorme vague de 1m50".

Alors que les recherches étaient toujours en cours en fin de soirée, le secteur a été formellement interdit d'accès. "Les autorités appellent la population à respecter scrupuleusement les périmètres de sécurité mis en place", a fait savoir la préfecture.