Effondrement d'une falaise à Biarritz : une victime et un plongeur introuvable, que s'est-il passé ?

Un pan de falaise s'est détaché puis écrasé dans la mer où se trouvaient trois plongeurs ce mercredi à Biarritz. Le corps sans vie d'une femme a été repêché, un autre plongeur est toujours porté disparu ce jeudi.

L'effondrement d'une falaise sur la plage du Miramar à Biarritz est survenu ce mercredi 24 juin 2026. La falaise en question se trouve sous le phare de la ville. Le glissement de terrain, d'environ 2 000 m3 de roche, est survenu vers 20h20 alors que les baigneurs étaient nombreux sur la plage en cet épisode de canicule, rapporte Sud-Ouest. "On a entendu un gros boum et on a vu tout le pan de falaise qui a glissé et s'est effondré dans l'eau", explique un témoin à Sud-Ouest. Un père de famille relate également auprès d'Ici Pays basque que sa fille "était apeurée, la chute a causé une énorme vague de 1m50".

D'après les informations relayées par La République des Pyrénées, trois plongeurs "originaires de la région" étaient dans la zone située au pied de la falaise au moment de l'effondrement. Justement, ce drame a coûté la vie à une femme de 35 ans mercredi soir, tandis qu'un autre plongeur de 34 ans est porté disparu. En effet, "l'un des deux corps, féminin, a été récupéré", a annoncé la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Selon les premiers éléments, trois plongeurs se trouvaient au pied de la falaise au moment de la catastrophe.

Le plongeur survivant "était tout groggy, c'était terrible"

Un troisième plongeur, "indemne physiquement mais fortement choqué", a été pris en charge par les secours. Ce dernier "ramenait ses bouées et revenait au bord. Il était tout groggy, c'était terrible, on ne sait même pas s'il était plus choqué par ce qu'il venait de se passer car il a tout pris dessus, ou s'il était en train de réaliser qu'il revenait tout seul. Il peinait à parler, il a juste dit ça à un sauveteur, que les deux étaient encore là-bas", confie Vincent Pariset, témoin de l'effondrement, dans Le Figaro.

Pour tenter de les retrouver au plus vite, de nombreux moyens ont été déployés dans la zone. Les sapeurs-pompiers ainsi que des sauveteurs en mer et un hélicoptère ÉCU 64 de la gendarmerie ont été réquisitionnés, mais aussi des drones, relatent Sud-Ouest et Ici Pays basque. Le maire de Biarritz, Serge Blanco et le sous-préfet de Bayonne étaient sur place mercredi soir afin de coordonner les opérations de secours.

Les opérations de secours relancées dans des conditions difficiles à Biarritz

"Compte tenu de cet effondrement et de la présence d'un risque imminent pour les usagers du domaine public", il "a immédiatement été pris un arrêté interdisant l'accès, la baignade et la navigation dans un périmètre de 300m depuis le pied de la falaise", a indiqué la mairie de Biarritz dans un communiqué. La ville de Biarritz est plongée "dans une vision d’horreur et dans le deuil. Nous ferons tout pour tenter d’expliquer cette catastrophe", a déclaré le premier édile.

Ce jeudi 25 juin, les recherches pour retrouver la seconde victime de l'effondrement de la falaise, sous le phare de Biarritz, ont repris à 9h30. Selon le capitaine Bernard Legé, à la tête des opérations, "douze plongeurs sont arrivés en renfort ce matin" et "la falaise reste très instable, l'eau est toujours laiteuse", relaye Sud Ouest. Désormais, les plongeurs du Sdis 64, en charge de la recherche de la deuxième victime "sont sortis de l’eau". Ils ne peuvent pas s’approcher du site et un briefing est organisé par le capitaine Leugé, en charge des opérations, révèle Sud-Ouest.

En raison de la dangerosité des conditions, les secours ne peuvent pas s'approcher à moins de 50 mètres du site. Un harpon et des palmes auraient été retrouvés, appartenant à la victime remontée mercredi soir par les secours", précise le quotidien local.

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