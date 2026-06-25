Mort de Louis à Narbonne : que s'est-il vraiment passé ?

À Narbonne, Louis, 17 ans, est mort après un guet-apens. Cinq jeunes ont été mis en examen pour assassinat.

Un adolescent de 17 ans a été victime de violents coups et blessures, qui lui ont coûté la vie, dans la ville de Narbonne. Cinq jeunes, dont trois mineurs, sont soupçonnés d'avoir violemment passé à tabac le jeune Louis dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026. Retrouvée inanimée au petit matin près d'un chantier, la victime a succombé à ses blessures le mardi 23 juin, a annoncé le parquet, une information relayée par Le Parisien.

L'ensemble des éléments recueillis par les enquêteurs laissent entendre que la thèse d'un piège ciblé est envisageable. Lors d'une conférence de presse, le magistrat en charge de l'affaire a souligné que les faits, d'une extrême gravité, semblaient prémédités. Les agresseurs, selon cette hypothèse de travail, auraient délibérément attiré l'adolescent dans cette zone isolée pour le rouer de coups. L'enquête s'oriente actuellement vers un mobile de vengeance, bien que les raisons exactes restent à élucider.

La mort de Louis à Narbonne provoque une émotion sur les réseaux

Lors de sa prise en charge par les secours, Louis présentait de graves traumatismes, de multiples hématomes sur le visage ainsi que des saignements majeurs au niveau du nez et de la bouche. Les suspects ont pu être rapidement identifiés grâce aux vidéos de l'agression qu'ils ont eux-mêmes filmées et publiées sur les réseaux sociaux, a expliqué le procureur de la République de Narbonne, selon des informations de 20 Minutes. Sur ces images, on peut distinctement voir le groupe s'acharner sur la victime avant de l'abandonner à son sort, totalement inconsciente.

Initialement poursuivis pour "tentative d'assassinat" et placés en détention provisoire, les cinq suspects voient leur situation juridique s'alourdir considérablement. C'est en effet au moment de leur présentation devant le juge d'instruction que le décès de Louis a été officiellement notifié, ce qui va entraîner une requalification automatique des poursuites en "assassinat". Bien qu'ils bénéficient à ce stade de la présomption d'innocence, ils encourent les peines les plus lourdes du code pénal. Le procureur a également précisé que le jeune Louis était un adolescent placé auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).