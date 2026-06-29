Incendie à Valence : 24 blessés, immeuble évacué... Une piste privilégiée par les enquêteurs

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble de neuf étages dans la nuit de dimanche à lundi à Valence dans la Drôme. Alors que 14 blessés sont en urgence relative, le procureur évoque une "infraction criminelle".

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble à Valence (Drôme), 111 route de Montelier, dans la nuit de dimanche à lundi vers 4 heures du matin. Cet "incendie criminel" selon ICI Drôme Ardèche a fait 24 dont 14 en urgence relative. Le feu 'a été mis dans plusieurs endroits de l'immeuble", précise le média local. La cage d'escalier est détruite, tout comme certains appartements des 7e, 8e et 9e étage, apprend-on.

Au total, 80 pompiers de la Drôme ont été mobilisés, ainsi qu'une équipe médicale du Samu, indique F3 Auvergne Rhône-Alpes. Depuis 8 heures ce lundi matin, le feu est maîtrisé. Les secours sont encore sur place pour la ventilation de l'immeuble et le déblayage. Face à l'ampleur du feu, certains habitants ont sauté de leurs fenêtres, d'autres ont inhalé des fumées. Ils ont été transportés vers les hôpitaux de Valence, Roman-sur-Isère et à la clinique Pasteur.

Un incendie "lié à la guerre de territoire sur fond de narcotrafic"

La piste d'un incendie criminel est fortement privilégiée indique le parquet de Valence à ICI Drôme Ardèche. Du produit inflammable a été retrouvé dans plusieurs étages. L'immeuble aurait déjà été visé par une tentative d'incendie criminel la semaine dernière. Le parquet a ouvert une enquête, confiée aux policiers de la division de la criminalité organisée (DCOS).

Ce lundi, le Procureur de la République de la Drôme confirme "qu'une famille dont certains membres sont liés au narcotrafic habitait dans cet immeuble mais n'y réside plus", abonde le média local. L'incendie a-t-il été déclenché pour s'en prendre à cette famille ? Est-ce un règlement de comptes ? Ou plus largement une menace pour le quartier ? L'enquête devra répondre formellement à ces questions, mais de première éléments ont déjà été révélés.

"C'est un mode opératoire extrêmement grave. Notre hypothèse de travail nous oriente sur un incendie lié à la guerre de territoire sur fond de narcotrafic. L'enquête est ouverte pour incendie volontaire ayant entraîné des blessures, c'est une infraction criminelle", indique Laurent de Caigny, procureur de la République de Valence auprès du Dauphiné Libéré. Désormais, "la Ville va reloger les victimes en urgence dans l'attente de la prise en charge des assurances ", indique Nicolas Daragon, maire de Valence, présent sur place, des propos relayés par le journal local.