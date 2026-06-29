Crash mortel d'un hélicoptère dans le Verdon : ce que l'on sait de l'enquête ouverte

Un hélicoptère s'est crashé dimanche 28 juin matin dans la commune Lapalud-sur-Verdon. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de ce drame.

Ce dimanche 28 juin 2026 au matin, un tragique accident aérien s'est produit sur la commune de La Palud-sur-Verdon, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Un appareil de tourisme, identifié comme un ULM mais décrit par les premières dépêches comme un hélicoptère léger, s'est écrasé en fin de matinée. L'accident a coûté la vie à l'unique occupant de l'aéronef, un pilote âgé de 70 ans originaire du Var, selon les informations de 20 Minutes.

Le drame s'est noué après que le pilote a décollé à 10h30 de l'aérodrome de Barcelonnette. Pour des raisons encore indéterminées, l'appareil a percuté une falaise au cœur des gorges du Verdon avant de finir sa course dans les arbres en contrebas. L'impact a immédiatement déclenché un départ de feu sur l'épave.

Les pompiers ont été contraints d'intervenir par les airs dès 11h09, la zone du sinistre étant totalement escarpée et inaccessible par la voie terrestre ordinaire. Après avoir maîtrisé les flammes, qui ne se sont heureusement pas propagées à la végétation environnante, les secouristes ont découvert le corps sans vie du septuagénaire aux alentours de midi.

Une enquête ouverte après la mort d'un pilote d'hélicoptère

Le procureur de la République de Digne-les-Bains, Antoine Pesme, a confirmé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce crash. La suite des investigations s'annonce technique et minutieuse.

"Est-ce une intention volontaire, est-ce à cause du vent ? Je ne sais pas", s'interroge une source proche du dossier, que La Provence a pu contacter. La compagnie de gendarmerie de Riez et le PGHM de Jausiers sont intervenus. Ces derniers ont notamment été équipés de "voitures tout terrains" achetées par la Région afin de pouvoir accéder au lieu de l'accident, qui reste peu accessible par la voie terrestre.

L'enquête a été conjointement confiée à la Brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA), au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Jausiers ainsi qu'à la compagnie de gendarmerie de Riez. Pour mener à bien les premières constatations et figer la scène de l'accident, un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie de Digne-les-Bains a survolé la zone avec à son bord des enquêteurs et un technicien en identification criminelle. Au sol, les militaires ont pu s'appuyer sur des véhicules tout-terrain spécifiques, récemment acquis par la Région pour accéder à ces reliefs particulièrement difficiles d'accès.