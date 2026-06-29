Fusillade en Allemagne : au moins 5 morts à Stade près d'Hambourg, ce que l'on sait

Au moins cinq personnes ont été tuées par des coups de feu à Stade, dans le nord de l'Allemagne ce lundi. Sur les réseaux sociaux, la police locale appelle à "éviter largement la zone".

Drame en Allemagne. Ce lundi 29 juin 2026, plusieurs personnes ont été tuées après des coups de feu à Stade, dans le nord de l'Allemagne. Au moins cinq personnes sont décédées dans cette ville située en Basse-Saxe, selon le journal allemand Die Welt. Un homme a été arrêté et placé en garde à vue, d'après Die Zeit. Les coups de feu "auraient été tirés dans un établissement de jeunesse", apprénd-on. Sur place, la police est déployée "en nombre".

+++ACHTUNG Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

La zone autour de la Dankersstraße doit être largement évitée, a annoncé la police : "Sortez et évitez la zone à grande échelle pour votre propre sécurité", est-il ordonné via une boucle Whastapp. Pour l'heure, le porte-parolat a de la police n'a pas pu transmettre davantage d'informations sur les faits qui sont survenus dans cette commune à l'ouest d'Hambourg.

Dernières mises à jour

14:18 - Un suspect placé en garde à vue Le bilan provisoire fait état de 5 morts à Stade, après la fusillade de ce lundi 29 juin. En effet, cette ville de 50 000 habitants située au nord de l'Allemagne a été le théâtre d'un drame. Selon les informations du journal allemand Die Zeit, un suspect a été arrêté et placé en garde. Les coups de feu "auraient été tirés dans un établissement de jeunesse", précise le quotidien.

Au moins cinq personnes sont décédées dans une fusillade en Allemagne ce lundi. Un homme a été arrêté selon la police locale.