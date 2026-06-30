Explosion à Monaco : l'oligarque ukrainien Vadim Ermolaev visé ? Ce que l'on sait de l'attentat et du suspect en fuite

Un attentat est suspecté à Monaco après une violente explosion, lundi 29 juin 2026, en soirée. Il y aurait au moins trois blessés à déplorer, dont l'oligarque ukrainien Vadim Ermolaev et son épouse. Un suspect est en fuite.

L'essentiel

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01:15 - Une collaboration franco-monégasque mobilisée pour retrouver le fuyard après l'attentat à Monaco Le ministre de l'Intérieur français a annoncé le déploiement d'équipes de secours françaises en renfort sur les lieux et l'activation d'une "collaboration policière" pour retrouver l'auteur en fuite. Le "plan rouge" a par ailleurs été déclenché à Monaco, un dispositif prévu pour faire face à des événements entraînant de nombreuses victimes.

01:04 - Un témoin de Monaco décrit des scènes de chaos après la déflagration Silvano Ippolito, un habitant de Monaco vivant près du lieu de l'explosion, a décrit à BFMTV avoir vu "un petit garçon qui était à terre ensanglanté avec une personne qui essayait de l'aider" ainsi qu'"une femme affalée pleine de sang" dans les escaliers de l'immeuble. "Il lui manquait les pieds", a-t-il affirmé.

00:53 - Une première dans l'histoire de Monaco, qui suscite une vague de solidarité politique Le ministre d'État Christophe Mirmand a déclaré : "C'est la première fois que dans l'histoire, à ma connaissance, un tel acte se produit dans la Principauté." Le maire de Nice Eric Ciotti a réagi sur X en qualifiant l'événement de "tragédie qui frappe Monaco", tandis que le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Charles Ange Ginésy, a exprimé "sa profonde solidarité envers les victimes, leurs familles et le peuple monégasque."

00:51 - Les trois blessés de l'explosion à Monaco sont de nationalité ukrainienne Toutes les victimes de l'explosion sont de nationalité ukrainienne, selon une source proche de l'enquête citée par BFMTV. Les autorités monégasques n'avaient pas officiellement communiqué leur nationalité lors de la conférence de presse.

00:49 - Un mécanisme de blanchiment sophistiqué impliquant des milliards d'euros via les banques estoniennes Selon le chef du renseignement financier estonien Madis Reimand, des sociétés russes achetaient des actions et obligations qu'elles transféraient ensuite à des non-résidents détenant des comptes dans des banques estoniennes, avant de vendre les titres pour rapatrier les fonds en Europe de l'Ouest. L'Estonie a estimé à plus de sept milliards d'euros le montant des avoirs russes ayant transité par ses banques entre 2012 et 2017, et Versobank était soupçonnée d'être l'un des rouages de ce dispositif.

00:42 - Versobank, la banque estonienne d'Ermolaev au cœur d'un scandale de blanchiment Vadim Ermolaev est copropriétaire de Versobank, un établissement financier estonien dont la Banque centrale européenne a suspendu l'agrément en mars 2018 pour "violation systématique de la législation sur le blanchiment." Quelque 87% des dépôts de la banque étaient effectués par des non-résidents, ce qui avait attiré l'attention des autorités estoniennes spécialisées dans la lutte contre la délinquance financière.

00:30 - Soupçons de collaboration avec la Russie et discrétion accrue : le profil controversé de l'oligarque blessé à Ermolaev a été inscrit sur une liste du SBU, le service d'investigation ukrainien, répertoriant 84 ressortissants fortunés ayant potentiellement fui le pays. Des journalistes de la Pravda ukrainienne l'ont filmé descendant d'une Bentley sur la place du casino de Monte-Carlo, et certains l'accusent d'avoir continué à travailler avec les Russes après l'annexion de la Crimée, ce qu'il conteste avec vigueur en menaçant ses détracteurs de poursuites judiciaires.

00:21 - Vadim Ermolaev, une fortune de 300 millions de dollars bâtie notamment dans les spiritueux et le vin de Crimée Vadim Ermolaev est un magnat de l'agro-alimentaire dont la fortune est estimée à plus de 300 millions de dollars, selon Forbes, avant le début de la guerre en Ukraine. Il a notamment fait fortune dans la production de spiritueux et de vin, en partie produit en Crimée, région annexée par la Russie en 2014.

00:13 - L'oligarque ukrainien Vadim Ermolaev, 23e fortune d'Ukraine, identifié parmi les blessés de Monaco L'une des victimes grièvement blessées est l'oligarque ukrainien Vadim Ermolaev, né en 1968 et classé à la 23e place des 100 plus grosses fortunes d'Ukraine par le magazine Forbes. Sa compagne figure également parmi les blessés graves de l'explosion à Monaco.

29/06/26 - 23:59 - Un attentat à Monaco ? Auprès de l'AFP, le chef du gouvernement monégasque Christophe Mirmand a affirmé qu'il s'agissait "vraisemblablement d'un attentat". "Les services de police sont en train d’établir les constatations. [...] C’est la première fois que dans l’histoire, à ma connaissance, un tel acte se produit dans la Principauté", a-t-il ajouté.

29/06/26 - 23:52 - Les pompiers français en renfort à Monaco Vers 22h15, selon BFMTV, des effectifs français sont arrivés sur place. Pas moins de cinq véhicules et 14 sapeurs-pompiers venus des Alpes-Maritimes en renfort.

29/06/26 - 23:47 - Le "plan rouge" activé à Monaco Une source policière a rapporté à BFMTV que le "plan rouge" avait été déclenché à la suite de l'explosion survenue ce soir à Monaco. Il s'agit "d'une stratégie d’action pré-établie en vue d’un événement brutal entraînant ou pouvant entraîner de nombreuses victimes. Il permet une montée en puissance graduelle des moyens en fonction du nombre de victimes", explique le site de la principauté.

29/06/26 - 23:39 - Le suspect en fuite vers la France ? Les forces de l'ordre tricolores sur le pont Alors que le suspect pourrait bien avoir pris la fuite vers la France, les gendarmes tricolores ont été mobilisés après l'explosion survenue à Monaco. Pendant que le groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes déployait ses hommes et ses femmes sur les accès autoroutiers, la direction interdépartementale de la police judiciaire du 06 était activée.

29/06/26 - 23:32 - Le suspect activement recherché après l'explosion à Monaco Alors qu'un suspect est en fuite, plusieurs accès à Monaco ont été bouclés dans la foulée de l'explosion. Nice-Matin rapporte également que les gendarmes sont déployés sur les accès autoroutiers jusqu'à La Turbie afin de retrouver la trace du fugitif, suspecté d'avoir déposé le sac contenant les explosifs.

29/06/26 - 23:23 - Que sait-on des victimes de l'explosion à Monaco ? Selon le conseiller du gouvernement pour le ministre de l'Intérieur de Monaco, Lionel Beffre, les trois victimes se trouveraient en urgence absolue, relaie Nice-Matin. Il s'agirait d'un homme, d'une femme et d'un adolescent. Les deux premiers, âgés de 50 et 60 ans, ont été transportés à l'hôpital Pasteur de Nice. Quant au mineur, il aurait été emmené à Lenval. Les victimes seraient de la même famille et de nationalité ukrainienne.

29/06/26 - 23:16 - Où a eu lieu l'explosion à Monaco ? L'importante explosion survenue lundi soir à Monaco s'est produite dans un immeuble résidentiel situé rue Révérend-Père-Louis-Frolla, non loin de la frontière avec la France, rapporte BFMTV. Nice-Matin précise que l'explosion aurait eu lieu à l'entrée du Sun's Palace, non loin de la place des Moulins.