Explosion à Monaco : une piste privilégiée par les enquêteurs et un pronostic vital engagé, ce que l'on sait

Une enquête pour "tentative d'assassinat" a été ouverte par le parquet de Monaco après l'explosion au colis piégé survenue dans la soirée du lundi 29 juin. Les enquêteurs privilégient une piste liée au renseignement ukrainien, tannique le pronostic vital de l'un des trois blessés est toujours engagé ce mercredi matin malgré une opération.

Déflagration à Monaco. Lundi 29 juin, vers 21 heures, une explosion a éclaté devant le hall d'un immeuble résidentiel de la principauté monégasque situé au 4 rue du Révérend-Père-Louis-Folla, à la frontière avec la France. Les enquêteurs suspectent un acte criminel, mais "il ne s'agit pas d'un attentat qualifiable de terroriste", a déclaré le procureur général de Monaco, Stéphane Thibault, indiquant de ne pas avoir, pour l'heure, d'éléments allant dans ce sens. Le magistrat a toutefois indiqué en conférence de presse, mardi 30 juin, être "en lien avec le procureur de la République antiterroriste français qui a déjà proposé ses services".

Le parquet de Monaco a ouvert une enquête pour "tentative d'assassinat" et "dépôt sur la voie publique de substances ou engins explosifs". Selon les informations de BFMTV mardi soir, une seconde enquête pour "association de malfaiteurs", "détention et utilisation d’explosifs" a également été ouverte auprès du parquet de Nice, le principal suspect ayant potentiellement pris la fuite vers l'Hexagone.

D'après le déroulé de faits précisé par le procureur de Monaco, un homme seul s'est présenté devant l'adresse où il a déposé le colis piégé, peu avant que les trois occupants de l'appartement du rez-de-chaussée se présentent à la porte. C'est à l'arrivée de ces derniers que l'explosion a eu lieu. D’après plusieurs médias citant des sources concordantes, l’une des personnes gravement blessées est un oligarque ukrainien sanctionné par Kiev, Vadim Ermolaev, 58 ans, richissime homme d'affaires. Sa compagne, aussi grièvement touchée, voit son pronostic vital toujours engagé. Gravement blessée, elle a dû être amputée mardi des deux jambes, selon les informations de BFMTV ce lundi 1er juillet. Un troisième blessé est un adolescent de 13 ans. Enfin, le procureur a également compté "deux autres victimes collatérales touchées par des explosions de verre".

Le suspect non-identifié et en fuite après l'explosion à Monaco

L'explosion à Monaco a été provoqué par un colis piégé camouflé dans un sac à dos. Ce sac contenait des boulons et des grenailles selon les premiers éléments révélés, mais la nature de l'explosif est actuellement en cours d'analyse. Quant à l'individu, il a été filmé par les caméras de vidéosurveillance, il s'agit d'un homme portant un pantalon beige, un pull noir et un chapeau de même couleur dissimulant une partie de son visage. Le suspect a pris la fuite à pied, après le dépôt du colis piégé, a indiqué la Sûreté publique de Monaco à BFM Nice.

Le suspect n'a pas été formellement identifié, mais les enquêteurs ont pu remonter sa trace jusqu'à la commune de Beausoleil, voisine de Monaco mais située dans les Alpes-Maritimes. Les vidéos de surveillance sont épluchées et des témoignages recueillis pour retrouver le suspect ou d'éventuels complices. L'homme est activement recherché par les autorités monégasques qui bénéficient de renforts français. Une collaboration policière a été mise en place entre la principauté et la France ainsi, une quarantaine de gendarmes français et deux hélicoptères ont été déployés sur la zone de recherches précise BFMTV.

Un oligarque ukrainien visé ? Ce que l'on sait des victimes de l'explosion à Monaco

Le parquet de Monaco n'a pas confirmé l'identité des victimes, mais selon les informations de BFMTV, les trois personnes directement touchées par l'explosion sont de nationalité ukrainienne. Il s'agit de l'oligarque ukrainien de 58 ans, Vadim Ermolaev, de son épouse et d'un adolescent de 13 ans "vraisemblablement lié au couple", présenté comme son fils. Les trois blessés ont été pris en charge et transportés à Nice : les deux adultes en urgence absolue au CHU Pasteur et le plus jeune en urgence relative à l'hôpital pour enfants Lenval, précise Franceinfo. S'il n'a pas confirmé le nom des victimes, le parquet a précisé que l'homme était "un résident monégasque depuis au moins 2021" et "n'est pas recherché par une autorité étrangère" à la connaissance du pouvoir monégasque.

L'oligarque ukrainien Vadim Ermolaev était-il ciblé par l'explosion ? C'est une piste envisagée, mais aucun élément ne permet pour l'heure de l'étayer. La police n'avait pas connaissance de menaces visant cet individu, rapporte BFMTV. L'homme de 58 ans est connu pour être la 23e plus grosse fortune ukrainienne selon le classement établi par le magazine Forbes. Né à Dnipro en 1968, Vadim Ermolaev a fait fortune en fondant le groupe Alef, un conglomérat actif dans l’immobilier, l’agroalimentaire, les matériaux de construction et l’industrie manufacturière précise Le Parisien.

Vadim Ermolaev est aussi mêlé à plusieurs polémiques et a des relations complexes avec les autorités ukrainiennes. En 2019, l'homme d'affaires a renoncé à sa nationalité ukrainienne pour devenir Chypriote, un choix dont les raisons n'ont pas été explicitées et qui a posé des questions dans son pays natal. BFMTV indique que Vadim Ermolaev a été inscrit par le service d'investigation ukrainien (SBU) sur une liste de 84 ressortissants ayant potentiellement fui le pays.

Et tout ceci pourrait d'ailleurs être lié... Mardi 30 juin, Le Figaro affirmait que, selon plusieurs sources concordantes, les enquêteurs privilégieraient la piste d'un acte piloté par le Services de renseignement ukrainiens (SBU). Cette attaque serait, en outre, davantage "une mise en garde" qu'une tentative d'homicide, avance le quotidien.

Le "plan rouge" activée après l'explosion à Monaco

Les autorités monégasques ont activé le "plan rouge" après l'explosion à Monaco. Il s'agit d'"une stratégie d’action pré-établie en vue d’un événement brutal entraînant ou pouvant entraîner de nombreuses victimes. Il permet une montée en puissance graduelle des moyens en fonction du nombre de victimes", rapporte BFMTV. Le souverain de la principauté, le prince Albert II de Monaco, a réagi assurant que "plus que jamais, la Principauté de Monaco demeurera unie et déterminée face à la violence et au crime. La sécurité de notre communauté a toujours été une priorité ; elle le demeurera plus que jamais, quelles que soient les menaces".

Le prince monégasque a assuré les victimes de sa "compassion et [de son] soutien sans faille" et a salué "le travail remarquable des forces de la sûreté publique, qui gèrent la situation avec rigueur et sérénité, et ont permis une prise en charge rapide des victimes et une sécurisation des lieux". Enfin, il a indiqué que "tous les services de l’État concernés sont actuellement mobilisés, en étroite coopération avec les autorités françaises". "Nous leur faisons confiance pour élucider au plus vite les circonstances de ce drame, en identifier les responsables et lui apporter toutes les réponses qui s’imposent, à tous les niveaux", a-t-il conclu.

En direct

09:34 - Le pronostic vital de la femme de l'oligarque ukrainien toujours engagé D’après plusieurs médias citant des sources concordantes, l’une des personnes gravement blessées est bien un oligarque ukrainien sanctionné par Kiev, Vadim Ermolaev, 58 ans, richissime homme d'affaires. Sa compagne a aussi été touchée et son pronostic vital est toujours engagé ce mercredi. Gravement blessée, elle a dû être amputée mardi des deux jambes, selon les informations de BFMTV ce lundi 1er juillet. Un troisième blessé est un adolescent de 13 ans. Enfin, le procureur a également compté "deux autres victimes collatérales touchées par des explosions de verre". 30/06/26 - 22:55 - Cette piste privilégiée par les enquêteurs Alors que l'oligarque Vadim Ermolaev avait pris ses distances avec son pays natal, Le Figaro affirme que d'après plusieurs sources concordantes, les enquêteurs privilégieraient la piste d'un acte piloté par les services de renseignement ukrainiens. Cette attaque pourrait ainsi s'apparenté à "une mise en garde" plus encore qu'à une tentative d'homicide.

Une explosion a eu lieu lundi 29 juin 2026, vers 21 heures, à Monaco, à proximité de la frontière avec la France.