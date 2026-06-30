Vadim Ermolaev, membre du "bataillon de Monaco", a-t-il blanchi de l'argent pour la Russie ?

Vadim Ermolaev fait partie des personnalités les plus riches d'Ukraine grâce à une fortune articulée autour du vin et de l'immobilier. Entre la vie et la mort depuis l'explosion à Monaco ce lundi, l'homme d'affaires traîne une réputation sulfureuse.

Une explosion a retenti lundi 29 juin, vers 21 heures, dans le hall d'un immeuble résidentiel de Monaco situé rue du Révérend père Louis Frolla, à la frontière avec la France. L'explosion "volontaire" a été provoquée par un colis piégé déposé par un individu ayant pris la fuite peu avant la déflagration. Parmi les victimes, figure Vadim Ermolaev, 23e fortune d'Ukraine en 2015 selon le classement établi par le magazine Forbes. Gravement blessé, Vadim Ermolaev a été transporté à l'hôpital de Nice selon les autorités monégasques. Sa compagne et un adolescent de 13 ans "vraisemblablement lié au couple" ont également été blessés.

Né en 1968, Vadim Ermolaev est à tête d'un empire immobilier, industriel et surtout viticole. Originaire de l'oblast de Dnipropetrovsk, l'homme de 58 ans fait fortune dans la production de spiritueux, notamment le vin. Il produit un "vin de Crimée géographiquement protégé" en Russie, vendu en Europe et aux Etats-Unis comme provenant d'Ukraine continentale. Pourtant, le vignoble est le même, révèle Le Figaro. Un premier élément qui laisse entrevoir la personnalité parfois opaque et sulfureuse de Vadim Ermolaev.

"Violation systémique de la législation sur le blanchiment"

Dans les années 1990, il crée le groupe Alef qui va rapidement devenir un monstre dans les secteurs de l'immobilier, de l'agroalimentaire, des matériaux de construction et de l'industrie manufacturière. Il est considéré comme le principal promoteur de la ville de Dnipro, dans laquelle il est à l'origine de nombreuses constructions. Il est aussi copropriétaire d'un établissement financier estonien, Versobank. En 2018, l'agrément de Versobank a justement été suspendu par la Banque centrale européenne pour "violation systémique de la législation sur le blanchiment".

Le stratagème de Vadim Ermolaev sur la production de son vin estampillé "Crimée" est qualifié par le quotidien Le Figaro d'"habile manœuvre pour contourner les sanctions imposées par les marchés sur les produits originaires de la région annexée par la Russie" en 2014. Une version contestée par le richissime ukrainien. Dès lors, les enquêteurs ukrainiens estiment que ses entreprises contribuent en impôt au budget russe.

En 2019, il a renoncé à la nationalité ukrainienne pour prendre la nationalité chypriote. "Le système judiciaire ukrainien, pour le moins, est loin d'être parfait, et l'administration fiscale n'est pas objective", déclarait-il dans les colonnes de Forbes. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Vadim Ermolaev s'était exilé du côté de Monaco. L'été dernier, il était filmé descendant d'une Bentley sur la place du casino de Monte-Carlo, rappelle Nice Matin. Il est également propriétaire d'une luxueuse villa à Saint-Jean-cap-Ferrat.

Ermolaev sanctionné pour dix ans par Zelensky

Trois ans plus tard, en 2022, Vadim Ermolaev est cité comme membre du "Bataillon de Monaco". Autrement dit : il fait partie du cercle des 84 oligarques et fortunes d'Ukraine s'étant installés sur la Côte d'Azur et donc potentiellement surveillés du coin de l'oeil par le Bureau d'Etat ukrainien d'enquête. L'oligarque fait ensuite l'objet de sanctions d'une durée de dix ans par le Conseil national de sécurité et de défense (NSDC) à l'initiative du président ukrainien Volodymyr Zelensky depuis décembre 2023, selon le média ukrainien Oukraïnska Pravda, entraînant le gel de ses avoirs et la cessation de ses activités financières, entre autres.

En décembre 2022, selon les informations du Figaro, le fils de Vadim Ermolaev est interpellé puis détenu à la demande d'Interpol à Chypre, alors qu'il tentait de rejoindre Dubaï car "un centre d'appels frauduleux à Kiev fonctionnant malgré les sanctions". À partir de là, les soupçons de blanchiment d'argent vers Moscou se multiplient, plus précisément via la banque estonienne Versobank, copropriété de Vadim Ermolaev.