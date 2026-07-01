Disparition de Bryan et son fils Tyméo en Belgique : les confidences inquiétantes d'un proche de la famille

Bryan Brigou, 29 ans, et son fils Tyméo, 5 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis samedi après-midi en Belgique. Un très proche de la famille a accepté de s'exprimer, ses déclarations n'ont rien de rassurant.

Un père de 29 ans, Bryan Brigou et son fils de 5 ans, Tyméo, sont introuvables depuis le samedi 27 juin en Belgique. Le véhicule de l'homme a été retrouvé par des connaissances sur le parking du club de football d'Onhaye, dans la province de Namur, en Wallonie (Belgique). Tous deux devaient se rendre à Charleroi pour un achat samedi dans la matinée, achat qui a bien été réalisé, comme Bryan l'a confirmé à Tina, mère du garçon, vers 14 heures. Par la suite, Tina n'a plus eu de nouvelles. "Mon message restait non envoyé", a-t-elle confié au média belge Sudinfo. Elle a donné l'alerte vers 3 heures du matin.

"Bryan est de corpulence normale. Il a les yeux bruns, les cheveux et la barbe foncés. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans bleu, un T-shirt blanc, une chaîne argentée et une casquette noire", tandis que son fils "a les yeux bleus et les cheveux blonds" et portait un t-shirt blanc et une casquette bleue avec une visière rouge, indique l'avis de recherche lancé par la police fédérale belge lundi.

Le véhicule de Bryan Brigou, une Golf 6, a été retrouvé vide dimanche à Onhaye sur le parking du club de foot de la commune, a précisé la grand-mère de l'enfant. C'est là qu'une battue a été organisée lundi après-midi. Une cinquantaine de personnes était présente, dont Tina, la mère de Tyméo et compagne de Bryan, et des membres de la famille. Si vous localisez l'enfant ou son père, vous pouvez contacter l'association Child Focus par téléphone (+ 32 800 30 300) ou les enquêteurs par mail (avisderecherche@police.belgium.eu).

Drogue, bracelet électronique... Les révélations du frère de Bryan

" Franchement, quand on voit la tournure que ça prend et connaissant mon frère, je n'ai plus trop d'espoir. J'en garde quand même un peu, mais…", a lâché le frère de Bryan, Simon G., dans les colonnes de RTL Info. " Cela fait 48 heures que je suis sans nouvelles. Je n'ai pas dormi, je n'arrive pas à manger. J'espère qu'on va retrouver mon fils vivant", déclare de son côté la maman de Tyméo.

Selon Simon G., le frère de Bryan, le père de 29 ans aurait eu des "démêlés avec la justice", notamment pour "trafic de drogue" et de bagarre, et qu'il portait un bracelet électronique. Il aurait également "contracté des dettes auprès de plusieurs personnes". Des informations qui n'ont, à ce stade, pas été confirmées par les autorités belges. Toutefois, "c'était un bon papa. Je ne veux pas croire les personnes qui osent affirmer qu'il s'agirait d'un règlement de comptes lié à un dossier de trafic de drogue", précise-t-il auprès de RTL Info.

Mardi 30 juin, la mère de Tyméo a été à nouveau entendue. Une partie de la famille de Bryan a été perquisitionnée et sa voiture a été fouillée. D'après les informations de RTL Info, des recherches sont également menées côté français, dans le secteur de Givet (Ardennes) où Bryan a de la famille. Le bourgmestre d'Onhaye, Christophe Bastin, confirme de son côté le "peu de résultats concrets" obtenus jusqu'à présent, malgré les fouilles effectuées. Les images de vidéosurveillance vont également être analysées pour tenter de faire toute la lumière sur cette affaire et obtenir de nouveaux indices pour tenter de retrouver le père et son fils.