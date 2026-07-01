Disparition en Haute-Savoie : deux enfants de 8 et 13 ans recherchés, une piste envisagée

Logan, 8 ans, et Even, 13 ans, ont disparu mardi soir à Epagny Metz-Tessy. Ils sont activement recherchés. La gendarmerie a lancé un appel à témoins.

Appel à témoins en Haute-Savoie. La gendarmerie a été avertie de la disparition de deux enfants, qui n'ont aucun lien de parenté, mardi 30 juin en soirée. Un appel à témoins a finalement été lancé ce mercredi 1er juillet au matin pour retrouver les deux mineurs. Logan est âgé de 8 ans. Il portait un short gris-bleu au moment de sa disparition et n'avait pas de chaussure au pied. Logan T. a été vu pour la dernière fois aux abords du centre hospitalier Annecy Genevois (Change).

Logan T. était en compagnie du second enfant activement recherché par les autorités locales, à savoir Even V., âgé quant à lui de 13 ans. Ce dernier mesure 1,70 et pèse 46 kg. Il est de corpulence fine. Au moment de sa disparition mardi soir, il était vêtu d'un t-shirt gris avec écriture. "DON'T STOP" était inscrit sur son maillot. Il portait également un pantalon noir. Il pourrait être avec ou sans lunettes.

Qui contacter en cas d'informations concernant Logan et Even ?

La radio locale Ici rapporte que les deux jeunes garçons pourraient avoir fugué ensemble mardi soir alors qu'ils se trouvaient à Epagny Metz-Tessy, sans que ne soit révélé pour autant le motif de cette fugue.

En cas d'informations, qui pourraient notamment permettre de localiser les enfants, toute personne est invitée à contacter la Gendarmerie de la Haute-Savoie au 0800 971 071. Il s'agit d'un numéro gratuit, joignable 24h/24 et 7 jours sur 7. Les personnes qui auraient des informations sont en revanche invitées à ne pas intervenir elles-mêmes.