Dany Leprince : sa déclaration émouvante à l'annonce de l'annulation de sa condamnation

La Cour de révision a annulé ce jeudi la condamnation à la prison à perpétuité de Dany Leprince et ordonné qu'il soit rejugé pour un quadruple meurtre dans la Sarthe en 1994.

La Cour de révision a annulé la condamnation en 1997 à perpétuité de Dany Leprince pour la mort de quatre membres de sa famille en 1994 dans la Sarthe. Il s'agit là d'un fait rarissime. Les révisions de condamnations criminelles sont exceptionnelles puisqu'une douzaine de procédures seulement ont abouti en France depuis 1945, indique France Info.

Pour rappel, Dany Leprince a passé près de 18 ans derrière les barreaux pour avoir tué son frère, sa belle-sœur et ses deux nièces en 1994 à Thorigné-sur-Dué (Sarthe), tous retrouvés tués à l'arme blanche dans leur pavillon. Seule la petite Solène, 2 ans, avait survécu au massacre. Avec cette décision du jeudi 2 juillet 2026, la Cour de révision ordonne donc que Dany Leprince soit rejugé pour un quadruple meurtre. Le nouveau procès se tiendra à Angers, devant la cour d'assises du Maine-et-Loire, précise Ouest France.

"La Cour de révision et de réexamen juge que deux des éléments susceptibles d'avoir été retenus à charge par la cour d'assises se trouvent fragilisés par des éléments inconnus de la juridiction, ce qui est de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Dany Leprince", a déclaré son président Nicolas Bonnal à l'AFP.

"La vérité doit éclater, je suis un peu ému", lâche Dany Leprince

"C'est une victoire", a déclaré Dany Leprince après l'annulation de sa condamnation. L'homme de 69 ans est tombé dans les bras de ses proches, les larmes aux yeux. "Le combat continue, la vérité doit éclater, je suis un peu ému", a-t-il réagi devant la presse, jeudi matin. "C'est extraordinaire de parvenir à obtenir cette révision et j'en remercie la cour", a-t-il ajouté, tenant à "avoir une pensée" pour sa famille disparue. "Nous obtiendrons l'acquittement de Dany Leprince", a déclaré son avocat Olivier Morice.

"Le combat continue"



Dany Leprince s'exprime après l'annulation de sa condamnation par la Cour de révision et sur son nouveau procès à venir pic.twitter.com/iY8InH1MD1 — BFM (@BFMTV) July 2, 2026

Celui qui est surnommé le "boucher de la Sarthe" avait avoué le meurtre de son frère aux policiers et au juge d'instruction avant de se rétracter. Il n'avait pas pu faire appel de sa condamnation en 1997, car la loi ne rend un appel possible aux assises que depuis 2001. Par la suite, la Cour de révision avait rejeté une première requête de Dany Leprince en 2011. Aujourd'hui, la défense de Dany Leprince estime qu'une cour d'assises doit être saisie pour statuer à nouveau sur son cas.