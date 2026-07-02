Jumelles de 15 mois mortes dans le Nord : des enfants carencés et placés, ce qu'ont dit les parents incarcérés

Les parents des jumelles de 15 mois retrouvées mortes dans leur lit en fin de canicule dans le Nord ont été mis en examen et en détention provisoire.

Drame à Breuvage dans le Nord. Lundi 29 juin, des jumelles de 15 mois ont été retrouvées mortes dans leur lit au domicile familial. Dans son communiqué, le parquet rapporte que l'autopsie des corps des enfants "a conclu à un décès par déshydratation des fillettes, relevant, par ailleurs, une insuffisance pondérale". Dans la foulée de cette macabre découverte, les parents des fillettes ont été placés en garde à vue durant 48 heures, rapporte France 3.

Âgés de 35 ans et 32 ans, le mari et la femme ont par la suite été mis en examen pour "privation de soins ayant entraîné la mort sur mineur de moins de 15 ans". Ils ont été incarcérés, a fait savoir le parquet de Valenciennes. Ce dernier précise que la famille "ne faisait pas l'objet d'un suivi en assistance éducative par un juge des enfants" et "n'avait pas fait l'objet d'un signalement au parquet". Bien inséré, le foyer, qui avait déménagé deux mois plus tôt à Breuvage, ne connaissait ni problème d'alcool ni souci de stupéfiants.

Le père "totalement anéanti"

"Il est anéanti, totalement anéanti, du drame. Il ne s'explique pas cette situation. C'est quelqu'un qui n'a pas de carence, qui travaille et qui est parfaitement inséré", a affirmé auprès de RTL et France Télévisions Me Abdelcrim Babouri. Selon lui, le père aurait "préparé le petit-déjeuner pour tout le monde. Une fois que les petites demandaient, pleuraient, le père venait tout de suite mais là, il n'a rien entendu".

Ne s'inquiétant pas outre-mesure de ne pas avoir entendu ces deux filles pleuré comme elles en avaient l'habitude, il serait parti au travail, laissant les enfants à la charge de leur mère. À son retour, sur les coups de 13 heures, le père de famille serait alors allé les voir et aurait retrouvé les fillettes "en état de raideur cadavérique". Son avocat rapporte qu'il n'aurait "pas été alerté", pointant notamment "la fatigue du travail" ainsi que la "confiance qu'il pouvait faire à son épouse".

Les quatre enfants du couple également hospitalisés

Alors que les parents encourt 30 ans de réclusion criminelle, l'avocat du père de famille a expliqué que son client ne s'expliquait pas le drame. Âgés de 3, 4, 5 et 6 ans, les quatre autres enfants du couple se trouvaient également en situation de déshydratation. Ils ont tous été hospitalisés avant d'être confiés au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Le couple affirme n'avoir "pas pris la mesure des effets de la chaleur sur leur habitation".

À France 3, l'avocat du père rapporte que selon ce dernier "les enfants n'étaient pas sous carence, ils s'en occupaient. Ils avaient une famille unie avec des grands-parents, tout le monde s'entend bien." Et d'ajouter : "On ne s'explique pas véritablement."