"M. Raffarin ne s'est pas soucié de moi" : l'homme renversé par la voiture du Premier ministre s'exprime

Un motard a été renversé par la voiture de fonction de Jean-Pierre Raffarin. Selon l'homme de 30 ans, l'ancien locataire de Matignon n'a pas daigné prendre de ses nouvelles dans un premier temps.

Une rencontre avec l'ex-Premier ministre dont ce motard se serait bien passé. Le 11 avril dernier, une collision a eu lieu entre une voiture et une moto à l'intersection du boulevard Malesherbes et du boulevard Courcelles dans le 17e arrondissement de Paris. Sauf que cet accrochage implique un ancien chef de gouvernement : Jean-Pierre Raffarin, à bord d'un véhicule de fonction.

En effet, une enquête a été ouverte pour blessures involontaires par conducteur après une "collision" entre une voiture de fonction, dans laquelle se trouvait l'ex-sénateur et une moto, dans la capitale, a indiqué ce vendredi le parquet, confirmant une information de Mediapart. Un accident jugé grave car, selon le média d'investigation, le motard est lourdement blessé au niveau des testicules.

"Jean-Pierre Raffarin est parti discrètement à pied"

"Une moto et une voiture administrative appartenant au ministère des Affaires étrangères avec chauffeur de ce même ministère conduisant Jean-Pierre Raffarin" sont entrées en "collision", confirme le ministère public, précisant que le motard a déclaré "avoir été percuté par une voiture avec gyrophare". Jean-Pierre Raffarin, lui, n'a pas été blessé.

"Le motard a indiqué être passé au vert et avoir été percuté par une voiture arrivant par sa droite, qu'il avait vue trop tard", poursuit le parquet, ajoutant qu'un témoin a indiqué que le véhicule était passé au rouge. "Le conducteur de la voiture, né en octobre 1972, a confirmé avoir fait usage du deux-tons", la sirène de la police, "et que la présence d'un camion avait pu restreindre la visibilité", indique-t-on de même source.

Le motard a dénoncé l'attitude de Jean-Pierre Raffarin à son égard. Toujours dans les colonnes de Mediapart, l'homme de 30 ans assure que "ni le chauffeur M. Raffarin ne se sont souciés de moi. Ils ne m'ont pas aidé, ne m'ont pas parlé et n'ont pas pris de mes nouvelles", regrette-t-il. Selon un témoin, "Jean-Pierre Raffarin est parti discrètement à pied vers le parc Monceau sans s'enquérir du blessé au sol".

L'ex-Premier ministre "incrimine complètement son chauffeur"

Le 26 juin dernier, l'ancien chef du gouvernement de Jacques Chirac a précisé regretter "profondément cet accident". "Je me suis rendu immédiatement à l'hôpital pour prendre des nouvelles et laisser mes coordonnées", poursuit-il sur le X. Effectivement, d'après le trentenaire, Jean-Pierre Raffarin s'est bien rendu à l'hôpital, sans pouvoir le voir, et a laissé un mot. "Dans cette lettre, il incrimine complètement son chauffeur", explique-t-il au média d'investigation.

Me Matteo Bonaglia, avocat du motard renversé, n'a pas souhaité faire de commentaire à ce stade de l'enquête mais confirme "avoir déposé une plainte quelques jours après l'accident, surtout pour solliciter la réalisation d'un certain nombre d'actes d'enquête" dont il redoutait "qu'ils ne soient pas réalisés à temps" et pour éviter "que les preuves dépérissent". Cet épisode regrettable relance inévitablement le débat sur les avantages des anciens Premiers ministres, puisque Sébastien Lecornu avait annoncé que ces avantages "à vie" seraient supprimés dès le 1er janvier 2026.