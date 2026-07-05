Marseille : que sait-on de l'incendie qui a fait couler deux bateaux sur le Vieux-Port ?

Un spectaculaire incendie s'est déclaré ce dimanche 5 juillet dans le Vieux-Port de Marseille. Le feu est parti d'un navire avant de se propager aux embarcations alentour. Les flammes ont fait au moins neuf blessés et ont provoqué le naufrage de deux bateaux en plein cœur de la cité phocéenne.

Le Vieux-Port de Marseille a été le théâtre d'une scène de panique en ce premier week-end des vacances d'été. Aux alentours de 10h30 ce dimanche 5 juillet, un violent incendie s'est déclaré à bord d'un navire de 20 mètres de long amarré à quai, juste en face de l'hôtel de ville. Très rapidement, les flammes se sont propagées à une seconde embarcation, rappelle France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les vidéos amateurs et les témoignages indiquent que plusieurs passagers ont dû fuir précipitamment les navires, sous les yeux des touristes et des passants massés sur les quais.

Face à la violence des flammes, les marins-pompiers de Marseille ont déployé un dispositif pour éviter la propagation du feu. Au total, près de 150 personnels et 37 engins ont été mobilisés sur cette opération. Les secours ont d'abord attaqué les flammes depuis un ponton à l'aide de lances à incendie, avant d'utiliser une grue déployée depuis un véhicule de secours stationné sur le quai pour asperger le sommet des navires. Malgré la rapidité de l'intervention et le soutien d'une embarcation de la gendarmerie, les deux bateaux touchés ont fini par sombrer.

Plusieurs victimes et un accès au port restreint

Le feu a finalement été déclaré éteint aux alentours de midi grâce à l'action conjointe des équipes à terre et du bateau-pompe des marins-pompiers. L'événement a grandement perturbé l'activité maritime marseillaise en ce début de saison estivale. À la mi-journée, les accès au Vieux-Port demeuraient entièrement bloqués, paralysant temporairement le trafic des ferries et des navettes touristiques.

Le premier bilan humain fait état d'au moins neuf personnes blessées. Parmi les victimes prises en charge par les secours figurent six occupants des embarcations, mais également deux fonctionnaires de police et un agent de la sécurité du port qui avaient tenté d'intervenir au début de l'incendie. Les autorités restent particulièrement vigilantes : de nombreuses personnes pourraient avoir inhalé les fumées particulièrement toxiques qui enveloppaient le secteur historique du Vieux-Port. Une enquête doit désormais déterminer les causes exactes du départ de feu à bord du premier bateau.