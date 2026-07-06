Cédric Jubillar : des aveux et un souhait pour le corps de Delphine

Cédric Jubillar, condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de son épouse Delphine, a transmis des aveux détaillés à ses nouveaux avocats dans une lettre manuscrite. Il reconnaît pour la première fois sa culpabilité.

Cédric Jubillar a reconnu le meurtre de son épouse Delphine Aussaguel. À quelques semaines de son procès en appel, l'homme est finalement passé aux aveux dans une lettre manuscrite adressée à son avocat, révèle La Dépêche du Midi ce lundi 6 juillet 2026. C'est la première fois qu'il reconnaît sa culpabilité.

Dans cet écrit remis à Me Pierre Debuisson, Cédric Jubillar reconnaît son entière responsabilité dans la disparition de sa femme. Il revient notamment sur la soirée du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines (Tarn), au cours de laquelle Delphine a disparu. "Il m'a remis un écrit détaillé en formulant des aveux de culpabilité", a annoncé Pierre Debuisson dans les colonnes du quotidien local.

"Durant ces derniers mois, j'ai pu créer un véritable lien de confiance avec Cédric Jubillar. J'ai senti un homme affaibli, mais qui avait besoin de parler. Et au fil de nos rencontres, il a reconnu sa participation dans cette affaire, avec soulagement, après toutes ces années où il s'est senti maltraité par les enquêteurs et harcelé par la pression médiatique", confie l'avocat au journal.

Cédric Jubillar "veut donner une sépulture à la mère de ses enfants"

"Je n'ai jamais vu un type aussi dégradé en détention, il est exténué, je ne peux pas préparer sa défense dans ces conditions car je ne peux pas échanger normalement avec lui", a fait savoir à l'administration pénitentiaire, en février dernier, Pierre Debuisson. En effet, Cédric Jubillar est placé à l'isolement à la maison d'arrêt de Seysses (Haute-Garonne), près de Toulouse depuis le 18 juin 2021 selon un régime carcéral très strict qui ne lui permet pas de côtoyer physiquement d'autres détenus.

"Je n'en peux plus, je suis à bout, je n'arrive pas à dormir", se plaint Cédric Jubillar, évoquant le bruit, les coups contre les murs et la lumière dans la coursive durant la nuit. Le peintre-plaquiste de 38 ans n'a pas précisé tous les détails de la disparition de son épouse dans ce courrier consulté par La Dépêche du Midi. Mais il se dit prêt à "livrer toutes les précisions nécessaires", notamment concernant la localisation du corps de la victime. Il "veut aussi donner une sépulture à la mère de ses deux enfants", affirme Me Pierre Debuisson.

Cédric Jubillar prêt à collaborer avec la justice

Cédric Jubillar admet également dans sa lettre qu'une énième dispute éclate dans la soirée du 15 décembre 2020. L'infirmière décède mais Cédric Jubillar n'écrit pas comment il la tue. Il "réserve les détails des circonstances de la disparition de son épouse à la justice et se met entièrement à sa disposition". Delphine décédée, sa voiture a bien été utilisée pour transporter son corps, caché près de Cagnac-les-Mines. En revanche, la position de la 207 bleue qui avait alerté les enquêteurs n'apporte aucune preuve. Contrairement à certains témoignages, la voiture n'a jamais changé de position.

Le procès en appel de Cédric Jubillar doit s'ouvrir devant la cour d'assises d'appel de Toulouse le 21 septembre 2026 pour une durée de quatre semaines. Mais aura-t-il vraiment lieu ? Ou sera-t-il repoussé compte tenu des récents aveux de Cédric Jubillar ? En première instance, à Albi, Cédric Jubillar avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre. En octobre 2025, la mère de Cédric Jubillar, Nadine, avait accordé un entretien au journal Le Parisien peu de temps après le verdict. Elle estimait que son fils était coupable mais qu'il "n'avouera(it) jamais" le crime, en tout cas pas avant le procès en appel. Ce lundi 6 juillet 2026, son fils l'a fait mentir.