Affaire Grégory : des suspects bientôt identifiés ? Des éléments décisifs attendus dans l'enquête

Plus de 40 ans après la mort du petit Grégory, les enquêteurs recherchent toujours le ou les coupables. Si la mise en examen de Jacqueline Jacob a été invalidée ce mercredi 15 juillet, d'autres éléments pourraient identifier les suspects.

Qui a tué le petit Grégory ? La réponse se fait encore attendre plus de 40 ans après la découverte du corps sans vie du petit garçon, pieds et poings liés dans la Vologne, une rivière vosgienne, le 16 octobre 1984. L'enquête est encore en cours, après toutes ces années et malgré des rebondissements et déconvenues dans les procédures judiciaires. Ce mercredi 15 juillet 2026, la justice a pointé une nouvelle invalidité de procédure concernant la grand-tante de Grégory, Jacqueline Jacob.

La femme âgée de 81 ans avait été mise en examen en octobre 2025 pour "association de malfaiteurs", car suspectée d'avoir pris part au harcèlement anonyme subi par les parents de l'enfant décédé, Christine et Jean-Marie Villemin, après le meurtre de Grégory. Il était notamment reproché à Jacqueline Jacob d'être l'auteure de quatre lettre, dont une revendiquant le meurtre du garçon de 4 ans et envoyée le jour même de la mort de l'enfant. "J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con", était-il écrit dans ce courrier.

Une mise en examen empêchée par la prescription des faits

La chambre d'instruction de la cour d'appel de Dijon a cependant jugé le mercredi 15 juillet 2026 que les accusations retenues contre l'octogénaire portent sur des faits prescrits. L'association de malfaiteurs n'était pas un crime, mais un délit au moment des faits et faisait donc l'objet d'un délai de prescription de trois ans. Le faits remontant à 1984, ils sont prescrits depuis 1987 et aucun élément n'avait permis de lever ou prolonger le délai de prescription.

La décision de la cour d'appel invalide la mise en examen de Jacqueline Jacob, mais elle ne l'efface pas. L'instance a d'ailleurs rejeté la demande d'annulation de la mise en examen formulée par l'avocat de l'octogénaire. Reste que concrètement, la grand-tante de Grégory ne pourra pas être poursuivie pour le harcèlement du couple Villemin en tant que corbeau potentiel.

Jacqueline Jacob et son mari Marcel, ainsi que Murielle Bolle, la belle-sœur du cousin de Jean-Marie Villemin, avaient déjà été mis en examen en 2017. Des vices de procédures avaient cependant entraîné la levée des trois mises en examen en 2018. Bien avant cela, en novembre 1984, Bernard Laroche, cousin du père de Grégory et beau-frère de Murielle Bolle, avait été inculpé pour assassinat après le témoignage de sa belle-sœur, puis avait été relâché en 1985 après que cette dernière soit revenue sur ses dires. Jean-Marie Villemin, convaincu de la culpabilité de son cousin, l'avait assassiné deux mois après sa libération.

Des résultats d'analyses décisifs pour l'affaire Grégory attendus à l'automne

Jacqueline Jacob n'est cependant pas sortie d'affaire pour autant. Pas plus que les autres éventuels suspects de l'affaire Grégory, car les investigations sur la mort de l'enfant de 4 ans se poursuivent. "La poursuite des investigations criminelles (et s'il y a lieu, d'éventuelles mises en examen) trouve pleinement à se justifier dès lors qu'il demeure des traces d'ADN relevées sur la scène de crime non encore identifiées", a fait savoir le procureur général de la cour d'appel de Dijon, Philippe Astruc, ce mercredi 15 juillet. Effectivement, des traces ADN attendant encore d'être identifiées et susceptibles de conduire vers un suspect figurent parmi les éléments du dossier. Le procureur a d'ailleurs indiqué que "les nouvelles dispositions légales sur la généalogie génétique pourraient notamment offrir de nouvelles possibilités d'investigation si les conditions techniques en sont réunies".

D'ici là, d'autres procédures d'enquête sont en cours, notamment une "contre-expertise stylométrique" portant sur l'analyse de l'orthographe et la tournure des phrases lettres du ou des corbeaux ayant harcelé le couple Villemin et des analyses ADN. Les résultats de l'étude stylométrique sont attendus à l'automne. Ils pourraient alors orienter les enquêteurs vers un ou plusieurs suspects, qu'il s'agisse de Jacqueline Jacob ou de quelqu'un d'autre.

Les parents du petit Grégory, Christine et Jean-Marie, ne désespèrent pas de connaître la vérité sur la mort de leur fils. Ils restent "sereins" selon leur avocat, Me François Saint-Pierre : "L'important est d'aller jusqu'au bout de ce qui est possible pour que la vérité soit établie". L'avocat mise beaucoup sur les résultats d'analyse de stylométrie et d'ADN, car une fois les conclusions rendues "la cour d'appel décidera en conséquence de la remise en examen ou non des Jacob cette fois-ci pour crime d'enlèvement et séquestration" du petit Grégory.

Des "errements" et un acharnement contre Jacqueline Jacob dans l'affaire Grégory ?

Les avocats de Jacqueline Jacob, ne sont pas contre la poursuite des investigations, mais attendent une "preuve matérielle". Lorsque ces preuves seront là, "on pourra effectivement procéder à des mises en examen", a affirmé un des avocats de Jacqueline Jacob à franceinfo. Les conseils de l'octogénaire, dont Me Frédéric Berna dénonce les "errements" judiciaires dans cette affaire et ce qu'il croit être des tentatives pour faire passer sa cliente pour "une espèce de victime expiatoire", a-t-il confié au Point. Il n'y a rien de sérieux contre Madame Jacob. On a poursuivi cette femme alors que dans les cent premières cotes du dossier d'origine, dès 1984, on sait qu'elle a un alibi vérifié par les gendarmes" au moment de la mort de Grégory assure-t-il.